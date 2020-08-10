France 24: итоги выборов Белоруссия встретила протестами и беспорядками

В Белоруссии состоялись выборы, на которых, по предварительным данным, побеждает действующий президент страны Александр Лукашенко, набравший около 80% голосов. Впрочем, не все белорусы успели проголосовать, представители оппозиции обвиняют власти в нарушениях — и в итоге вечером белорусские города захлестнули протесты, передаёт France 24.
Присутствие армии на улицах Минска не заставило этих протестующих уйти и не выражать криками свою злость.
ПРОТЕСТУЮЩИЕ: Жыве Беларусь!
У этого торгового центра полиция и сторонники оппозиции перешли в рукопашный бой, и десятки людей были задержаны. Чуть ранее днём в Москве и в литовском Вильнюсе белорусские граждане тоже собрались, чтобы раскритиковать условия голосования.
ИЗБИРАТЕЛЬ: Нам не дали проголосовать. Я сегодня пришёл в 11 часов утра, отстоял в очереди, и так очередь до меня и не дошла.
ДРУГОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ:Вот так я проголосовал сегодня, чистый лист. Я здесь с 10 утра. Приняли только триста человек, нас было тысячи полторы.
Такие нарушения могут объяснить резкий разрыв между Александром Лукашенко — больше 80 процентов голосов — и его главной соперницей, которая набирает меньше 7 процентов голосов. Светлана Тихановская отказывается в это верить и заявляет, что большинство были за неё.
Ей 37 лет, она новичок в политике и пошла на это после ареста мужа, он тоже был в оппозиции. Во время кампании к ней присоединилась часть белорусов, хотя она столкнулась с репрессиями со стороны властей. Двое из её ближайших соратников были задержаны перед выборами.
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