Bild: в бундестаге призвали прекратить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС из-за собора Святой Софии

Депутат немецкого бундестага Флориан Хан потребовал прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС, ввиду того, что турецкий президент Реджеп Эрдоган объявил о возвращении стамбульскому собору Святой Софии статуса мечети, пишет Bild. Как отмечает издание, решение Эрдогана подверглось обширной критике по всему миру, в частности, в Греции, в России и США. Недовольство выразили и в ЮНЕСКО.

Примерно через 90 лет после того, как Мустафа Кемаль Ататюрк сделал стамбульский собор Святой Софии музеем, здание вновь станет мечетью, пишет Bild. Об этом в минувшую пятницу заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Издание напоминает, что когда-то собор Святой Софии был крупнейшим христианским собором: кроме того, будучи частью стамбульского старого города, он включён во всемирное наследие ЮНЕСКО. Решение о повторном превращении собора в мечеть вызвало критику во многих странах, отмечает Bild. В первую очередь в Греции и в России, а также в США.

Депутат немецкого бундестага от партии ХДС/ХСС Флориан Хан потребовал политического ответа на действия Анкары, сообщает Bild. По его мнению, происходящее является «провокацией общей европейской культуры», а также «продолжающимся отмежеванием Турции» от Европы. «Мы должны сделать из этого выводы, а также иметь мужество завершить переговоры о вступлении Турции в ЕС», — приводит издание слова Хана.

Как пишет Bild, согласно пожеланию Эрдогана, собор Святой Софии будет использоваться в качестве мечети уже через две недели. Кроме того, президент Турции ответил критикам, потребовав уважения своего решения: «Вопрос о том, в каком качестве использовать собор Святой Софии, относится к суверенному праву Турции». Кроме того, Эрдоган отметил, что вход в мечеть будет свободным для всех.

В ЮНЕСКО назвали превращение музея в мечеть «крайне прискорбным», сообщает издание. Глава организации Одри Азулай подчеркнула, что Турция приняла решение в одиночку, не проведя диалога с кем-либо. «Собор Святой Софии является архитектурным шедевром и уникальным воплощением пересечения Европы и Азии. Его музейный статус отражает универсальность его корней и делает его мощным символом диалога», — отметила Азулай.

Критики обвиняют Эрдогана в том, что своими действиями он хочет отвлечь внимание населения от экономических проблем, а также для того, чтобы сплотить вокруг себя своих религиозных сторонников, пишет Bild.