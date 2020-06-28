Обозреватель Le Figaro: «султан» Эрдоган берёт в Ливии реванш за неудачи последних лет

Военная операция в Ливии стала для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана возможностью взять реванш за прошлые неудачи, уверен обозреватель Le Figaro Эрик Земмур. По словам автора, сегодня турецкий президент контролирует не только Ливию, но и пути мигрантов из Африки в Европу, что даёт ему власть над европейскими лидерами. Журналист видит в успехе Анкары возвращение в моду реальной политики XIX века и закат Франции с её устаревшими представлениями о международных отношениях.

«Султан берёт реванш», — пишет обозреватель Le Figaro Эрик Земмур, имея в виду президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его активность в Ливии. Как отмечает автор, в последние несколько лет Эрдоган «ходил по тонкому льду»: исламизация его страны «форсированным маршем» навсегда закрыла для него двери Европейского Союза, поддержка ИГИЛ* превратила его в врага арабских суннитских режимов, вмешательство Путина выгнало его из Сирии, покупка оружия у России превратила его в «паршивую овцу» НАТО, а месть курдам сделала его мишенью для сторонников прав человека.

Считалось, что правление турецкого лидера движется к закату, однако военный рейд в Ливии всё изменил: Эрдоган смёл войска Маршала Хафтара, удерживавшие восток страны и надеявшиеся завоевать запад, «взял реванш у Путина», поддерживающего Хафтара, привёл в растерянность египетского соседа, угрожавшего вмешательством в конфликт, а также усилил изгнанные, но вооружённые до зубов исламистские ополчения, бедуинские племена и остатки «Исламского государства» в Триполи и Мисурате. «Он сделал вновь осязаемой свою османскую мечту, преследовавшую его всю жизнь», — замечает журналист.

Сегодня Эрдоган осваивает нефтяные месторождения, недавно обнаруженные у берегов Кипра, и наносит последний удар по НАТО, которое «и ухом не ведёт», когда турецкий флот угрожает своему французскому «союзнику», обращает внимание обозреватель. По мнению Земмура, это доказывает правоту Макрона, когда-то шокировавшего общественность своим заявлением о «смерти мозга» Североатлантического альянса.

При этом, удерживая в своих руках Ливию, турецкий президент удерживает Средиземноморье, а значит, и пути мигрантов из Африки и Магриба в Европу. «А тот, кто контролирует пути мигрантов, заставляет европейских лидеров есть со своей руки», — предупреждает автор статьи, добавляя, что Эрдоган полон решимости использовать это «абсолютное оружие».

Ливия сосредоточила в себе новое геостратегическое положение в мире, считает журналист. Французское вторжение в страну 2011 года останется в истории как последнее «гуманитарное вмешательство», эпоха которых началась в 1990-е годы и привела только к катастрофам. По убеждению обозревателя, хотя Каддафи был тираном, он сдерживал давление мигрантов и террористов. Сегодня ту же роль играет маршал Хафтар — отсюда и особая симпатия к нему со стороны французов, итальянцев и европейцев.

«Успех Эрдогана знаменует собой великое возвращение «Realpolitik», бывшей в моде в XIX веке, где использование оружия — это всего лишь ещё один способ проводить политику», — отмечает обозреватель. Он также знаменует собой упадок Франции, которая расплачивается за свои «безумные» идеи, «химеру» европейской обороны, национальную армию, «качество солдат которой может сравниться только с их жалкой экипировкой», и проволочки дипломатии, которая держится за устаревшую утопию многостороннего сотрудничества вместо укрепления союзов с другими государствами — будь то Италия или Россия. Упадок Франции, которая не понимает, что мир будущего будет похож не на вчерашний, а на позавчерашний день, заключает Земмур.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

