Daily Sabah: у Святой Софии в Стамбуле забрали статус музея

Власти Турции отменили указ президента Ататюрка от 1934 года о превращении Святой Софии из мечети в музей, сообщает Daily Sabah. Теперь там могут возобновить мусульманские богослужения, однако Анкара уверяет, что на самом здании, памятнике из списка ЮНЕСКО, это никак не скажется.

Госсовет Турции аннулировал декрет от 1934 года о музейном статусе Cобора Святой Софии в Стамбуле. Теперь собор можно использовать как мечеть, пишет Daily Sabah.



Собор был построен в 6 веке и служил как православный до завоевания Стамбула турками-османами в 1453 году. Затем это была мечеть, которую при правлении Ататюрка сделали музеем, однако в дальнейшем велись разговоры о том, чтобы вернуть в него мечеть. В последнее время требования об этом всё чаще появлялись в социальных сетях.



В мире высказывались протесты против этого решения, однако турецкие власти настаивают, что это внутригосударственное дело Турции. Более того, они уверяют, что как через указ президента Святая София стала музеем, так и по указу могла бы вернуть себе статус мечети. Однако учитывая бурную реакцию внутри страны и за её пределами, решено было провести это решение и через судебную власть Турции.



Власти уверяют, что открытие Святой Софии для исламских богослужений не скажется на самом здании, которое входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Люди всех конфессий по-прежнему смогут её посещать, христианские иконы сохранят. Турецкие власти приводят в пример парижские соборы Нотр-Дам и Сакре-Кёр, открытые и для туристов, и для молящихся.



Как напоминает Daily Sabah, в 2015 году в Святой Софии стали читать Коран, а затем периодически и призывать людей на молитву.