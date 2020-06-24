Biznes Alert: из-за сложной предвыборной ситуации в Белоруссии Польша пока не может вытеснить оттуда российский газ

Спор Минска с «Газпромом» по поводу оплаты за газ продолжается — и российские СМИ намекают, что если преодолеть разногласия не удастся, в июле поставки могут быть приостановлены. Польша могла бы стать альтернативным игроком, предложив свой вариант участия на газовом рынке при финансовой поддержке США, отмечает польское издание Biznes Alert. Однако из-за предвыборных баталий ситуация в Белоруссии вряд ли выглядит привлекательной для иностранных инвестиций, поэтому такой вариант пока остаётся лишь теоретическим.

Казалось бы, что мечты о диверсификации газовых поставок сейчас становятся очень близки к воплощению, пишет Biznes Alert. Белорусский президент Александр Лукашенко недавно заявил, что в мире хватает нефти и газа по приемлемым ценам, поэтому «идёт драка между основными игроками за премиальный европейский и наш рынок», — и это даёт Минску возможность сделать альтернативный выбор.



Однако пока споры Минска с «Газпромом» по поводу оплаты поставленного в прошлом газа продолжаются, отмечается в статье: россияне требуют погашения долга, который белорусы не желают признавать. Кроме того, Белоруссия добивается снижения цен за кубометр российского газа. И российские СМИ уже намекают на то, что если преодолеть разногласия в ближайшем времени не удастся, в начале июля поставки газа на белорусском направлении могут быть приостановлены, сообщает Biznes Alert.



Тем временем обстановка только накаляется: в «Белгазпромбанке», которым ранее руководил потенциальный соперник Лукашенко на президентских выборах Виктор Бабарико, прошли задержания, а «Газпром» назвал такие действия белорусских властей незаконными, пишет Biznes Alert.



Газопроводы в Белоруссии принадлежат компании «Газпром трансгаз Беларусь», поясняет автор: «Лукашенко продал их в 2011 году ради получения очередной скидки на поставки российского сырья. Если Минск не решит обратиться к силовому варианту и вернуть под свой контроль оператора газотранспортных сетей, в его распоряжении останутся только менее спорные решения, которые уже обсуждаются на теоретическом уровне».



В частности, речь идёт о создании нового газопровода, связывающего Белоруссию и Польшу, которым бы управляла отдельная компания-оператор, принадлежащая белорусской стороне. Аналогичное решение — это создание газопровода из Польши на Украину, говорится в статье: «Одним из аргументов в пользу его строительства было стремление создать инфраструктуру, на которую не распространяются двусторонние соглашения с россиянами, в прошлом эффективно блокировавшими эффективное использование транспортной инфраструктуры для реверсных поставок».



Дело в том, что межоператорские договоры с «Газпромом» осложняли транспортировку сырья в обоих направлениях, из-за чего в первое время после запуска поставок газа на Украину из Европейского союза в 2015 году реверсные мощности на границе оставались ограниченными. Но позднее эти ограничения удалось преодолеть, так что один из аргументов в пользу инвестиции утратил актуальность, пояняет автор.

С этой точки зрения новый газопровод Польша — Белоруссия вполне мог иметь право на существование, однако он столкнётся с такими же проблемами, предупреждает Biznes Alert. В частности, сложность заключается в том, что Евросоюз не вкладывает средства из фондов, предназначенных для процесса диверсификации в Европе, в проекты с участием «третьих стран». Поэтому на строительство газопровода Польша — Белоруссия, как и для его украинского аналога, будет сложно найти деньги, констатирует автор.



Основой для доказательства рентабельности этого проекта мог бы послужить долгосрочный контракт на поставки. Но «неопределённая» позиция официального Минска заставляет сомневаться в том, подпишет ли Лукашенко такой документ, поясняется в статье.



По мнению автора, выходом для строительства новых газопроводов в Белоруссии и на Украине могла бы стать финансовая помощь со стороны Соединённых Штатов, которые также «поддерживают политику диверсификации источников поставки газа». Американцы уже подписали с представителями Варшавы и Киева меморандум о региональном сотрудничестве в сфере энергетики, который предусматривает, в частности, и возможность финансирования энергетических проектов, сообщается в статье.



За этим заявлением пока не последовали конкретные шаги. Однако американская сторона могла бы выделить средства на создание «перемычек» на границе с Украиной и Белоруссией, обеспечивая себе таким образом доступ к местному газовому рынку, полагает автор. В дальнейшем газовое сырьё могло бы поступать туда с разных направлений, в том числе и в сжиженном виде из США через польскую территорию, говорится в статье.



Эту сложную схему теоретически можно внедрить. Однако всё будет зависеть от того, насколько надёжным партнером зарекомендует себя Минск — и проблема в том, что «Лукашенко может вновь всё испортить», подчёркивает Biznes Alert: «Планам обретения Белоруссией независимости от российских углеводородов может помешать растущая напряжённость».



В тот момент, когда лидеры стран, входящих в программу «Восточное партнёрство», обсуждали в ходе телеконференции будущее этой инициативы, в Белоруссии был задержан потенциальный конкурент Лукашенко по президентской гонке Виктор Бабарико. Прокуратура грозит ему 15 годами тюрьмы, инкриминируя налоговые преступления. Бывший председатель правления «Белгазпромбанка» намеревался принять участие в президентских выборах. Однако Минск инициировал смену руководства организации, заявив о совершавшихся там «преступлениях», а потом связал их с Бабарико, поясняет автор.



Представители ЕС и членов «Восточного партнёрства» в лице Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины обсуждали реакцию на пандемию коронавируса и дальнейшее сотрудничество на фоне новых вызовов. «Лидеры выразили политическую волю продолжать строить пространство совместной демократии, благосостояния и стабильности, основанной на наших общих ценностях, которые базируются на правилах международного порядка и права», — заявил в этой связи президент Европейского совета Шарль Мишель.

И практически в тот же день в Белоруссии арестовали Виктора Бабарико, за которого «вступились «Газпром» и Российская Федерация», подчёркивается в статье. Одновременно в Белоруссии начались аресты представителей оппозиции и сотрудников СМИ, и на фоне сообщений о том, что в действительности Лукашенко поддерживают всего 3% населения страны, общественное недовольство нарастает, пишет польское издание.



Сложно прогнозировать, как такая ситуация отразится на планах Белоруссии по обретению независимости от российских углеводородов, отмечает автор. Брюссель и Вашингтон пока не вводят санкций в отношении Минска, однако риск таких мер растёт. И это может наложить негативный отпечаток, в частности, и на переговоры с поставщиками нефти или газа через территорию Польши, предупреждает Biznes Alert.



Обострение политической обстановки в Белоруссии накануне президентских выборов осложнит процесс обсуждения сотрудничества в нефтяном и газовом секторе, подчёркивается в статье: «Тоталитарная политика Минска вновь грозит обречь его на изоляцию, хотя перед лицом дальнейшего «закручивания гаек» со стороны Москвы он нуждается, скорее, в интеграции с Западом».



Но пока остаётся вероятность того, что влияние европейской и американской политики приведут в перспективе к «качественным изменениям» в Белоруссии в ближайшие несколько лет, полагает автор. «Это станет возможным, если Запад убедится, что на этот раз Лукашенко не блефует — или его сменит человек, который будет готов бросить Москве вызов в энергетической сфере», — заключает Biznes Alert.