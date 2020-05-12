FAZ: немецкие политики призывают Европу отстоять независимость Белоруссии от России

Европа не может бездеятельно наблюдать за тем, как Белоруссия отстаивает свою самостоятельность перед Россией, считают немецкие политики от партии СДПГ Нильс Щмид и Дирк Визе. ЕС должен помочь Белоруссии укрепить независимость, даже если авторитарное правительство Лукашенко делает страну непростым соседом, призывают они в гостевой статье для Frankfurter Allgemeine.

ЕС не может быть равнодушен к тому, способна ли Белоруссия сохранить свою независимость — даже если из-за её «авторитарного властителя» она является трудным соседом, считают немецкие политики от партии СДПГ Нильс Щмид и Дирк Визе. В гостевой статье для Frankfurter Allgemeine они настаивают на том, что Европа должна укрепить независимость Белоруссии.

На протяжении более чем двух десятилетий страна играет особую роль на европейском континенте. Правящий уже более 25 лет Александр Лукашенко объявил пандемию коронавируса «психозом» международного сообщества и отказался от соответствующих ограничений общественной жизни. Однако вопрос о том, как долго страна сможет придерживаться этого особого пути, остаётся спорным, считают авторы статьи.

Между тем, независимо от этой ситуации, Германия и ЕС не могут оставаться равнодушными в отношении того, удастся ли Белоруссии сохранить свою самостоятельность, подчёркивают представители социал-демократической партии Германии.

В 90-е годы именно Лукашенко продвигал идею союзного государства с Россией, предусматривавшую создание общей валюты, согласованной внешней политики и политики безопасности, а также совместное союзное правительство. В то время Россия пребывала на «политическом и экономическом дне», в то время как Лукашенко мог похвастаться политической и экономической стабильностью своего государства, напоминают авторы статьи.

По их замечанию, расклад сил между Москвой и Минском уже давно изменился в пользу России. При этом Владимир Путин давно пытается сильнее привязать Белоруссию к России и настаивает на выполнении союзного договора, заключённого в 1999 году. Однако Лукашенко — ловкий игрок, которому до сих пор всегда удавалось сохранять политическую независимость Белоруссии и противодействовать экономическому и политическому давлению Москвы.

Тем не менее, давление постоянно растёт, и неизвестно, как долго страна ещё сможет отстаивать свои позиции перед «большим братом». К тому же, обе глобальные экономики пребывают в состоянии застоя, уровень жизни в них падает. 75% ВВП по-прежнему приносят государственные компании. Иностранных инвестиций почти нет, Россия является крупнейшим торговым партнёром Белоруссии и поставляет туда почти 100% энергии.

Последние несколько лет Минск пытается освободиться от этих экономических оков и серьёзно укрепил экономические связи с Китаем. Пекин видит в Белоруссии «открывателя дверей» на Запад в рамках инициативы «Один пояс и один путь» и активно инвестирует средства через кредиты и строительные работы.

«Европа не должна бездеятельно наблюдать за таким развитием событий», — призывают немецкие политики. С 2014 года Лукашенко всё больше поворачивается в сторону Запада. В то же время, отношения между Белоруссией и ЕС далеки от хороших, и причина этого кроется в недостатке правовой государственности и дефиците демократии, а также в приверженности Белоруссии смертной казни. Это единственная европейская страна, которая до сих пор не отказалась от такого вида наказания, поясняется в статье Frankfurter Allgemeine. Именно по этой причине ЕС и Белоруссия до сих пор не ратифицировали принятое ещё в 1995 году соглашение о партнёрстве и сотрудничестве.

Как участник ЕАЭС без притязаний на членство в ЕС Белоруссия выполняет интересную функцию, полагают немецкие социал-демократы. ЕС должен укреплять сотрудничество с Минском в избранных областях ради обоюдного интереса. Необходимо расширять торговлю, а также участие Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Ключевое значение имеет поддержка предприятий малого и среднего бизнеса, а также реформирование государственных компаний. Поддержать диверсификацию энергоснабжения Белоруссии можно за счёт её включения в систему трубопровода ЕС. Также возможно больше сотрудничества в вопросах пограничного контроля и миграции — в конце концов, у ЕС и Белоруссии есть общая граница.

Намного легче для ЕС будет активнее поддержать студенческий и учёный обмен программами стипендий. Следует ослабить визовый режим, в особенности, для молодых людей, рекомендуют авторы статьи. По их замечанию, партнёрство между городами и обмен мнениями между представителями гражданского общества также может помочь в развитии диалога по поводу ценностей.

Первые шаги в этом направлении уже были сделаны. В конце прошлого года Берлин и Минск договорились о деятельности стратегической консультационной группы. Задача этой группы заключается в том, чтобы в доверительной обстановке разрабатывать цели для развития отношений между странами, а также в определении конкретных проектов, осуществление которых необходимо для достижения этих целей.

Через 75 лет после окончания Второй мировой войны, принёсшей неизмеримые страдания для людей в Белоруссии по вине Германии, немцы должны воздать должное Белоруссии и проявить ответственность перед ней, заключают Нильс Щмид и Дирк Визе в статье, опубликованной Frankfurter Allgemeine.