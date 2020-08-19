Экс-министр обороны Польши: с Лукашенко у руля конфликт в Белоруссии будет только нарастать

Я не вижу готовности Лукашенко уйти по собственной воле, он пытается показать себя человеком, который и дальше будет править, заявил бывший министр национальной обороны Польши Ян Парис. В беседе с Polskie Radio он объясняет, что в такой ситуации можно ожидать лишь обострения внутреннего конфликта.
В понедельник утром президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на вертолёте на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ). Однако толпа освистала его. Лукашенко сказал, что можно сколько угодно кричать, но повторных президентских выборов не будет. «Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их не будет», — пригрозил он.
По мнению бывшего министра национальной обороны Польши Яна Париса, оптимальным решением для разрядки напряжения в Белоруссии стала бы смена лидера страны. «По крайней мере часть населения тогда была бы удовлетворена изменениями и, возможно, настроение бунта удалось бы смягчить. Однако не вижу готовности Лукашенко уйти самому. Он пытается показать себя человеком, который и дальше будет править. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что конфликт будет только нарастать», — объяснил экс-министр.
В беседе с Polskie Radio он также прокомментировал слухи о возможном вмешательстве России во внутренние дела Белоруссии. «Вмешательство Путина в Белоруссии стало бы большим ударом для самой России. Это рассорило бы русский и белорусский народ на целые поколения», — считает Ян Парис. Он скорее склонен рассматривать украинский сценарий. «Однако у России есть много инструментов, чтобы повлиять на ситуацию в Белоруссии, и для этого ей вовсе не нужно применять военную силу», — резюмировал в беседе с Polskie Radio бывший министр национальной обороны Ян Парис.
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