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Deutschlandfunk: Греция опасается новой волны беженцев из Турции

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После Пасхи турецкое правительство начнёт отправлять находящихся на территории Турции беженцев в прибрежные районы, пишет Deutschlandfunk. По словам главы Минобороны Греции Никоса Панайотопулоса, это делается намеренно для того, чтобы мигрантам было легче попасть в Европу. Панайотопулос считает, что Турция вновь собирается использовать нелегальную миграцию в качестве оружия.
Deutschlandfunk: Греция опасается новой волны беженцев из Турции
Reuters

После Пасхи Турция будет переправлять находящихся на её территории беженцев на побережье Эгейского моря, пишет Deutschlandfunk. На данный момент большинство из них находится в Измире, откуда затем их маленькими группами должны будут перенаправить в другие прибрежные города.

Как пишет издание, скопление беженцев на турецком берегу Эгейского моря вызывает панику в Греции. По мнению греческого министра обороны Никоса Панайотопулоса, Турция намеренно размещает беженцев на побережье, чтобы им было легче добраться до Европы. «Сейчас мы расследуем возможность того, что Турция снова использует нелегальных мигрантов в качестве оружия», — приводит Deutschlandfunk слова Панайотопулоса. Глава Минобороны также заявил, что Греция приведёт свои пограничные службы в состояние повышенной готовности.
 
По мнению члена организации Amnesty International Эндрю Гарднера, в решение вопроса должен вмешаться Брюссель. «Лишь небольшое количество людей действительно намерено перейти границу с Грецией. Сейчас ЕС должен поступить правильно и проверить, могут ли эти люди получить статус беженцев. Тех, кто не получит этот статус, можно будет отправить обратно — но только после всеобъемлющей и индивидуальной проверки».
 
Однако ЕС пока сдержанно реагирует на развитие событий, отмечает Deutschlandfunk. В любом случае маловероятно, что мигранты смогут по морю быстро достичь берегов Греции. 
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