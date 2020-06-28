Обозреватель Le Figaro: «султан» Эрдоган берёт в Ливии реванш за неудачи последних лет
«Султан берёт реванш», — пишет обозреватель Le Figaro Эрик Земмур, имея в виду президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его активность в Ливии. Как отмечает автор, в последние несколько лет Эрдоган «ходил по тонкому льду»: исламизация его страны «форсированным маршем» навсегда закрыла для него двери Европейского Союза, поддержка ИГИЛ* превратила его в врага арабских суннитских режимов, вмешательство Путина выгнало его из Сирии, покупка оружия у России превратила его в «паршивую овцу» НАТО, а месть курдам сделала его мишенью для сторонников прав человека.
Считалось, что правление турецкого лидера движется к закату, однако военный рейд в Ливии всё изменил: Эрдоган смёл войска Маршала Хафтара, удерживавшие восток страны и надеявшиеся завоевать запад, «взял реванш у Путина», поддерживающего Хафтара, привёл в растерянность египетского соседа, угрожавшего вмешательством в конфликт, а также усилил изгнанные, но вооружённые до зубов исламистские ополчения, бедуинские племена и остатки «Исламского государства» в Триполи и Мисурате. «Он сделал вновь осязаемой свою османскую мечту, преследовавшую его всю жизнь», — замечает журналист.
Сегодня Эрдоган осваивает нефтяные месторождения, недавно обнаруженные у берегов Кипра, и наносит последний удар по НАТО, которое «и ухом не ведёт», когда турецкий флот угрожает своему французскому «союзнику», обращает внимание обозреватель. По мнению Земмура, это доказывает правоту Макрона, когда-то шокировавшего общественность своим заявлением о «смерти мозга» Североатлантического альянса.
При этом, удерживая в своих руках Ливию, турецкий президент удерживает Средиземноморье, а значит, и пути мигрантов из Африки и Магриба в Европу. «А тот, кто контролирует пути мигрантов, заставляет европейских лидеров есть со своей руки», — предупреждает автор статьи, добавляя, что Эрдоган полон решимости использовать это «абсолютное оружие».
Ливия сосредоточила в себе новое геостратегическое положение в мире, считает журналист. Французское вторжение в страну 2011 года останется в истории как последнее «гуманитарное вмешательство», эпоха которых началась в 1990-е годы и привела только к катастрофам. По убеждению обозревателя, хотя Каддафи был тираном, он сдерживал давление мигрантов и террористов. Сегодня ту же роль играет маршал Хафтар — отсюда и особая симпатия к нему со стороны французов, итальянцев и европейцев.
«Успех Эрдогана знаменует собой великое возвращение «Realpolitik», бывшей в моде в XIX веке, где использование оружия — это всего лишь ещё один способ проводить политику», — отмечает обозреватель. Он также знаменует собой упадок Франции, которая расплачивается за свои «безумные» идеи, «химеру» европейской обороны, национальную армию, «качество солдат которой может сравниться только с их жалкой экипировкой», и проволочки дипломатии, которая держится за устаревшую утопию многостороннего сотрудничества вместо укрепления союзов с другими государствами — будь то Италия или Россия. Упадок Франции, которая не понимает, что мир будущего будет похож не на вчерашний, а на позавчерашний день, заключает Земмур.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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