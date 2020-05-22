Onet: в условиях коронавируса Лукашенко действует наперекор Путину

Легкомысленный отказ Минска вводить режим самоизоляции стал актом соперничества между Лукашенко и Путиным, считает Onet. А проводя парад Победы в условиях, когда Москва его отменила, белорусский лидер «с наслаждением издевался над своим великим соседом», утверждает польский автор. Пока обстановка благоприятствует Белоруссии: экономика растёт, а валюта укрепляется. Но только будущее покажет, будет ли Лукашенко «смеяться последним».

Белорусский лидер Александр Лукашенко демонстративно пренебрегает угрозой, связанной с эпидемией коронавируса. Он отказывается вводить ограничения по примеру всех соседних стран. Более того, он организовал масштабные памятные торжества по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны, которые Москва отменила. «Можно сказать, что он с наслаждением издевается над своим великим соседом — Россией Владимира Путина», — пишет на портале Onet независимый автор Вижас Махешвари.

Белорусский футбольный клуб «Динамо-Брест» до недавнего времени представлял собой малочисленную команду из небольшой восточно-европейской страны, на счету которой не было много титулов. Однако сейчас, когда большинство стран в мире отменили практически все спортивные мероприятия, а в Белоруссии продолжают разыгрываться матчи, интерес к команде и белорусскому футболу в целом сильно вырос. Индия, Израиль и многие другие страны, включая соседствующую с Белоруссией Россию, купили права на трансляцию матча, а сам клуб продавал билеты на онлайн-трансляции по €25, рассказывает автор.

В статье он обращает внимание на то, что эксцентричный белорусский диктатор продолжает использовать любую возможность, чтобы обратить внимание на диаметрально противоположную ситуацию в Белоруссии и России. «Он яро соперничает с лидером России и даже утверждает, что в хоккей он играет лучше него», — подчёркивает журналист. А когда вместе с усугублением кризиса его московские враги исчезли из общественного пространства, задиристый Лукашенко лишь искал возможность предстать в свете прожекторов, добавляет он.

«В этом безумном мире, который потерял ориентиры, найдутся люди, которые осуждают нас... Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора», — сказал Лукашенко 9 мая, когда на трибунах толпились люди, естественно, без масок. «И пусть в этом году военный парад в Минске станет единственным на постсоветском пространстве», — добавил он.

В отличие от Путина, который прислушался к здравому смыслу и порекомендовал россиянам оставаться дома, чтобы спасти как можно больше жизней, Лукашенко прекрасно чувствует себя в роли коронавирусного нигилиста, и бороться с вирусом он предлагает при помощи водки, бани и трактора.

«Пока что всё указывает на то, что революционная фраза «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях», которую Лукашенко так любит повторять, действует лишь ему на пользу», — отмечает Махешвари. Белорусская валюта стала сильнее, безработица в Белоруссии на рекордно низком уровне, в то время как в России всё выглядит равным образом наоборот.

«Россия не объявила ни о какой полномасштабной реакции в плане экономической политики», — написал в своём докладе глава экономического отдела Raiffeisen Bank Гутнер Дойбер. «Следовательно, можно констатировать, что политические приоритеты России заключаются в чём-то другом», — добавил он.

В ситуации, когда падающая цена на нефть лишь усугубляет проблемы Кремля, пандемия коронавируса может оказаться самым большим вызовом для Путина за все его 20 лет во главе государства. И в то время, когда Путин проживает сложные моменты, в соседней Белоруссии всё протекает в нормальном режиме. Несмотря на критику со стороны оппозиции, Лукашенко не намерен отменять президентских выборов, запланированных на начало августа. Победа в них обеспечит Лукашенко нахождение у власти до 2025 года, отмечает автор.

И хоть введя режим самоизоляции и впервые в истории информируя своих граждан о реальном положении дел и существующей угрозе, Россия поступает правильно, измученные строгим режимом граждане продолжают критиковать Кремль за его действия. На этом фоне Белоруссия кажется Швецией посткоммунистического мира, а её самонадеянный и легкомысленный подход ставит под сомнение смысл введённых российскими властями ограничений. Поэтому ничего странного в том, что Кремль пошёл в контратаку. Россия не задумываясь закрыла границу с Белоруссией, несмотря на то что она связана с ней статусом союзнического государства, напоминает журналист.

Автор также обращает внимание на то, что в ближайшие месяцы следует ожидать волны кремлёвской пропаганды, направленной против Лукашенко и его политики, основанной на отрицании пандемии коронавируса. Однако, до тех пор пока возможный резкий рост смертельных случаев не дестабилизирует страну и не приведёт к уличным протестам против власти Лукашенко, Москва не будет в состоянии многое сделать. «Поэтому если ситуация в обеих странах не изменится, то в конце концов «Батька» будет смеяться последним», — пишет на портале Onet независимый автор Вижас Махешвари.