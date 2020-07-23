N-TV: Греция направила военные корабли в район турецких буровых работ в Средиземном море

Боевые корабли греческого флота отправлены в южную часть Эгейского моря и приведены в состояние повышенной готовности, после того как Турция начала буровые работы в Средиземном море, пишет N-TV. Афины потребовали от Турции немедленно прекратить «незаконные действия» и предупредили об опасности дальнейшей эскалации напряженности между двумя странами.
Греция отправила свои военные корабли в Эгейское море, приведя их в состояние повышенной готовности, сообщает N-TV. Причина заключается в буровых работах, начатых Турцией в Средиземном море.
«Подразделения ВМФ со вчерашнего дня начали операцию на юге и юго-востоке Эгейского моря», — приводит издание заявление греческого военно-морского командования. Как напоминает N-TV, ещё в минувший вторник Афины высказывали протест, после того как Турция начала проводить разведку ресурсов к югу от греческого острова Кастелоризо.
«Мы требуем, чтобы Турция немедленно прекратила свои незаконные действия, нарушающие наши суверенные права и подрывающие мир и стабильность в регионе», — заявили в МИД Греции. Кроме того, Афины предупредили об опасности дальнейшей эскалации в отношениях между Турцией и Грецией, в случае если Анкара не выведет из Средиземного моря свои буровые корабли.
С тех пор, как в восточной части Средиземного моря нашли богатые месторождения газа, в регионе не утихает жёсткий спор за их разработку, пишет N-TV. В нём участвует и Турция: Анкара намеревается создать условия для расширения зоны своего влияния в Средиземном море, для чего она заключила спорный морской договор с ливийским правительством национального согласия. Греция и ЕС рассматривают действия Турции как незаконные.
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