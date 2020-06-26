N-TV: глава бундесвера предложила усилить роль немецкой армии в НАТО

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что взнос на оборону в размере 2% от ВВП стран — членов НАТО — это «неподходящий инструмент» для решения оборонных задач. В случае ещё одной рецессии бундесвер сможет гораздо быстрее покорить эту планку, но при этом не улучшит свои боевые возможности, передаёт её слова N-TV. Вместо этого ФРГ нужно взять на себя 10% военной мощи альянса, настаивает она.
На фоне экономических последствий пандемии коронавируса министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр назвала 2%-ный норматив НАТО по расходам на оборону «неподходящим инструментом», сообщает N-TV. Наращивание оборонных возможностей альянса соответствует интересам безопасности ФРГ, признала она, напомнив об «аннексии»* Россией украинского полуострова Крым: «Мы все в НАТО прочувствовали, насколько реальная и экстренная угроза исходит от России».
Но если взглянуть на сумму, которая составляет 2% от ВВП, она представляется неправильной, отмечает Крамп-Карренбауэр. Потому что в случае ещё одной рецессии бундесвер сможет гораздо быстрее выполнить этот норматив, но при этом не улучшит свои боевые возможности, объяснила она.
Важно, чтобы к 2030 году Германия взяла на себя 10% военной мощи НАТО. Именно за это выступает немецкий министр обороны. Впрочем, «это будет непросто», признала она, напомнив о сокращениях государственного бюджета из-за пандемии коронавируса.
По её словам, Европе нужно эффективнее использовать имеющиеся у неё средства, избегая создания параллельных структур. «Наша задача здесь, в Европе, — лучше координировать свои действия в том, что касается вооружения и оснащения. Нам нужно разработать общий стратегический компас», — подчеркнула Крамп-Карренбауэр.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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