Deutschlandfunk: Греция опасается новой волны беженцев из Турции

После Пасхи турецкое правительство начнёт отправлять находящихся на территории Турции беженцев в прибрежные районы, пишет Deutschlandfunk. По словам главы Минобороны Греции Никоса Панайотопулоса, это делается намеренно для того, чтобы мигрантам было легче попасть в Европу. Панайотопулос считает, что Турция вновь собирается использовать нелегальную миграцию в качестве оружия.

После Пасхи Турция будет переправлять находящихся на её территории беженцев на побережье Эгейского моря, пишет Deutschlandfunk. На данный момент большинство из них находится в Измире, откуда затем их маленькими группами должны будут перенаправить в другие прибрежные города.

Как пишет издание, скопление беженцев на турецком берегу Эгейского моря вызывает панику в Греции. По мнению греческого министра обороны Никоса Панайотопулоса, Турция намеренно размещает беженцев на побережье, чтобы им было легче добраться до Европы. «Сейчас мы расследуем возможность того, что Турция снова использует нелегальных мигрантов в качестве оружия», — приводит Deutschlandfunk слова Панайотопулоса. Глава Минобороны также заявил, что Греция приведёт свои пограничные службы в состояние повышенной готовности.

По мнению члена организации Amnesty International Эндрю Гарднера, в решение вопроса должен вмешаться Брюссель. «Лишь небольшое количество людей действительно намерено перейти границу с Грецией. Сейчас ЕС должен поступить правильно и проверить, могут ли эти люди получить статус беженцев. Тех, кто не получит этот статус, можно будет отправить обратно — но только после всеобъемлющей и индивидуальной проверки».

Однако ЕС пока сдержанно реагирует на развитие событий, отмечает Deutschlandfunk. В любом случае маловероятно, что мигранты смогут по морю быстро достичь берегов Греции.