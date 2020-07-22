Замглавы МИД Польши: суверенитет Белоруссии уважаем, но хотим видеть там честные и прозрачные выборы

Белоруссия не живет в геополитическом вакууме, поэтому развитие внутренних и геополитических процессов в этой стране и её окружении имеет стратегическое значение для Польши и ЕС, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. В беседе с Polskie Radio он подчеркнул, что польская дипломатия внимательно следит за развитием ситуации с президентскими выборами в Белоруссии и рассчитывает на их предельную прозрачность и честность.

Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа. В них участвует действующий президент Александр Лукашенко и ещё четыре кандидата: Светлана Тихановская, Сергей Черечень, Анна Канопацкая и Андрей Дмитриев, сообщает Polskie Radio. Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач подчёркивает, что польская дипломатия внимательно следит за развитием ситуации в Белоруссии, особенно после объявления точной даты проведения президентских выборов.

«Мы воспринимаем эту ситуацию довольно сложной и пытаемся видеть её, прежде всего, через призму самого важного аспекта с точки зрения Польши — уважения к суверенитету и субъективности Белоруссии, а также уважения к основным гражданским правам», — объясняет он в интервью радиостанции. Замминистра добавляет, что эта избирательная кампания сопровождается серьёзными вызовами — очень сложными и неясными отношениями с Россией, последствиями пандемии коронавируса и неблагоприятными экономическими тенденциями.

«Тем не менее действия, предпринимаемые белорусскими властями в отношении избирательного процесса и вмешательства в гражданские свободы, вызывают ряд вопросов о честности этих выборов. Трудно не заметить осуществление репрессий против некоторых кандидатов, блогеров, активистов или представителей средств массовой информации», — категорично заявил он.

Пшидач также подтвердил информацию о том, что польский МИД предпринял все необходимые меры в отношении Минска, выступив в защиту задержанных и арестованных активистов оппозиции, активистов, блогеров и журналистов, в том числе телеканала Белсат. «Мы активно участвуем как в диалоге на линии ЕС—Белоруссия, так и предпринимаем попытки прямого общения с властями в Минске», — заявило министерство.





«Мы уверены в том, что этот путь наиболее подходящий. Благодаря умной политике последних лет нам удалось наладить двусторонние контакты, благодаря которым мы не ограничиваемся только официальными заявлениями в сложные времена. Именно прямой диалог должен стать основой двусторонних отношений», — уверяет замглавы МИД.

В беседе он подчёркивает, что ввиду доброжелательного отношения к Белорусии, её обществу и желанию строить с ней добрососедские отношения, он хотел бы видеть августовские президентские выборы в Белорусии прозрачными с уважением основных принципов демократии и международных стандартов.

«По вполне понятным причинам мы хотим, чтобы ситуация в Белоруссии была мирной и безопасной для граждан, чтобы избирательный процесс отвечал базовым демократическим требованиям, и чтобы права белорусских граждан уважали», — сказал замминистра. Высоко оценивая деятельность Белорусии в последние годы в таких форматах как ОБСЕ, он призывает белорусские власти обеспечить возможность наблюдения за выборами независимым наблюдателям и соответствующим международным институтам, что безусловно повысит прозрачность последнего этапа избирательной кампании и хода выборов.

Пшидач также ясно заявил, что политическая деятельность не может быть причиной репрессий. «Мы считаем, что задержанным будет обеспечено справедливое судебное разбирательство в соответствии с белорусским законодательством и демократическими стандартами», — сказал он. «Мы также убеждены в том, что независимые белорусские СМИ представляют особую ценность, ведь белорусскому обществу необходимо предоставлять объективную информацию, особенно с учётом политики дезинформации, проводимой некоторыми государствами. Мы продолжаем оказывать поддержку в повышении уровня противодействия в отношении дезинформации и также воплощаем в реальность ряд конкретных программ помощи белорусам, в том числе гуманитарной», — добавил замглавы МИД Польши. Он напомнил, что недавно Польша направила два огромных транспорта медицинской помощи для борьбы с пандемией коронавируса в Белоруссии.

Он также подчеркнул, что в последние годы Польша и Европейский союз последовательно пытаются выстроить взаимное доверие и ищут всевозможные пути, чтобы придать новое качество отношениям с Белоруссией.«Многое было достигнуто. Мы хотим, чтобы перспективы развития этих отношений были стабильными, основанными на общих демократических ценностях и на прочном фундаменте, примером чего выступают соглашения об облегчении визового режима и реадмиссии, вступившие в силу 1 июля этого года. Стоит помнить, что Белоруссия, как и весь регион, не живет в геополитическом вакууме», — объяснил он. «Развитие внутренних и геополитических процессов в Белорусии и её соседних странах имеет стратегическое значение для Польши и ЕС», — резюмировал в беседе с Polskie Radio замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.