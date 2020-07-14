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Euronews: Евросоюз выдвинул Турции список своих претензий
Отношения с Турцией стали одной самых «острых» тем на повестке дня саммита европейских министров иностранных дел, который прошёл в Брюсселе впервые после начала пандемии. Анкару осудили за решение сменить статус собора Святой Софии, а также за проведение буровых работ вблизи Кипра и «нарушение законных интересов Греции», поскольку она намеревается начать бурение и вблизи побережья Крита. В свою очередь, Турция обвинила ЕС в создании препятствий её попыткам содействовать мирному урегулированию в Ливии, передаёт Euronews.

Министры иностранных дел Евросоюза впервые после вспышки коронавируса встретились в Брюсселе. За это время для их переговоров накопилось много тем. Наиболее острая из них сейчас — это отношения ЕС с Турцией.

Указ президента Эрджепа Тайипа Эрдогана о смене статуса собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть вызвал по всему союзу единодушное осуждение и требования его отменить. 

Кипр и Греция выразили обеспокоенность в связи с турецким бурением на нефть возле кипрского побережья и угрозой начала такого бурения вблизи Крита в греческих водах. Активизировать усилия по решению всех этих проблем министры уполномочили главного дипломата ЕС Жозепа Борреля.

ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, верховный представитель ЕС по внешней политике: Меня, верховного представителя ЕС по внешней политике и вице-председателя Еврокомиссии, широко поддержали в моих поисках путей снижения напряженности и достижения взаимопонимания по вопросам, которые испытывают на прочность отношения Евросоюза с Турцией. Я подготовлю варианты дальнейших соответствующих мер в ответ на вызовы, с которыми мы сталкиваемся в результате турецких действий. 

Было решено, что в августе верховный представитель объявит список таких мер в отношении Турции. Они смогут вступить в силу, если она нарушит суверенные права Греции или перестанет сотрудничать с Евросоюзом в регулировании потока беженцев.

НИКОС ДЕНДИАС, министр иностранных дел Греции: Я попросил составить список таких мер, включающий санкции, и был достигнут широкий консенсус. Это позволит Евросоюзу эффективно отреагировать, если Турция продолжит своё вызывающее поведение. 

Со своей стороны, Турция утверждает, что военно-морские операции Евросоюза в восточной части Средиземного моря мешают ей помогать правительству национального согласия в Триполи, которое пользуется поддержкой ООН.

На это ЕС ответил, что его задача — обеспечивать действие эмбарго на поставки оружия в Ливию в попытке предотвратить там дальнейшее насилие. Он предостерёг Турцию от военного вмешательства в регионе.

Дата выхода в эфир 13 июля 2020 года. 

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Euronews Франция Европа
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