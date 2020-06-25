NYT: Дуда приехал в Белый дом — заручиться поддержкой Трампа на выборах

Хотя встреча президента США Дональда Трампа с его польским коллегой Анджеем Дудой в Белом доме и не имела конкретной повестки дня, она преследовала очевидную цель: увеличить шансы на переизбрание польского лидера, пишет The New York Times. Вместе с тем, как отмечает газета, такой подтекст переговоров ставит Вашингтон в неловкое положение, так как таким образом он фактически вмешивается во внутреннюю политику другой страны, чего США традиционно пытались избегать.

Президент США Дональд Трамп принял своего польского коллегу Анджея Дуду в Белом доме, что стало его первой встречей с иностранным лидером начиная с февраля. Однако, по мнению демократов, этот визит является не более чем некрасивой попыткой поддержать европейского союзника США на фоне приближающихся польских выборов, пишет The New York Times.

При этом Дуда, как напоминает газета, во многом стал застрельщиком введения политических ограничений в судебной и гражданской сфере, а также в сфере СМИ, став при этом одним из самых любимых партнёров Трампа. Выборы в Польше должны состояться уже в это воскресенье, и американский лидер не преминул об этом упомянуть.

«Я правда считаю, что там скоро будут выборы, и я правда считаю, что он добьётся на них успеха», — заявил Трамп, не став, однако, напрямую отвечать на вопрос о том, пытается ли он склонить чашу весов в сторону какого-либо конкретного политика. «Он (Дуда. — ИноТВ) делает потрясающую работу. Народ Польши о нём самого высокого мнения, — добавил американский лидер. — Не думаю, что ему требуется моя помощь».

Тем не менее, как считает The New York Times, Трамп, без всяких сомнений, обрадуется, если Дуда сохранит свой пост. Оба лидера встречались, по крайней мере, пять раз, три из которых — в Белом доме. Польский лидер даже предлагал развернуть на территории своей страны Форт Трамп для американских войск, однако этот план так и не был реализован.

Визит Дуды не имел чёткой повестки дня, став, по мнению аналитиков, поводом для фотосессии с польским популистом. По данным опросов, Дуду поддерживает лишь 40% респондентов, в то время как для того, чтобы избежать второго тура, ему требуется большинство голосов.

«Это и вправду оказалось политическим заявлением в поддержку под прикрытием встречи», — считает экс-дипломат Молли Монтгомери. По её мнению, Трамп «даже не попытался скрыть или обойти молчанием избирательный момент».

Ранее американский лидер пытался уговорить нескольких глав государств приехать на саммит G7 в Вашингтоне, так как это, по его выражению, даст сигнал о «возвращении к нормальной жизни». Однако канцлер Германии Ангела Меркель от этого отказалась, указав на то, что коронавирус делает встречу небезопасной.

Однако для Дуды политические выгоды такого визита явно перевешивают любой риск подобного рода — даже если его приезд идёт вразрез с политическими традициями США. «В американской дипломатии есть хорошее правило, согласно которому в такие моменты подобным не занимаются, — отметил экс-посол США в Польше Дэниел Фрид. — Трампа такие вещи не слишком заботят, однако причина этого правила в том, что в противном случае США втягиваются во внутреннюю политику другой страны, и это отталкивает от них целую кучу людей».

По словам Трампа и Дуды, в ходе встречи они обсудили ряд вопросов, включая борьбу с коронавирусом, закупку Польшей американского СПГ, а также тему содействия Вашингтона гражданской ядерной программе Польши.

«Не думаю, что у нас отношения с Польшей были когда-нибудь теснее, чем сейчас, — сообщил Трамп. — У меня очень хорошие личные отношения с президентом».

Лидеры также обсудили количество американских войск в Польше, которое может вырасти в том случае, если Трамп и вправду выведет 9,5 тыс. солдат из Германии, ограничив постоянный контингент в этой стране 25 тыс. человек.

Многие чиновники в Польше — стране, которая из-за своей истории опасается «российской агрессии», — надеются, что Трамп перебросит часть из этих войск в их страну, где на данный момент располагается около 4,5 тыс. военнослужащих США.

Между тем, ряд видных демократов раскритиковал эту встречу ещё до прибытия Дуды. Конгрессмен американо-польского происхождения Марси Каптур призвала Трампа отменить встречу, указав на то, что американский лидер «неуместным образом пытается вмешаться в польскую внутреннюю политику и увеличить шансы на переизбрание президента Дуды с помощью визита в Белый дом».

«К сожалению, приглашение президента Трампа сюрпризом не стало, если вспомнить о его благосклонном отношении к автократам, которые подрывают демократические институты», — добавила она.

Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт, которая в 1990-е годы способствовала расширению НАТО в Восточной Европе, также раскритиковала этот визит. «Я с гордостью приветствовала вступление демократической Польши в НАТО, и меня очень тревожит то, насколько нынешняя польская правящая партия отступила от ценностей, лежащих в основе альянса», — посетовала она.

Каптур и ряд других политиков также раскритиковали Дуду за его консервативную кампанию, в рамках которой «идеология ЛГБТ» сравнивается с коммунистами. «Президент Дуда и его партия продвигают кошмарные гомофобные стереотипы и ведут политику, идущую вразрез с правами человека и ценностями, которые Америка должна защищать», — заявил по этому поводу конгрессмен Элиот Энгель.