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Guardian: даже при известном исходе выборов в Белоруссии оппозиция уже выиграла

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Перед президентскими выборами, которые намечены на это воскресенье, в Белоруссии по всей стране проходят протесты. The Guardian пишет, что у оппозиционного кандидата нет практически никаких шансов на победу, однако тот факт, что Лукашенко потерял контроль над ситуацией, уже много значит.
Guardian: даже при известном исходе выборов в Белоруссии оппозиция уже выиграла
Reuters

Чтобы выступать против Александра Лукашенко, нужно необычайное мужество, пишет The Guardian в своей редакционной статье. Так, в 2010 году ряд его оппонентов на выборах были арестованы по обвинению в организации массовых беспорядков в день голосования. Но сейчас, на новом «акте псевдодемократии», ставки ещё выше: у кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской арестовали мужа, и она, не имеющая никакого политического опыта, решила встать на его место.

Тихановская отправила детей за границу и выступила против Лукашенко. Автор статьи называет её действия самым большим вызовом Лукашенко с тех пор, как он получил власть. Её единственная цель — провести в течение полугода новые свободные и честные выборы. Её поддержали сторонники остальных кандидатов, которые также были арестованы, и вместе они провели крупнейшие демонстрации по белорусским городам.

Автор статьи отмечает, что у Тихановской практически нулевые шансы победить на грядущих выборах. Однако массовые собрания протестующих, которые размахивают телефонами с включёнными фонариками, напоминают антикоррупционные протесты на Майдане в Киеве. А Лукашенко давно обещает, что ничего подобного в его стране не случится.

Причин у такого недовольства много, отмечает автор статьи. Прежде всего, Лукашенко отказался вводить карантин во время пандемии и предлагал народу лечиться водкой и сауной. Белорусская экономика давно находится в стагнации, а сейчас ухудшились отношения с Москвой после отказа Лукашенко создавать единое государство.

На действия оппозиции Лукашенко отвечает в привычном формате: спецслужбы получили приказ не допустить уличных протестов. По государственному телевидению намеренно показывают учения по разгону демонстраций. Однако автор статьи высказывает предположение, что в условиях охлаждения отношений с Россией Лукашенко может посчитать себя не в той позиции, чтобы злить и западное общественное мнение, жёстко подавляя протесты.

«Впервые за 26 лет не кажется, что Лукашенко полностью контролирует события в своей вотчине. В этом случае, что бы ни произошло в воскресенье, Тихановская уже выиграла», — делает вывод The Guardian.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Guardian Великобритания Европа
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