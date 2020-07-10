Daily Sabah Оригинал

Daily Sabah: у Святой Софии в Стамбуле забрали статус музея

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Власти Турции отменили указ президента Ататюрка от 1934 года о превращении Святой Софии из мечети в музей, сообщает Daily Sabah. Теперь там могут возобновить мусульманские богослужения, однако Анкара уверяет, что на самом здании, памятнике из списка ЮНЕСКО, это никак не скажется.
Daily Sabah: у Святой Софии в Стамбуле забрали статус музея
Reuters

Госсовет Турции аннулировал декрет от 1934 года о музейном статусе Cобора Святой Софии в Стамбуле. Теперь собор можно использовать как мечеть, пишет Daily Sabah.

Собор был построен в 6 веке и служил как православный до завоевания Стамбула турками-османами в 1453 году. Затем это была мечеть, которую при правлении Ататюрка сделали музеем, однако в дальнейшем велись разговоры о том, чтобы вернуть в него мечеть. В последнее время требования об этом всё чаще появлялись в социальных сетях.

В мире высказывались протесты против этого решения, однако турецкие власти настаивают, что это внутригосударственное дело Турции. Более того, они уверяют, что как через указ президента Святая София стала музеем, так и по указу могла бы вернуть себе статус мечети. Однако учитывая бурную реакцию внутри страны и за её пределами, решено было провести это решение и через судебную власть Турции.

Власти уверяют, что открытие Святой Софии для исламских богослужений не скажется на самом здании, которое входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Люди всех конфессий по-прежнему смогут её посещать, христианские иконы сохранят. Турецкие власти приводят в пример парижские соборы Нотр-Дам и Сакре-Кёр, открытые и для туристов, и для молящихся.

Как напоминает Daily Sabah, в 2015 году в Святой Софии стали читать Коран, а затем периодически и призывать людей на молитву.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Daily Sabah Турция Европа
теги
мечеть музей Стамбул Турция
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров