Польский эксперт: выпускник МГИМО в качестве премьера Белоруссии не сулит ничего хорошего

Для поляков новость о замене белорусского правительства и назначении нового премьер-министра — сплошная «головоломка», признался польский эксперт Рафал Дзенчиоловский. В беседе с Polskie Radio он отметил, что слишком рано делать какие-либо выводы, но то, что Белоруссия по прежнему сильно зависима от России, остаётся фактом.

Президент Белоруссии подписал указ об отставке правительства Сергея Румаса. Роман Головченко стал новым премьер-министром страны. Александр Лукашенко заявил, что не намерен заменять весь состав правительства. «Это было бы очень плохо. Потому что сейчас весь мир вступил в полосу небывалого экономического кризиса, который в любом государстве повлёк серьёзные изменения отношений в обществе. Последствия этого кризиса будут очень серьёзные», — объяснил он.



«Сегодня Белоруссия начинает соответствовать классическому определению России, высказанному однажды Уинстоном Черчиллем: «Россия — это окутанная тайной головоломка внутри загадки». Мы на самом деле в состоянии увидеть только холмы, выступающие из затуманенной долины. Поэтому выдвижение любого суждения чревато опасной ошибкой», — предупредил в беседе с Polskie Radio глава Международного фонда солидарности и эксперт по восточной политике Рафал Дзенчиоловский.

Сергей Румас был членом правления одной из российских компаний, принадлежащих «Газпрому». В свою очередь Роман Головченко — выпускник «самой престижной» кузницы дипломатических кадров России, прославленного МГИМО. «В него внедрено КГБ. Поэтому мы можем подозревать, что его выпускники, вероятно, являются представителями российских интересов. Именно поэтому эта замена, с точки зрения польской политики и вопроса о том, что нужно сделать, чтобы Белоруссия стала менее зависимой от России, замена премьер-министра страны не предвещает ничего нового», — с сожалением заявил эксперт.

О своём намерении заменить правительство в связи с августовскими президентскими выборами Лукашенко объявил 25 мая. Цель заключается в том, чтобы показать гражданам тех, кто будет править в случае, если нынешний президент снова победит на выборах. Рафал Дзенчиоловский обратил внимание на неожиданный общественный отклик белорусов, связанный с возможностью выдвижения независимых кандидатов.

«На сегодняшний день собирают подписи. Показная и демонстративная активность белорусского общества в этом вопросе даёт много пищи для размышлений», — добавляет он. Эксперт считает, что начинаются какие-то подвижки в этом всё ещё застойном пруду, в котором всё гниёт и ничего не происходит.