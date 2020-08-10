TVN 24: замглавы МИД Польши призвал не толкать Белоруссию в объятия России

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INFOX.SG
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Названа причина, по которой Широков ударил судью в матче любительских команд
Президент Московской федерации футбола Сергей Анохин рассказал, за что экс-футболист сборной России Роман Широков ударил рефери Никиту Данченкова во время матча любительских команд.
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МВД Белоруссии сообщило о задержаниях участников протестов
Полиция задержала ряд протестующих в Минске, их число уточняется, заявили в пресс-службе МВД Белоруссии.
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Опубликована расшифровка переговоров судей перед вторым пенальти в ворота «Спартака»
В эфире телеканала «Матч» была обнародована аудиозапись переговоров главного арбитра матча первого тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Сочи» (2:2) Василия Казарцева с судьёй VAR Алексеем Еськовым и его ассистентом Тихоном Калугиным перед вторым пенальти в ворота хозяев.
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В МИД Словакии прокомментировали высылку российских дипломатов
Официальный представитель МИД Словакии Юрай Томага в беседе с ТАСС заявил, что несколько российских дипломатов должны покинуть страну в течение текущей недели.
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Казарцев заявил, что перед показом карточки попросил прощения у Соболева и выразил соболезнования
Арбитр Василий Казарцев прокомментировал решение показать жёлтую карточку форварду «Спартака» Александру Соболеву за футболку с изображением ушедшей из жизни матери в ходе матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (2:2).
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Арбитр VAR объяснил, почему не подсказал судье Казарцеву не назначать пенальти в ворота «Спартака»
Арбитр Алексей Еськов, работавший на системе видеопомощи арбитрам (VAR) в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи» (2:2), объяснил, почему не вмешался в эпизод с назначением второго пенальти.
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Судья Казарцев: не считаю второй пенальти в ворота «Спартака» явной и очевидной ошибкой
Арбитр Василий Казарцев, работавший на матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи» (2:2), высказался о своём решении назначить пенальти в ворота хозяев в конце матча.
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В Белом доме выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Белоруссии
США обеспокоены в связи с ситуацией в Белоруссии после прошедших 9 августа президентских выборов, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.
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Руководитель проекта VAR не считает систематическими ошибки судей против «Спартака»
Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин выразил уверенность, что судейские ошибки в матчах московского «Спартака» не носят систематический характер.
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Калошин объяснил, почему VAR не отменила второй пенальти в ворота «Спартака»
Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин оценил решение арбитра Василия Казарцева назначить второй пенальти в ворота московского «Спартака» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (2:2).
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МИД России призвал журналистов соблюдать законодательство Белоруссии
Российские журналисты, работающие в Белоруссии, обязаны полностью соблюдать законодательство этой страны, заявили в МИД России.
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Адвокат заявил, что за избиение судьи Широкову может грозить уголовная ответственность
Адвокат Игорь Бушманов прокомментировал инцидент на любительском турнире, где экс-футболист сборной России Роман Широков избил арбитра Никиту Данченкова.
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Милиция применила газ для разгона протестующих в Минске
Белорусская милиция применила газ для разгона сторонников оппозиции на Кальварийской улице в центре Минска. Об этом сообщает РИА Новости.
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Лидер Филиппин заявил о готовности лично испытать вакцину из России
Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов первым испытать разработанную в России вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, так как полностью доверяет российским научным исследованиям.
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Журналиста Пегова отпустили после задержания в Белоруссии
Российского журналиста Семёна Пегова, ранее задержанного в Минске, отпустили на свободу. Об этом рассказал в эфире «Россия 24» посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
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Ласицкене назвала ВФЛА цирком, а Юрченко — артистом без стыда и совести
Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене раскритиковала Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) за решение оставить Евгения Юрченко во главе организации до конца ноября 2020 года.
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В МИД России готовы ответить на высылку дипломатов из Словакии
Министерство иностранных дел России зеркально ответит на высылку российских дипломатов из Словакии. Об этом заявили в ведомстве, комментируя сообщения о возможной высылке сотрудников российского посольства.
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Фигуристка Степанова заявила, что у Тутберидзе и Глейхенгауза проблемы с алкоголем
Бывшая фигуристка Александра Степанова поделилась мнением об известном тренере Этери Тутберидзе и хореографе Данииле Глейхенгаузе.
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Посол России в Белоруссии заявил о скором освобождении Пегова
Задержанный в Белоруссии российский журналист Семён Пегов будет отпущен в ближайшие 10—15 минут, заявил в эфире «Россия 24» посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.
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МИД России прокомментировал ситуацию в Белоруссии
Россия внимательно наблюдала за развитием избирательной кампании в Белоруссии и считает, что белорусским властям удалось избежать опасной эскалации ситуации, несмотря на попытки отдельных сил организовать масштабные протесты, заявил российский МИД.
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Созин раскритиковал «Спартак» за жалобы на судейство
Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин высказал своё мнение о судейском скандале по итогам матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи» (2:2).
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СМИ сообщили о высылке российских дипломатов из Словакии
Словацкая газета Denník N сообщила, что власти Словакии высылают несколько российских дипломатов.
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КГБ Белоруссии узнало о подготовке покушения на Тихановскую
Председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик сообщил, что ведомство получило информацию о готовящемся покушении на кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую.
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Организатор турнира любительских команд заявил о желании привлечь Широкова к ответственности за избиение судьи
Организатор турнира среди любительских команд Герман Попков прокомментировал избиение судьи Никиты Данченкова экс-футболистом сборной России Романом Широковым.
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Широков избил судью в матче любительских команд
Бывший футболист сборной России Роман Широков избил арбитра Никиту Данченкова в матче на любительском турнире.
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Захарова рассказала о работе с Белоруссией по поводу задержания Пегова
Москва надеется, что ситуация с задержанным в Белоруссии российским журналистом Семёном Пеговым будет разрешена в ближайшее время, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Россия 1».
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В Казани проверяют сообщения о снятии полицией инвалида с автобуса
Прокуратура Кировского района Казани проверяет сообщения о снятии полицией инвалида с междугороднего автобуса.
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Синоптики предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Тюменской области
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Тюменской области во вторник, 11 августа.
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В Нижегородской области прошли ночные учения танкистов
Танкисты мотострелкового соединения гвардейской танковой армии Западного военного округа провели учения на базе новейшего центра боевой подготовки в посёлке Мулино Нижегородской области.
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Корреспондент RT рассказал о своём задержании в Минске
Корреспондент RT Константин Придыбайло рассказал, что он был задержан в Минске.
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В Крыму завершили уборку зерновых культур
Крымские аграрии завершили уборку зерновых культур — в общей сложности 530 тыс. га.
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Родченков заявил о намерении издать новую книгу с разоблачениями
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что в будущем хочет написать новые книги с разоблачением системы допинга в советском и российском спорте.
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Выставка Рами Меира откроется в Музее Востока 12 августа
Выставка израильского художника Рами Меира «История одного народа — для всего мира» откроется в Государственном музее Востока в Москве 12 августа.
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В Челябинске рассказали о подготовке к 1 сентября
Пресс-секретарь мэрии Челябинска Владимир Сафонов рассказал о подготовке к 1 сентября.
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В Самарской области сохраняется высокая пожароопасность лесов
В Самарской области объявили «оранжевый» уровень опасности с 11 по 14 августа из-за высокой пожароопасности лесов.
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В Ростуризме прокомментировали программу кешбэка за туры по стране
Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала программу кешбэка за туры по стране.
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В Томской области рассказали о мерах по борьбе с лесными пожарами
Рослесхоз Томской области направит в область 27 сотрудников федерального резерва «Авиалесоохраны» для борьбы с лесными пожарами, общая площадь которых составляет 1,1 тыс. гектаров.
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Премьер Ливана подтвердил отставку правительства
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб в ходе своего обращения к ливанскому народу подтвердил, что правительство страны уходит в отставку в полном составе.
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Эксперт прокомментировал идею по списанию банками средств без подтверждения
CEO платёжного сегмента группы QIWI Андрей Протопопов прокомментировал идею по списанию банками средств без подтверждения.
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Вирусолог прокомментировал сообщения о возможном тяжёлом течении коронавируса осенью
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн прокомментировал сообщения о более тяжёлом течении COVID-19 осенью.
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Дайверы подняли со дна Финского залива бутылки XVIII века
В Финском заливе дайверы подняли стеклянные бутылки XVIII века, находившиеся на борту затонувшего голландского торгового судна.
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В Башкирии рассказали об итогах ЕГЭ
Министр образования Башкирии Айбулат Хажин рассказал о результатах сдачи ЕГЭ в республике.
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СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело о массовых беспорядках
Следственный комитет Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков, санкции по некоторым статьям предусматривают до 15 лет тюрьмы.
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В Кузбассе устроивший смертельное ДТП студент предстанет перед судом
В Кузбассе студента томского вуза будут судить за ДТП, в котором погибли десятилетняя девочка и её 62-летний дедушка.
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Губерниев отреагировал на судейский скандал вокруг «Спартака»
Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна о намерении сняться с чемпионата России из-за проблем с судейством.
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В Симферополе рассказали о новой лаборатории по выявлению COVID-19
И. о. губернатора Симферополя Михаил Развожаев рассказал, что в городе появится лаборатория экспертного класса по выявлению коронавирусной инфекции.
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В Севастополе рассказали о детских выплатах
В Севастополе почти 86 тыс. детей получили разовую выплату в размере 3 тыс. рублей.
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На юге России начались учения с участием 6 тысяч военнослужащих
Около 6 тыс. военнослужащих будут задействованы в специальных учениях в пяти субъектах на юге России.
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В Нижегородской области проводится проверка по факту гибели ребёнка в бассейне
Ребёнок утонул в бассейне на территории частного дома в Богородском районе Нижегородской области. Начата доследственная проверка.
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В Балтиморе произошёл взрыв газа в трёх домах
В американском городе Балтимор в трёх домах произошёл взрыв газа, в результате которого погиб по меньшей мере один человек и не менее пяти пострадали. Об этом сообщила местная пожарная служба.