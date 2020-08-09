France 24: 10 суток за Цоя — в Минске задержали диджеев за протест на концерте
Дата выхода в эфир 08 августа 2020 года.
Дата выхода в эфир 08 августа 2020 года.
Россиянка Яна Куницкая ответила на вопрос, планирует ли она провести ещё один поединок в UFC до конца текущего года.
В Белоруссии завершилось голосование на выборах президента. Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени (совпадает с московским).
Россиянка Яна Куницкая прокомментировала поражение соотечественника Алексея Олейника в бою с американцем Дерриком Льюисом на турнире UFC Vegas 6.
Сотрудники управления собственной безопасности задержали трёх сотрудников арбатского отделения полиции по обвинению в получении взятки.
В пресс-службе московского футбольного клуба «Спартак» прокомментировали отсутствие нападающего Александра Кокорина в заявке на матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».
Руководитель команды Mercedes Тото Вольф прокомментировал факт передачи команде Racing Point деталей перед стартом сезона 2020 года.
Руководитель британской команды «Формулы-1» Racing Point Отмар Сафнауэр признал факт получения от Mercedes спорных деталей перед стартом сезона 2020 года.
В Бейруте возобновились столкновения протестующих и правоохранительных органов.
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал разгромное поражение команды от «Краснодара» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Россиянка Яна Куницкая высказала мнение о сравнениях с чемпионом UFC в среднем весе Камару Усманом в плане работы в клинче.
В Министерстве иностранных дел Белоруссии прокомментировали задержание российских журналистов в Минске.
Россиянка Яна Куницкая прокомментировала свою победу над представительницей Литвы Юлией Столяренко на турнире UFC Vegas 6.
Международный комитет Красного Креста (МККК) планирует в 2020 году оказать помощь населению Ливана на сумму в €40 млн.
В Минске задержаны два стрингера, сотрудничавшие с видеоагентством RT Ruptly. Они снимали голосование на участках во время выборов президента Белоруссии.
Явка на выборы в Белоруссии на 18:00 составила 79%. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина в эфире «Беларусь-1».
Новичок «Спартака» нападающий Александр Кокорин не попал в заявку команды на матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».
Представитель посольства Белоруссии в Москве Олег Мазуро заявил, что дипломатическая миссия работает на пределе возможностей в связи с наплывом желающих проголосовать на выборах президента Белоруссии.
«Краснодар» одержал разгромную победу над «Уфой» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тренер московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Овчинников рассказал, как он руководил командой во время недельного отъезда Виктора Гончаренко в июне.
Президент США Дональд Трамп призвал руководство Ливана провести полное и прозрачное расследование взрыва в Бейруте. Он отметил, что Вашингтон готов помочь в этом.
Президент России Владимир Путин утвердил стратегию государственной политики в отношении российского казачества на 2021—2030 годы.
Тренер московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Овчинников высказал мнение о критике наставника «Ростова» Валерия Карпина в адрес Российской премьер-лиги (РПЛ).
Нападающий и капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси избежал серьёзной травмы и сможет помочь своей команде в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».
В понедельник, 10 августа, Россия и Турция возобновляют полёты авиаперевозчиков двух стран, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью.
Пресс-секретарь петербургского «Зенита» Антон Макаренко прокомментировал обвинения информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова в адрес бывшего врача клуба Сергея Пухова.
Промоушен Absolute Championship Akhmat определил обладателей бонусов турнира ACA 108, прошедшего в Грозном 8 августа.
Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий ношение каракулевых шапок высшими офицерами и полковниками Вооружённых сил.
Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о вечеринке с участием нескольких футболистов команды за два дня до игры первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду положительно отреагировал на назначение легенды клуба Андреа Пирло главным тренером команды.
Голландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу в гонке пятого этапа сезона — Гран-при 70-летия «Формулы-1».
Исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак рассказал, приглашение какой из звёзд мирового биатлона в страну стоило дороже, чем выступление пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада.
Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак рассказал о неудачном опыте проведения автограф-сессии, в которой приняли участие прославленные спортсмены Мартен Фуркад и Антон Шипулин.
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что очереди у избирательных участков стали результатом провокации.
Число выявленных случаев коронавируса в США превысило 5 млн, об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
Теннисисты, желающие выступить на US Open, обязаны подписать официальный отказ от претензий на случай заболевания коронавирусной инфекцией и возникновения возможных последствий этого.
Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказал мнение о конкуренции на предстоящих выборах главы организации.
Российское посольство в Белоруссии подключилось к разрешению ситуации с задержанными в Минске российскими журналистами, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Явка на выборы президента Белоруссии на 16:00 составила 73,4%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Центризбиркома Вадима Ипатова.
Российский боец Усман Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, выступит на турнире в память о тренере Абдулманапе Нурмагомедове.
Россиянка Дарья Касаткина отказалась от участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в столице Чехии из-за травмы.
Доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин оценил опасность вируса SFTS, о распространении которого ранее сообщили в Китае.
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может сменить команду.
В ущелье Адыл-су на высоте 3,74 тыс. метров в горах Кабардино-Балкарии погиб 81-летний альпинист из Санкт-Петербурга, попав под камнепад.
Турнир по смешанным единоборствам в память о тренере Абдулманапе Нурмагомедове состоится в Москве 9 сентября.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сторонники оппозиции должны проводить массовые акции после президентских выборов только на площадках, которые были согласованы с властями.
Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о подписании нового контракта с защитником Станиславом Магкеевым.
Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак ответил, как планирует поступить организация в случае возможной отмены проведения Кубка мира по биатлону в сезоне-2020/21.
Союз журналистов России обратился к властям Белоруссии в связи с задержанием трёх сотрудников «Дождя», о чём ранее сообщил телеканал.
Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак рассказал, как пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад и двукратная золотая медалистка Игр Тура Бергер посещали детский хоспис во время визита в Россию.
Боец смешанных единоборств Виталий Минаков считает, что у Алексея Олейника были возможности одержать досрочную победу в проигранном бою с Дерриком Льюисом на на UFC Vegas 6.