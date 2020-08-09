France 24: 10 суток за Цоя — в Минске задержали диджеев за протест на концерте

В Минске во время проправительственного мероприятия диджеи поставили песню «Перемен» группы «Кино», превратив тем самым концерт в оппозиционный митинг. Как сообщает France 24, диджеев тут же задержали и посадили под арест на 10 суток.

На своём канале в YouTube Сергей Тихановский показывает, почему белорусы злы на президента Александра Лукашенко.

СЕРГЕЙ ТИХАНОВСКИЙ, блогер: Стоунхендж. Если вы встанете внизу, но это очень опасно, вы можете, глядя по сторонам на всю эту бесхозяйственность, реально захотеть жить в стране для жизни.

В мае Тихановский заявил о том, что выдвигает свою кандидатуру на президентских выборах. Он оказался в тюрьме. Но его жена Светлана смогла это сделать.

СВЕТЛАНА ТИХАНОВСКАЯ, кандидат в президенты: Я не политик и власть мне не нужна. Но мой муж за решёткой.

Рядом с ней ответственная за проведение кампании одного кандидата и жена другого кандидата, которых не допустили к выборам. Один из них в тюрьме, а другой, Валерий Цепкало, в изгнании. По его словам, народ молча терпел диктатуру, пока белорусская экономика была на плаву. Но ситуация изменилась.

ВАЛЕРИЙ ЦЕПКАЛО, бывший кандидат в президенты: Ситуация у нас ужасная. За 20 лет больше 650 тысяч человек бежали из страны. И 10 лет назад ВВП Белоруссии составлял 60 миллиардов долларов, а в этом году он в районе 57.

Белорусам запрещены митинги, но в четверг сторонники Тихановской превратили концерт, оплаченный государством, в собрание в её честь.

УЧАСТНИЦА КОНЦЕРТА: Должен быть концерт, но его почему-то нет. Значит, наверно, это митинг. Только если мы против Лукашенко.

ДРУГАЯ УЧАСТНИЦА КОНЦЕРТА: Мы сегодня здесь для того, чтобы присоединиться к нашим белорусам, которые жаждут свободы, которые жаждут перемен.

ЖУРНАЛИСТКА: Кто поставил эту песню?

Перемен — вот за что ратует эта песня, модная во времена перестройки. За то, что эти диджеи её поставили, их посадили на 10 суток.

Дата выхода в эфир 08 августа 2020 года.