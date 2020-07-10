Daily Sabah: у Святой Софии в Стамбуле забрали статус музея

Власти Турции отменили указ президента Ататюрка от 1934 года о превращении Святой Софии из мечети в музей, сообщает Daily Sabah. Теперь там могут возобновить мусульманские богослужения, однако Анкара уверяет, что на самом здании, памятнике из списка ЮНЕСКО, это никак не скажется.
Госсовет Турции аннулировал декрет от 1934 года о музейном статусе Cобора Святой Софии в Стамбуле. Теперь собор можно использовать как мечеть, пишет Daily Sabah.
Собор был построен в 6 веке и служил как православный до завоевания Стамбула турками-османами в 1453 году. Затем это была мечеть, которую при правлении Ататюрка сделали музеем, однако в дальнейшем велись разговоры о том, чтобы вернуть в него мечеть. В последнее время требования об этом всё чаще появлялись в социальных сетях.
В мире высказывались протесты против этого решения, однако турецкие власти настаивают, что это внутригосударственное дело Турции. Более того, они уверяют, что как через указ президента Святая София стала музеем, так и по указу могла бы вернуть себе статус мечети. Однако учитывая бурную реакцию внутри страны и за её пределами, решено было провести это решение и через судебную власть Турции.
Власти уверяют, что открытие Святой Софии для исламских богослужений не скажется на самом здании, которое входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Люди всех конфессий по-прежнему смогут её посещать, христианские иконы сохранят. Турецкие власти приводят в пример парижские соборы Нотр-Дам и Сакре-Кёр, открытые и для туристов, и для молящихся.
Как напоминает Daily Sabah, в 2015 году в Святой Софии стали читать Коран, а затем периодически и призывать людей на молитву.
На Сахалине волонтёры, участвовавшие в поисках пропавшей 6 июля восьмилетней девочки, рассказали, что похитители, вероятно, специально отвезли её труп в труднопроходимый лесной район в надежде, что он не будет найден.
Девочка из подмосковного Красногорска, которой на голову упал мешок с мусором, восстанавливается, она уже может гулять и общаться. Об этом сообщила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.
Россия и ряд стран — членов Организации по запрещению химического оружия заявили, что выводы доклада Группы по расследованию и идентификации (ГРИ) о предполагаемых химических атаках в Сирии в 2017 году грозят вылиться в дальнейший раскол ОЗХО.
Испанский голкипер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа прокомментировал своё рекордное достижение, установленное в выездном матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с бирмингемской «Астон Виллой».
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал намерение Нидерландов подать иск к России в ЕСПЧ из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
Профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор филологических наук, кандидат искусствоведения, член Союза журналистов Санкт-Петербурга Сергей Ильченко оценил перспективы онлайн-обучения.
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что наибольший уровень смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в мае зарегистрирован в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах.
Россия воспринимает решение Нидерландов обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17, как ещё один удар по двусторонним отношениям. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.