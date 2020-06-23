Gazeta Prawna: Трамп вынудил Варшаву принять своих солдат на особых условиях

Президенты Трамп и Дуда ударили по рукам: вместо тысячи американских солдат на территорию Польши перебросят две тысячи человек, пишут польские журналисты Матчей Милош и Збигнев Парафианович. В издании Gazeta Prawna они обращают внимание на то, что в условиях польской предвыборной гонки американский лидер добился от Дуды серьёзных уступок: так, Варшава не только в значительной мере профинансирует пребывание военнослужащих США на своей территории, но и предоставит им иммунитет от судебного преследования.

«В два раза больше солдат, нежели планировалось, командование на уровне корпуса, а также 30 самолётов F-16. Сейчас в Польше присутствие американских войск станет намного более заметным, нежели это было ранее, однако теперь они будут обладать особыми правами», — пишут в издании Gazeta Prawna польские журналисты Матчей Милош и Збигнев Парафианович.

В эту среду в Вашингтоне президент Польши Анджей Дуда и президент США Дональд Трамп подтвердят принципы, на которых будет основываться увеличение присутствия США в Польше. Согласно информации журналистов, в Польшу прибудут около 2 тыс. американских солдат, а не как предполагалось ранее — около тысячи. В Польшу будет также переведено командование 5-го корпуса армии США из Кентукки и примерно 30 американских F-16 из Германии. Более того, планируется подписание Defence Cooperation Act — документа, регулирующего принципы польско-американского сотрудничества. США намерены передать Польше пять уже находящихся в использовании транспортных самолётов C-130 Hercules. Варшава также хочет заявить о своём желании закупить боевые вертолёты в США.

Журналисты обращают внимание на то, что финал переговоров по поводу Форта Трамп представляется гораздо более амбициозным, чем предполагалось ранее. При этом они отмечают, что принципы, на которых американцы будут находиться в Польше, демонстрируют определённые противоречия. Американские солдаты будут обладать иммунитетом, которым они и близко не пользовались ни в Германии, ни в Японии. Варшава также взяла на себя обязательство в значительной степени финансировать увеличенное присутствие американских войск.

«Это соглашение, безусловно, выгодно для Польши. Американцы, однако, воспользовались тем, что избирательная кампания сейчас в разгаре, с целью того, чтобы договориться о лучших условиях для своих солдат», — приводит издание экспертное мнение. «Пока ещё неясно, решения Трампа принимаются в рамках НАТО или Вашингтон их принимает в одностороннем порядке», — добавляет он. Авторы отмечают: чтобы избежать впечатления, что процесс происходит вне НАТО, вчера состоялся разговор между Анджеем Дудой и генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

Завтра, вскоре после окончания парада Победы в Москве, в Вашингтоне президент Польши Анджей Дуда и президент США Дональд Трамп раскроют детали увеличения американского присутствия в Польше, подчёркивают журналисты.

В свою очередь собеседники издания Gazeta Prawna обращают внимание на то, что возможное участие Польши в программе Nuclear sharing снято с повестки дня. «Не ожидается, что в переговорах будет затронута тема ядерного оружия», — заявил несколько дней назад глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.