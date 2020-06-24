Польский политолог о визите Дуды в Вашингтон: в России этой встречи сильно опасаются

Сегодняшняя встреча президента Польши Анджея Дуды с главой США Дональдом Трампом — очень важное геополитическое событие, которого в России сильно опасаются, уверен политолог Лукаш Ясин из Польского института международных дел. В беседе с Polskie Radio он уверяет, что Кремль сделает всё возможное, чтобы испортить репутацию Польши в глазах Белого дома.

В последнее время российские СМИ стали пестрить материалами, в которых явно проскальзывали намёки о соучастии Польши в атаке Третьего Рейха на Советский Союз в 1941 году. Ранее, сам Владимир Путин опубликовал статью, из которой следует, что действия Польши в 1939 году непосредственным образом поспособствовали началу Второй мировой войны, сообщает Polskie Radio.

Лукаш Ясин из Польского института международных дел согласен с тем, что последние российские публикации касательно Польши однозначно лживы. В беседе с радиостанцией он объяснил причины таких действий. «Многократно повторяемая ложь достигает ранга правды(…), по всей видимости Россия именно это сейчас и делает», — процитировал он фразу из знаменитого польского сериала.

«После решения Европейского парламента о признании ротмистра Пилецкого европейским героем, со стороны Владимира Путина прозвучало следующее поручение: отныне наносить по Польше столько ударов, сколько будет возможно, до тех пор, пока в России никто уже в это не поверит», — заверяет политолог.

Одновременно он находит действия России бессмысленными в политическом плане, потому что при случае «по шее получают» также такие страны, которые совсем неплохо ладят с Россией: Венгрия, Австрия, Хорватия и Словакия.

В беседе эксперт также обращает внимание на то, что причины таких исторических нападок естественным образом обусловлены историей взаимоотношений между Польшей и Россией. Польша решительным образом сопротивляется лживой исторической пропаганде России, цель которой состоит в переписывании истории в пользу Советского Союза. В качестве второй причины Ясин назвал курс нынешней политики. «Польша это не то государство, которое несмотря на то, кто находится в правительстве, за исключением некоторых моментов во время предыдущего правительства — можно себе подчинить. Поляки всегда стремятся к независимости от российского преобладания, они хотят иметь собственные вооружённые силы, энергетическую безопасность и хорошие трансатлантические взаимоотношения», — перечислил собеседник.

Политолог из Польского института международных также подчеркнул, что сегодняшний визит президента Польши Анджея Дуды в США не остаётся без внимания Москвы. «Для россиян это очень важное событие, которого они очень сильно боятся. К тому же это очень значимое геополитическое событие. Господин президент будет там, поэтому меня никак не удивил факт появления статьи Путина и участившихся нападок на Польшу именно сейчас, накануне столь важного момента. Их цель состоит в том, чтобы испортить нашу репутация в Соединённых Штатах», — резюмирует Лукаш Ясин в беседе с Polskie Radio.