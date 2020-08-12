Gazeta.pl: «побитый выборами» Лукашенко многое уступит России в ответ на её поддержку

Белоруссия сама по себе не представляет никакой угрозы для безопасности Польши, однако непреодолимое желание Москвы получить полный доступ для своей армии к «белорусской автостраде», ведущей на запад, сложно переоценить, пишет журналист Матчей Кухарчик. В статье для Gazeta он объясняет, что, хотя вероятность нападения на Россию через Белоруссию в сегодняшних реалиях равна нулю, этот теоретический сценарий Москва не упускает из виду.

«Для российской армии, а, следовательно, и для российского государства, Белоруссия имеет особое значение. Это самая удобная трасса и для россиян, если они захотят продвинуть танки на запад, и для их врагов, если те решат пойти на восток. Не без причины между Белоруссией и Москвой размещаются элитные части 1-й Гвардейской танковой армии. Однако несмотря на множество попыток, Минск уже много лет эффективно защищается от того, чтобы стать удобной автострадой для российских танков», — пишет на портале Gazeta польский журналист Матчей Кухарчик.

В статье он обращает внимание на то, что хотя бы по этой причине нынешние события в Белоруссии очень важны в плане обеспечения безопасности Польши. За фальсифицированными воскресными выборами, в результате которых многолетний диктатор Александр Лукашенко получил аж 80% голосов в первом туре, последовали протесты, которых это государство давно не видело. Уровень реальной поддержки президента низок как никогда, и согласно разным независимым опросам, он составляет 10% от числа проголосовавших. Невзирая на это, Лукашенко жёстко борется за сохранение власти, отправив спецслужбы для расправы с демонстрантами. «Как закончится эта ситуация, ещё сложно предсказать. Но если даже диктатор продержится, то его позиция точно будет слабее прежней», — уверен автор.

Внутренняя слабость в свою очередь может свидетельствовать о ещё большем подчинении давлению, оказываемому Москвой, желание которой на протяжении десятилетий неизменно — взять Белоруссию по возможности под самый тщательный контроль, объясняет он. С точки зрения российской безопасности это имеет кардинальное значение, ведь именно через территорию Белоруссии ведёт самый удобный путь с запада в направлении Москвы. На протяжении веков по нему маршировали вражеские войска. Трассу Брест — Минск — Смоленск — Москва последними преодолели немцы, не дойдя несколько десятков километров до Кремля зимой 1941—1942 года. В настоящее время это направление охраняет самая сильная формация российской армии — уже упомянутая выше 1-я Гвардейская танковая армия. «И хотя вероятность нападения через Белоруссию в сегодняшних реалиях равна нулю, никто в Москве не станет игнорировать этого теоретического сценария», — рассказывает Кухарчик. «То же самое касается ситуации, в которой российская армия захотела бы сделать какой-либо шаг на запад. Здесь вновь ключом выступает Белоруссия. На юге россияне потеряли Украину. На севере — прибалтийские государства. Остаётся центр и Белоруссия с идеальной автострадой для российских танков, если бы им снова пришлось пойти на запад», — добавляет он. Польский журналист обращает внимание на то, что сама возможность осуществления такого манёвра создаёт определенную угрозу как для Польши, так и в целом для НАТО, поэтому такой инструмент оказания давления сложно переоценить.

Россияне уже долгое время пытаются сделать всё возможное, чтобы эта белорусская «автострада» стала для их армии максимально доступной. Лукашенко, однако, эффективно от этого защищается, впрочем так же, как и от интеграции Белоруссии и России в рамках Союзного государства, при котором вооружённые силы обоих государств теоретически имеют совместную структуру командования. На постоянной основе функционирует общая система противовоздушной обороны, которая охватывает всю белорусскую авиацию и наземные системы противовоздушной обороны, а также значительную часть аналогичных российских сил, размещённых в западной части России.

Существует также общая структура командования наземными силами под названием Региональная группировка войск, охватывающая все белорусские сухопутные войска, а также 1-ю Гвардейскую танковую армию. «Группировка, однако, может действовать только в случае серьёзного кризиса или войны. И раз она «спящая», Минск сохраняет полный контроль над сухопутными силами. Существенно то, что нет никакого соглашения между обоими государствами, разрешающего российской армии свободно передвигаться по территории Белоруссии в мирное время», — поясняет автор.

Любые возможные передвижения должны осуществляться с согласия Минска. Россия настоятельно пытается что-то с этим сделать, доведя дело до установления сначала ротационного, а затем постоянного присутствия своих войск в Белоруссии. В 2013 году российские самолёты начали нести боевую вахту на базе в Барановичах, что официально было реакцией на дежурство самолётов НАТО в прибалтийских странах и реализацией соглашений по совместной системе противовоздушной обороны. Однако в 2015 году, после «российской агрессии на Украине», Минск поставил крест на этом проекте, напоминает журналист. В качестве ответной меры россияне пытались заставить Лукашенко дать согласие на размещение своих самолётов в Барановичах на постоянной основе. После серии закулисных усилий, противоречивых сообщений дело однозначно закончилось в 2018 году решительным отказом Минска. «Если бы россияне при помощи своих самолётов вошли одной ногой в дверь, то появилась бы большая вероятность того, что белорусы имели бы дело с эскалацией российского присутствия на своей территории. Вслед за самолётами прибыли бы люди и установки для их обслуживания, потом дополнительные люди и устройства для их защиты, распознавания и так далее. Необходимой стала бы также возможность облегчённого режима для транспорта и снабжения», — перечисляет он.

Отказ от проекта базы в Барановичах, нежелание Лукашенко поддержать Россию в плане конфликта на Украине и обострения отношений с НАТО определённо вызвали в Кремле недовольство. Белорусский диктатор сделал чёткие выводы из того, что случилось у его южных соседей и в Сирии. «Чрезмерная зависимость от Москвы может быть смертельной угрозой, потому что, если Москве что-то не понравится, то «зелёные человечки» могут появиться в одночасье. Их задача была бы намного проще, если бы на месте были российские базы», — объясняет Кухарчик. В результате в Белоруссии российская армия сейчас присутствует только на двух объектах стратегического значения, унаследованных со времён СССР.

При этом автор отмечает, что нет никакого сомнения в том, что белорусская армия наиболее сильно связана с российской. Она вооружена практически полностью техникой советского и российского производства. Следовательно, ключевой страной в плане её модернизации и ремонта выступает Россия. Это также единственное государство, с которым белорусы проводят масштабные учения и где они обучают своих специалистов. Наиболее ярким примером выступают учения «Запад», которые проходят раз в четыре года.

Минск, конечно, пытается добиться хотя бы частичной самостоятельности от России, но сама по себе белорусская армия небольшая. Её численность немного выше 60 тыс. человек, на которые расходуется около 1% ВВП, то есть около $0,5 млрд в год. Армия не очень нужна Лукашенко, он намного больше сконцентрирован на содержании аппарата внутренней безопасности, рассказывает Кухарчик.

«Сама по себе Белоруссия не представляет для Польши угрозы. Более важным в этом плане являются масштаб влияния россиян на Белоруссию и численность российской армии, находящейся в пределах её границ. Лукашенко пока что хорошо от этого защищается. Но будет ли он в состоянии и дальше это делать, когда выйдет из нынешнего кризиса сильно побитым? Или будет в состоянии его возможный последователь? Невозможно точно ответить на этот вопрос и вместе с тем сложно это предсказать, и именно поэтому это представляет собой угрозу. Наверняка слабый Лукашенко, отчаянно держащийся за власть, будет готов многое уступить за поддержку. И это оптимальное решение для Кремля», — резюмирует на портале Gazeta польский журналист Матчей Кухарчик.