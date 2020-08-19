Bild: «ни свободные, ни честные» — в ЕС не признали выборы в Белоруссии

На экстренном заседании по политическому кризису в Белоруссии главы государств и правительств ЕС пришли к единому мнению, что не будут признавать результаты выборов в этой стране, сообщает Bild. Голосование не было «ни свободным, ни честным», заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Впрочем, признавать лидера оппозиции Светлану Тихановскую законным президентом она отказалась, отмечает немецкое издание.

Главы государств и правительств ЕС решили не признавать результаты выборов в Белоруссии, сообщает Bild. Это решение они приняли на экстренном заседании по политическому кризису в восточноевропейской стране. Голосование не было «ни свободным, ни честным», заявила канцлер Германии Ангела Меркель. «Нет никаких сомнений, что были нарушения», — убеждена она.

Глава ФРГ осудила попытку белорусского президента Александра Лукашенко подавить протест силой: «Мы осуждаем жестокое насилие, задержания и применение насилия против белорусов». Она озвучила ключевые требования к Минску: гарантировать свободу слова, прекратить насилие и отпустить задержанных из тюрем без каких-либо условий.

«За последние дни кадры местных демонстраций нас очень тронули. Нас впечатлила смелость протестующих. Мы поддерживаем мирных демонстрантов», — добавила Меркель. Впрочем, канцлер уклончиво ответила на вопрос о том, признаёт ли она лидера оппозиции Светлану Тихановскую законным президентом Белоруссии. Лукашенко всё ещё на «своё месте» и «власть сегодня в его руках», сказала она. По её словам, речь идёт о «сложной ситуации, из которой по возможности нужно найти мирный выход».

Другим словами, Меркель и ЕС продолжают называть белорусского «диктатора» президентом, поясняет издание. Но канцлер также подчеркнула, что Белоруссия должна самостоятельно найти выход из сложившейся ситуации. По её словам, иностранное вмешательство в кризис недопустимо. В случае необходимости Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе может координировать внутринациональный диалог. Вмешательство же России усложнит ситуацию, считает глава ФРГ.

Для того, чтобы провести экстренное заседание, политики вернулись из летнего отпуска, отмечает издание. Тем самым ЕС послал протестующим в Белоруссии сигнал поддержки. В преддверии встречи Тихановская обратилась с призывом к европейским лидерам, призвав их не признавать результаты выборов. Она настаивала на том, чтобы они поддержали «пробуждение» её страны.