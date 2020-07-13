Le Figaro: превратив собор Святой Софии в мечеть, Эрдоган бросил новый вызов Европе

В период, когда Анкара была кандидатом в члены ЕС, об «исламизации» Собора Святой Софии не могло быть и речи, пишет Le Figaro. Однако сегодня, когда Турция подвергается регулярной критике Запада, превращение христианской святыни в мечеть стало поводом «выпустить пар» от обиды на Запад, отмечает газета. Кроме того, исполняя мечту исламистов, Эрдоган демонстрирует независимость турецкой политики и завоёвывает новых избирателей, полагает издание.

Стало известно название 3272-й мечети Стамбула: «мечеть Святой Софии», пишет Le Figaro. Как напоминает издание, в минувшую пятницу Государственный совет Турции в ответ на жалобу мусульманской ассоциации отменил решение о присвоении тысячелетнему зданию статуса музея, дав возможность президенту страны Реджепу Тайпу Эрдогану «исполнить мечту турецких исламистов: религиозно и политически отвоевать этот символ Стамбула».

С 537 года Собор Святой Софии на протяжении девяти веков оставался церковью — «жемчужиной византийского искусства». Завоевав Константинополь в 1453 году, султан Мехмет II тотчас же сделал его мечетью, не разрушив при этом его христианского наследия. В 1934 году, через 11 лет после падения Османской империи и установления Республики, её первый президент Мустафа Кемаль Ататюрк «сделал подарок человечеству», превратив мечеть в музей, где таблички, прославляющие Аллаха и его пророка Мухаммеда соседствовали с мозаичными изображениями Христа и Девы Марии.

Отказываясь от собственного прецедентного права, Государственный совет постановил, что со времён османского завоевания Собор Святой Софии является собственностью Фонда Фатих-Султан-Мехмет-Хан (названного в честь султана Мехмета II) и что устав этого фонда гарантирует его использование в качестве мечети, запрещая любую другую деятельность. То есть, основателю республики Ататюрку изначально не следовало делать из него музей.

Как отмечает издание, «чернила не успели высохнуть на решении Государственного совета», когда президент Эрдоган подписал указ о передаче Сятой Софии в ведение органа по делам религий и объявил о её повторном открытии для молитв.

По словам газеты, в «политической семье» главы государства о возращении Софийского собора — символа османского завоевания Византии — исламу мечтали со времён его превращения в музей. При этом, за 18 лет правления у Эрдогана было множество возможностей заинтересоваться судьбой храма, а с 2018 года, когда был введён «гиперпрезидентский режим правления», для смены статуса собора не требовалось даже решения суда — достаточно было одного указа турецкого лидера. «Так почему же он не действовал раньше? И зачем было действовать сейчас?», — задаётся вопросом издание.

По мнению политического журналиста, освещающего деятельность турецких «правых» уже много десятилетий, Кемаля Кана, «власть переживает кризис доверия», ставший очевидным на муниципальных выборах прошлого года, особенно в Стамбуле. Как замечает репортёр, впервые вопрос о Святой Софии был поднят президентом именно перед этим голосованием. «Одна из целей состоит в том, чтобы отодвинуть эти трудности на второй план, прибегнув к очень сильным символическим политическим действиям», — убеждён Кан.

Тем не менее, как отмечает наблюдатель, только лишь «разложив молитвенные коврики на мраморе Святой Софии», Реджеп Тайип Эрдоган не гарантирует себе победу на следующих выборах, запланированных на 2023 год. Большинство турок, даже если им и нравится молиться под огромным куполом Святой Софии, имеют другие, более насущные приоритеты.

«Все это политическое шоу. Мечеть Святой Софии, почему бы и нет, но это не даст мне работы», — заметил Эркан, безработный рабочий. Как и он, 44 % турок, опрошенных в июне Институтом опроса Metropoll, считают, что «цель открытия Святой Софии для богослужения в том, чтобы не говорить о текущем экономическом кризисе». Почти 12 % считают этот шаг аргументом кампании на возможных досрочных выборах.

При этом, как отмечает газета, президент Турции ни за что не рискнул бы «исламизировать» Святую Софию во времена, когда кандидатура Анкары в члены Евросоюза ещё имела шансы на успех. Однако в период, когда Запад критикует его за действия в Сирии, Ливии и Восточном Средиземноморье, а «мечты о Европе утонули в Босфоре», Софийский Собор становится отражением амбиций главы государства, а также способом «выпустить пар» от обиды на Запад.

Камни Святой Софии становятся олицетворением национального «исламо-националистского» повествования, которое Реджеп Тайип Эрдоган пишет для свой страны, замечает Le Figaro. Настойчиво преподносимый в качестве «собственности турецкого государства», Собор Святой Софии именуется символом национального суверенитета, и его превращение в мечеть доказывает эту принадлежность. Как подчёркивает газета, Эрдоган делает это, осознавая единогласное осуждение западного мира, особенно Афин, если не надеясь на него. Таким образом, Турция предстаёт независимым игроком, которого никто и ничто не пугает, а это уже предвыборный аргумент, заключает газета.