Euronews: Москва настаивает на невиновности задержанных в Белоруссии россиян

03:00 В Кремле ожидают, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают, что задержанных в Белоруссии в ночь на 29 июля россиян в ближайшее время отпустят на свободу.

03:00 Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с автобусом в Крыму Прокуратура Республики Крым организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения после ДТП с участием микроавтобуса и грузовика на трассе «Таврида» в Крыму, в результате которого погибли девять человек.

03:00 Кокорин ответил на вопрос о возможном переходе в «Спартак» Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», ответил на вопрос о возможном переходе в московский «Спартак».

03:00 ЦИК Белоруссии аккредитовала 155 международных наблюдателей за выборами Центризбирком Белоруссии по состоянию на 31 июля аккредитовал 155 международных наблюдателей за выборами президента, сообщает Интерфакс.

03:00 Эксперт оценил влияние пандемии на психическое здоровье Главный психиатр Москвы доктор медицинских наук, профессор Георгий Костюк оценил влияние пандемии на психическое здоровье.

03:00 Халк признался, что ему был бы интересен переход в «Зенит» Бывший нападающий петербургского «Зенита» Халк, выступающий на данный момент за китайский «Шанхай СИПГ», высказался о своём будущем.

03:00 Генпрокуратура проконтролирует ликвидацию загрязнений в Усолье-Сибирском Генеральная прокуратура России поручила провести надзор за качеством и полнотой ликвидации загрязнений объектов предприятия «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирское Иркутской области.

03:00 Менеджер Ласицкене опровергла слухи о переходе легкоатлетки в сборную Белоруссии Ольга Назарова, менеджер трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту россиянки Марии Ласицкене, отреагировала на информацию о переходе спортсменки в сборную Белоруссии.

03:00 Путин предложил проводить в школах мероприятия по изучению Конституции Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с администраций президента рассмотреть вопрос проведения в школах мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и изучение российской Конституции.

03:00 Курс доллара поднялся выше 74 рублей Курс доллара на московской бирже поднялся выше 74 рублей.

03:00 Колокольцев представил к награде двух самарских полицейских Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении самарских полицейских, которые спасли женщину от взрыва гранаты.

03:00 Минск передал Киеву список задержанных россиян Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что белорусская сторона передала украинской список задержанных в республике россиян, в Киеве проверят их на предмет участия в боевых действиях в Донбассе.

03:00 «Краснодар» презентовал форму на следующий сезон Российский футбольный клуб «Краснодар» представил игровую форму на сезон-2020/21.

03:00 Суд огласит решение по пересмотру дела Кокорина и Мамаева 3 августа Московский городской суд огласит решение по пересмотру апелляционных жалоб на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву 3 августа.

03:00 Адвокат Мамаева считает, что футболист заслуживал штрафа, а не лишения свободы Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы футболиста «Ростова» Павла Мамаева, заявил в суде, что его клиент, приговорённый к реальному сроку за драки в Москве, на самом деле должен был быть оштрафован на 40 тыс. рублей и освобождён от выплаты этой суммы.

03:00 Губернатор ЯНАО заболел коронавирусом Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

03:00 В Госдуме предложили упростить получение гражданства России для пожилых иностранцев Зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко предложила упростить получение гражданства для пожилых иностранцев. Соответствующий законопроект она намерена внести 31 июля в нижнюю палату парламента.

03:00 СМИ: Легкоатлетка Ласицкене может выступить за сборную Белоруссии на ОИ в Токио Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене рассматривает возможность выступления за сборную Белоруссии для участия в летней Олимпиаде в Токио, которая пройдёт в 2021 году.

03:00 Мишустин поручил проверить готовность школ к учебному году Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству просвещения, МЧС и Роспотребнадзору проверить готовность образовательных организаций к новому учебному году с учётом санитарно-эпидемиологической ситуации. Ведомства должны будут предоставить информацию до 28 августа.

03:00 Прокурор попросил у суда новый приговор для Кокорина и Мамаева Прокурор просит Московский городской суд отменить приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, но вынести новый с незначительными изменениями.

03:00 Тренер «Динамо» рассказал о трансферных планах клуба Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков рассказал о трансферных планах клуба.

03:00 СМИ сообщили о планах банков списывать комиссию со «спящих счетов» Российские банки предложили предоставить им право списывать комиссию и платежи по кредитам со счетов клиентов, даже если у кредитных организаций не получается установить связь с клиентом и обновить о нём данные.

03:00 Прокурор просит приговорить экс-главу Удмуртии к 13 годам колонии Гособвинение просит Завьяловский районный суд приговорить бывшего главу Удмуртии Александра Соловьёва, обвиняемого в получении взятки, к 13 годам колонии строгого режима и штрафу.

03:00 СМИ: «Барселона» предложила футболисту «Челси» Виллиану контракт на три года Испанский футбольный клуб «Барселона» заинтересован в приобретении полузащитника английского «Челси» Виллиана.

03:00 СК возбудил дело в отношении муниципального депутата Москвы Галяминой Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении московского муниципального депутата Юлии Галяминой по факту неоднократного нарушения порядка проведения митингов.

03:00 Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале августа Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал RT, какая погода ожидается в Москве в ближайшие несколько дней.

03:00 Двукратный чемпион России по хоккею Кольцов объявил о завершении карьеры Двукратный чемпион России по хоккею Кирилл Кольцов заявил, что принял решение о завершении карьеры в возрасте 37 лет.

03:00 ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей.

03:00 Панарин рассказал, как сорвалась его свадьба с дочерью Знарка Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как сорвалась его свадьба с Алисой Знарок, дочерью главного тренера московского «Спартака» Олега Знарка.

03:00 Ространснадзор начал проверку перевозчика после ДТП в Крыму Крымское межрегиональное управление Ространснадзора организовало проверку перевозчика, чей микроавтобус попал в ДТП, в результате которого погибли девять человек.

03:00 В России за сутки от коронавируса вылечились 8755 пациентов В России за сутки вылечились от коронавируса 8755 пациентов. Общее число выздоровевших в стране достигло 638 410.

03:00 В России за сутки умер 161 пациент с коронавирусом В России за сутки зафиксирован 161 летальный исход среди пациентов с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в стране увеличилось до 13 963.

03:00 Потерпевшие по делу Кокорина и Мамаева не пришли на новое заседание Потерпевшие по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева не пришли на заседание, на котором будут рассмотрены апелляционные жалобы на приговор, вынесенный спортсменам.

03:00 В Госдуме оценили заявление британского министра об «угрозе» России Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в беседе с RT заявление государственного министра по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди о том, что ведомство продолжает считать Россию государством, представляющим «значительную угрозу».

03:00 За сутки в России выявлено 5482 случая коронавируса В России за сутки выявлено 5482 случая коронавируса. Всего за время эпидемии в стране подтверждён 839 981 случай заболевания COVID-19.

03:00 Пилот «Формулы-1» Перес пропустит Гран-при Великобритании из-за коронавируса Гонщик команды Racing Point Серхио Перес из-за заболевания коронавирусом пропустит четвёртый этап «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.

03:00 В России подготовят предложения по оптимизации получения гражданства Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 октября подготовить предложения по оптимизации получения российского гражданства иностранцами.

03:00 Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак» Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», не стал комментировать информацию о переходе в московский «Спартак».

03:00 Кокорин высказался о заседании по пересмотру приговора ему и Мамаеву Нападающий «Сочи» Александр Кокорин поделился ожиданиями от предстоящего судебного заседания, на котором будут рассмотрены апелляционные жалобы на приговор, вынесенный ему и полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву.

03:00 Рубль снижается к доллару и евро На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

03:00 Источник: «Арсенал» хочет арендовать футболиста «Барселоны» Коутиньо Лондонский футбольный клуб «Арсенал» хочет арендовать полузащитника каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

03:00 По факту смертельного ДТП в Крыму возбуждено два уголовных дела Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту ДТП с микроавтобусом в Крыму, сообщили в пресс-службе ведомства.

03:00 ФСБ пресекла деятельность ячейки исламистов в Волгоградской области Деятельность ячейки экстремистской организации «Таблиги Джамаат»* пресечена на территории Волгоградской области. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

03:00 «Лейкерс» обыграли «Клипперс» в НБА, Джеймс и Дэвис набрали 50 очков на двоих «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который возобновился после перерыва из-за пандемии коронавируса.

03:00 Число жертв ДТП с микроавтобусом в Крыму увеличилось до девяти Число жертв столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе «Таврида» в Крыму увеличилось до девяти. Об этом сообщили в местном Минздраве.

03:00 В Крыму рассказали о пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса Четверо пострадавших в ДТП на трассе «Таврида» находятся в больнице Белогорска в состоянии средней степени тяжести. В их числе беременная женщина.

03:00 Канчельскис считает, что в случае перехода Кокорина «Спартак» будет уступать по составу только «Зениту» Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис оценил возможный переход в московский «Спартак» нападающего «Сочи» Александра Кокорина, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту».

03:00 Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

03:00 В Москве от коронавируса вылечились более 179 тысяч человек В Москве за сутки выздоровели ещё 1260 пациентов после прохождения лечения от коронавируса, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.