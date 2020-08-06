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Лукашенко заявил, что не допустит «майдана» в центре Минска

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Александр Лукашенко заявил, что не позволит «разжечь костёр в центре Минска» на «майдане» после президентских выборов. Как пишет «Беларусь сегодня», он также поручил Генпрокуратуре дать оценку законности альтернативному подсчёту голосов.
Лукашенко заявил, что не допустит «майдана» в центре Минска
Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не позволит «разжечь костёр в центре Минска» 9-10 августа после президентских выборов. Как пишет «Беларусь сегодня», об этом он заявил в ходе совещания по обеспечению безопасности избирательной кампании.

«Некоторые продолжают людей звать на «майдан» 9–10 августа. Не дай бог мы разожжём костёр в центре Минска и будем разбрасывать головёшки по всему Минску. Этого мы допустить не можем — и не допустим», — заявил белорусский президент.

Он также поручил Генпрокуратуре дать оценку законности альтернативному подсчёту голосов.
 
«Ещё одна тема — это некий альтернативный подсчёт голосов в день выборов. И Генеральной прокуратуре, и судам следует дать оценку законности подобных инициатив. Естественно, в судах, если такие обращения туда поступят. Всем, кто будет голосовать, мы должны дать возможность сделать это спокойно, празднично, если хотите, не опасаясь нападок и вмешательства в личный выбор человека. Я очень внимательно мониторю ситуацию по голосованию досрочному. Достойно, красиво, идут люди, никому не мешают. Мы же не по почте голосуем, как в некоторых государствах. На пеньках в гаражах и на улицах тоже не голосуем. У нас избирательные участки, все идут туда. И мы должны обеспечить этот процесс», — добавил Лукашенко.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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