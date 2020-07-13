Die Welt: ради ресурсов Средиземного моря Турция готова даже воевать

Почти все страны средиземноморского региона могут рассчитывать на долю энергоресурсов Средиземного моря, но только не Турция, пишет Die Welt: впрочем, Анкара не собирается оставаться с пустыми руками и в крайнем случае готова взяться за оружие. Как отмечает издание, Турция проводит давление по трём фронтам: проводит разведку энергоресурсов у берегов Кипра, угрожает военным образом предотвратить строительство газопровода и осуществляет односторонний передел морских границ.

Глава минобороны Турции Хулуси Акар недавно заявил, что он «математически уверен» в том, что Греция не хочет войны с Турцией, пишет Die Welt. Как отмечает издание, на первый взгляд эти слова могут прозвучать успокаивающе, однако истинная картина выглядит по-иному.

Да, Греция точно не хочет войны, считает Die Welt, однако Турция более чем готова в крайнем случае взяться за оружие. Кроме того, она продолжает придерживаться своей стратегии 2005 года, заключающейся в использовании своих кораблей в водах, которые Греция считает своими.

Интересы обеих стран направлены на месторождения газа в восточной части Средиземного моря, пишет Die Welt. Они находятся у берегов Израиля, Египта и Кипра. Кроме того, предполагается, что крупные месторождения также есть в Эгейском море и к югу от острова Крит: три крупных нефтегазовых концерна — французский Total, американский ExxonMobil и греческий ELPE купили лицензии на разведку местных залежей нефти и газа.

Как отмечает издание, почти все страны региона могут рассчитывать на долю от добычи энергоресурсов, но только не Турция. У её берегов пока не обнаружено никаких месторождений, однако оставаться с пустыми руками Анкара не собирается. Вместо этого она собирается оказывать давление сразу по трём фронтам.

Во-первых, выступая от имени непризнанного Северного Кипра, Турция проводит разведку газа у кипрских берегов. Во-вторых, Анкара угрожает военным образом предотвратить постройку газопровода в Средиземном море. В-третьих, Турция в одностороннем порядке осуществляет передел морских границ: в качестве примера приводится договор Анкары с ливийским правительством национального согласия, затрагивающим южную часть кипрского побережья и позволяющим Турции действовать в ливийских водах.

Анкара объявила о том, что с сентября начнёт разведку нефти и газа в Эгейском море и к югу от Крита, пишет Die Welt. Греция уже отреагировала, заявив, что в крайнем случае готова предотвратить это военными средствами. Однако как Греция намерена защищаться? Как пишет издание, в Афинах разработали три сценария: если в сентябре Турция пошлёт в Эгейское море свои разведывательные и военные корабли, но не начнёт разведки ресурсов, то Греция расположит поблизости аналогичное количество кораблей, которые не будут атаковать. Если же Турция начнёт сейсмическую разведку, то Греция попробует помешать ей с помощью электропомех. А если Турция вышлет в регион буровую платформу, то не исключается совершение предупредительных выстрелов.

Кроме того, Греция намерена развернуть дипломатическую игру, создав ситуацию «все против Турции», отмечает издание. Греческое правительство уже имеет тесные связи по энергоресурсам Средиземного моря с Израилем, Египтом, Кипром и Италией.

Что же касается ЕС, то активное вмешательство Брюсселя создаст дополнительное давление, считает Die Welt. Пока ЕС, как и США, выступали на стороне Греции и выносили Турции предупреждения. При этом сам ЕС находится под давлением ввиду миграционного кризиса, поскольку Анкара может в любой момент пригрозить открыть границу и спровоцировать неконтролируемый поток беженцев в Европу.

Как отмечает издание, греческая стратегия также заключается и в том, чтобы оставаться в переговорах с Турцией. По мнению Die Welt, компромисс между странами не выглядит невозможным.