Die Welt: ЕС склоняется не к санкциям, а к диалогу — и с Турцией, и с Белоруссией

На недавней встрече министров иностранных дел ЕС обсуждались конфликт в Средиземном море и ситуация в Белоруссии, пишет Die Welt. В обоих случаях главы европейских внешнеполитических ведомств не исключили возможность санкций в адрес Турции и белорусских властей. При этом в обоих случаях ЕС, в первую очередь, выступает за диалог и достижение компромисса.

Прошедшая встреча министров иностранных дел ЕС в Бонне проходила на фоне обострения обстановки в Средиземноморье, а также протестов в Белоруссии, пишет Die Welt.

Ещё перед встречей министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис заявил: «в Восточном Средиземноморье на карту поставлены ценности ЕС. Мы должны выступить за них и за европейскую солидарность». На самой встрече глава МИД ФРГ Хайко Маас отметил, что все стороны конфликта в Средиземном море выступают за диалог, однако переговоры невозможны, пока в регионе друг против друга размещены боевые корабли.

Как отмечает Die Welt, эти слова Мааса можно было интерпретировать и как критику в адрес ряда стран ЕС, поскольку на данный момент греческие, кипрские и итальянские корабли проводят совместные манёвры в Средиземном море. На встрече все стороны конфликта вновь подтвердили свою приверженность диалогу, однако греческая сторона подчеркнула, что добиться компромисса будет нелегко. По мнению эксперта Йенса Бастиана, это, в том числе, обусловливается тем, что Турция очень часто меняет свою позицию. Кроме того, достижение компромисса усложняется из-за политизации конфликта. По словам Бастиана, экономический аспект газовых месторождений восточного Средиземноморья отодвинут на второй план.

Как пишет издание, на встрече министры иностранных дел ЕС выразили свою поддержку Греции и Кипру, а также предупредили Турцию от дальнейших провокаций. Кроме того, они потребовали от верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля составить список возможных санкций против Анкары, которые будут введены, в случае если ситуация в регионе не изменится. По словам Борреля, штрафные меры могут быть введены против лиц и компаний, связанных с геологоразведывательными работами, проводимыми Турцией в Средиземном море. Впрочем, Боррель также подчеркнул, что решение о реальном вводе санкций зависит от глав стран ЕС.

Перед встречей речь также шла о санкциях против 20 человек из окружения белорусского лидера Александра Лукашенко, причастных к фальсификациям на выборах, жестоким подавлениям протестов и задержаниям представителей оппозиции, пишет Die Welt. При этом пока неясно, войдёт ли в этот список сам Лукашенко. Как отмечает издание, это весьма щекотливый вопрос, поскольку в случае с Белоруссией, ЕС, как и в ситуации в Средиземном море, намерен поддерживать диалог. В Брюсселе рассчитывают на то, что Минск примет предложение ОБСЕ выступить посредником в переговорах между белорусским правительством и оппозицией. Кроме того, в ЕС отметили, что ситуация в Белоруссии отличается от ситуации на Украине, поскольку речь в стране не идёт о выборе между ЕС и Россией, а лишь о результатах президентских выборов.

«Россия заявила, что этот вопрос является внутренним делом белорусов, и никто извне не должен в него вмешиваться. Я надеюсь, что она также будет придерживаться этой линии», — заявил Жозеп Боррель. При этом, отмечает издание, в своём недавнем интервью Владимир Путин заявил, что Россия может вмешаться в ситуацию в Белоруссии, если она выйдет из под контроля. По мнению сотрудника британского международного института стратегических исследований Найджела Гоулда-Дэвиса, Россия точно вмешается, а надежды ЕС на то, чтобы удержать Путина от интервенции «иллюзорны». Гоулд-Дэвис, что ЕС должен ввести превентивные санкции, а также сотрудничать по данному вопросу с США.

Как отмечает издание, действия Брюсселя в отношении конфликта в Средиземном море и ситуации в Белоруссии должны быть решены в Совете ЕС, следующее заседание которого намечено на 24 сентября.