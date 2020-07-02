Le Monde: ссора с Турцией заставила Францию оставить НАТО без поддержки в Средиземном море

Франция временно выйдет из операции НАТО по безопасности в Средиземном море из-за напряжённости с Турцией в Ливии, сообщает Le Monde. Как подчеркнули в ведомстве, Франция не считает возможным участвовать в контроле за соблюдением эмбарго на поставки оружия в Ливию, если её союзник по НАТО его нарушает. Министерство также призвало других членов НАТО официально выразить поддержку позиции Парижа.

Франция временно выйдет из операции НАТО по безопасности в Средиземном море — до тех пор, пока не получит ответа на свои требования в отношении конфликта с Турцией, сообщает Le Monde со ссылкой на заявление французского Министерства обороны.

«Мы решили временно вывести наши мощности из операции Sea Guardian», - объявили в военном ведомстве в ходе пресс-брифинга, состоявшегося 1 июля. Как напоминает издание, это решение было принято на фоне серьёзной напряжённости между Парижем и Анкарой в последние месяцы вокруг ливийского конфликта.

Париж призвал НАТО в свидетели недавнего инцидента между Францией и Турцией, обвинив Анкару в нападении на один из своих фрегатов во время проверки судов, подозреваемых в нарушении эмбарго на поставки оружия в Ливию. Турецкая сторона опровергает эти обвинения.

«Нам кажется нецелесообразным сохранять наши мощности в операции, цель которой, среди прочего, заключается в контроле соблюдения эмбарго, вместе с союзниками, которые его не соблюдают», - говорится в заявлении, явно направленном против Турции, которая является таким же членом НАТО, как и Франция.

Франция, в частности, требует, чтобы союзники по НАТО «официально подтвердили свою приверженность и обязательство соблюдать эмбарго» на поставки оружия в Ливию и выступает за создание более детального механизма решения конфликтов внутри Североатлантического альянса.

Как напоминает газета, Париж резко критикует военную операцию Анкары в Ливии на стороне правительства национального единства, благодаря которой силам маршала Халифы Хафтара пришлось отступить из Триполи. В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Турция несёт «историческую и уголовную ответственность» за участие в ливийском конфликте как страна «делающая вид, что она член НАТО».

В ответ на это глава турецкого МИД Мевлюд Чевушоглу осудил «деструктивный» подход Франции к ливийскому конфликту, обвинив её в желании «укрепить присутствие России», поддерживающей Хафтара.