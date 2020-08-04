Свалить, унизить, растоптать, уничтожить — Лукашенко о ядовитых «ковидных» стрелах, направленных против него

Александр Лукашенко в послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил, что сегодня деструктивные силы направляют в его сторону «ядовитые «ковидные» стрелы». Однако, как передаёт БЕЛТА, Лукашенко отметил, что белорусский народ крепко держит в руках будущее своей независимой страны, которую сохранит и передаст будущим поколениям.

Народ Белоруссии сегодня крепко держит в руках будущее своей независимой страны. Как передаёт БЕЛТА, об этом заявил Александр Лукашенко в послании белорусскому народу и Национальному собранию.

«Миллионы изумлённых и заинтересованных глаз народов Узбекистана и Таджикистана, Казахстана и Туркменистана, Кавказа, братских нам России и Украины воистину в эти дни обращены к нашей родине, к многострадальной Белоруссии. В их взглядах один вопрос: «Выдержит ли Белоруссия? Сможет ли выстоять в этой гибридной схватке, в этой войне?» Они понимают: если белорусы рухнут, следующими будут они», — заявил Лукашенко.

По его словам, сегодня против него направлены все ядовитые «ковидные» стрелы: свалить, унизить, растоптать, уничтожить.

«Так вот знайте, даже без меня белорусский народ сможет себя защитить. Потому что знает, что другой земли в мире, кроме Белоруссии, у него не будет. Нигде — ни в Австралии, ни в Штутгарте — им места нет. В офшорах денег тоже нет. А в лапти обуть народ вам не удастся и под плётку загнать уже не получится. Помните, у нас есть и милиция, и армия, и спецслужбы. Это дети тех, кого вы хотите запрячь в телегу и погонять кнутом. Они — люди в погонах — вам этого сделать не позволят. Даже без меня. Вы опоздали ровно на четверть века», — добавил белорусский президент.

«Мы сегодня крепко держим в руках будущее. Будущее нашей независимой Белоруссии. Страну мы вам не отдадим. Независимость стоит дорого. Но она стоит того, чтобы её сохранить и передать будущим поколениям. За нами Белоруссия — чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она — наша, она любимая. А любимую не отдают», — резюмировал белорусский лидер.