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Polskie Radio: делать ставку на демократизацию Белоруссии или нет — Запад стоит на распутье

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Перед западными странами стоит нелёгкая дилемма — развивать прагматические отношения с нынешней относительно стабильной белорусской властью или стремиться к демократизации страны, осознавая при этом факт, что шансы на успех практически равны нулю, рассказывает эксперт из Польского института международных дел Анна Мария Дынер. В беседе с Polskie Radio она объясняет, что по идеологическим и военным причинам Россия не выпустит Белоруссию из своих рук.
Polskie Radio: делать ставку на демократизацию Белоруссии или нет — Запад стоит на распутье
Reuters

Александр Лукашенко, который уже четверь века стоит во главе Белоруссии, будет участвовать в качестве кандидата в предстоящих президентских выборах, назначенных на 9 августа, сообщает Polskie Radio.

В беседе с радиостанцией эксперт из Польского института международных дел Анна Мария Дынер отмечает, что это будут специфические выборы, потому что в настоящий момент западные страны, Польша, ЕС, а также США стоят перед дилеммой: «Развивать прагматические отношения с властью, которая гарантирует стабильность белорусскому государству, или стремиться к демократизации, прекрасно осознавая тот факт, что ввиду политики России её шансы на успех — ничтожны».

В интервью с Polskie Radio аналитик выразила уверенность, что Россия не допустит изменения вектора политики Белоруссии, особенно внешнеполитического. Она напомнила, что обе страны связаны положениями союзного государства. Более того, в военном плане они сильно интегрированы друг с другом. «Поэтому по идеологическим и военным причинам Россия не позволит себе просто-напросто отпустить Белоруссию», — подытожила эксперт. 
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Polskie Radio Польша Европа
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