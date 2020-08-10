Le Monde: эти выборы войдут в историю — власть Лукашенко дрогнула

Вряд ли можно было надеяться, что у белорусской оппозиции получится свергнуть Лукашенко на выборах, которые он же и организовал, пишет Le Monde. И всё же эти выборы показали его слабость, а дальше всё будет зависеть от длительности и размаха протестного движения, считают опрошенные изданием эксперты.

В Белоруссии объявили предварительные результаты президентских выборов: 80,2% голосов у Александра Лукашенко и 9,9% у его главной соперницы Светланы Тихановской. Однако, как пишет Le Monde, народ вышел на протесты ещё даже до этих данных — им хватило результатов официальных экзитполов, которые говорили о значительной победе Лукашенко.



«Воскресенье 9 августа, вероятно, попадёт в книги по белорусской истории, — пишет автор статьи. — Если это не дата свержения авторитарного Александра Лукашенко, который правил 26 лет, то как минимум это день, когда власть дрогнула перед лицом народа, решившего защищать своё право голоса, которое долго ущемляли».



Спустя несколько часов после закрытия избирательных участков десятки тысяч человек вышли на протесты в Минске и многих других городах. Их разгоняли силы спецназначения, слезоточивый газ, светошумовые снаряды и водомёты. Люди в толпе были с белыми браслетами на руке — это символ поддержки Светланы Тихановской — и поднимали вверх телефоны с включёнными фонариками. Они строили баррикады из металлических урн. К утру соцсети писали о множестве пострадавших, двух сотнях задержанных, и правозащитники сообщают об одном погибшем.



Как пишет автор статьи, в Белоруссии ни одни выборы после 1994 года, на которых Лукашенко впервые победил, не проходили в рамках международных стандартов. И сейчас Тихановская собирала толпы своих сторонников, но официальные результаты присудили ей меньше 10%. Как пишет автор статьи, это «демонстрация неуважения главы государства к своим избирателям».



По словам журналистки, голосование похоже на «маскарад». Однако сложно представить, что могло бы быть иначе. Как отмечает издание, белорусские власти вынудили уехать из страны или посадили за решётку самых серьёзных оппозиционных кандидатов.



Однако у победы Лукашенко есть признаки поражения, отмечает автор статьи. Он ослаблен невиданным оппозиционным движением и ярче, чем обычно, показывает, что единственное его оружие — сила, пишет журналистка.



Так, с мая были арестованы больше тысячи белорусов: кто-то кричал слишком громко, кто-то слишком высоко поднимал кулак — символ борьбы за демократию. Некоторые независимые наблюдатели на выборах были задержаны, им мешали работать. Большинству иностранных журналистов отказали в аккредитации, а кто приехал без неё, того выдворили и запретили въезд в страну на десять лет. Чтобы затруднить работу независимым СМИ, на протяжении нескольких дней были перебои с интернетом, который практически полностью заглушили в воскресенье.



«Народ немного наивен. Люди всё ещё думают, что можно победить Лукашенко голосованием. Но невозможно свалить диктатора с помощью выборов, организованных этим же диктатором», — приводит издание слова политолога Андрея Егорова.



Однако участвовать в голосовании всё же было очень важно, пишет журналистка. Нужно было показать тем самым, что подсчёты власти неверные. И теперь, по словам аналитиков, всё будет зависеть от того, какого размаха и длительности будут протесты. По их словам, режим уже идёт трещинами: в некоторых регионах говорят, что полиция отказывается задерживать протестующих.



«Люди проснулись. Они больше не хотят жить в страхе и унижении. Они хотят быть гражданами своей собственной страны», — приводит издание слова Светланы Тихановской, которую называют «музой» народного движения. Она вместе с соратницами смогла объединить десятки тысяч человек и породила «волну надежды» в стране. Как пишет издание, теперь Тихановская воплощает собой новое лицо борьбы против Лукашенко: лицо простых людей, у которых единственное требование — достойно жить в правовом государстве.



Против этих людей Александр Лукашенко использует демагогию и оружие. Оппозиционные СМИ сообщали, что армия якобы даже была готова стрелять по толпе и вводить чрезвычайное положение. Белорусские власти говорили о провокациях и якобы участии наёмников из России, но позже Лукашенко и Путин провели телефонные переговоры, дав понять, что отношения между ними налаживаются.



Лукашенко долго держался перед лицом экспансионистских устремлений Москвы, пишет автор статьи, но сейчас, похоже, ему придётся положиться на своего соседа, чтобы удержаться у власти. Из-за нарушений прав человека для Европы он стал нежелательной персоной, при этом из-за коронавируса страна находится в рецессии. Но мысль о возникновении независимого класса буржуазии, у которого будет возможность скинуть президента, его пугает, пишет автор статьи.



«Какими бы ни были последствия выборов, режим выйдет из них ослабленным, и Россия может этим воспользоваться», — приводит Le Monde мнение политолога Балаша Ярабика. По его словам, в интересах Белоруссии сделать выбор в пользу реформ и объединения общества, но этим нынешний режим там никогда не славился.



