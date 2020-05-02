Der Tagesspiegel: украинский посол отказался отметить в Берлине победу над нацизмом

Намерение мэра Берлина почтить память жертв Второй мировой войны в присутствии послов трёх стран привело к скандалу, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. Украинский посол Андрей Мельник отклонил приглашение властей столицы Германии: чествовать погибших в войне бок о бок с российским коллегой для него немыслимо «даже в худшем кошмаре».

Памятные торжества в Берлине спровоцировали скандал: украинский посол отклонил приглашение мэра столицы Германии, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

Как сообщает издание, несколько недель назад три посла получили от действующего мэра Берлина Михаэля Мюллера приглашения. Вместе с представителями России, Украины и Белоруссии он хотел возложить венок в память об окончании Второй мировой войны, причём не к одному из крупных монументов города, а к незаметному на первый взгляд жилому дому на улице Шуленбургринг в районе Темпельхоф.

В последние дни войны в квартире на первом этаже здания располагался штаб командования 8-ой гвардейской общевойсковой армии СССР. Именно там 2 мая 1945 года немецкий генерал Хельмут Вайдлинг подписал приказ о капитуляции войск, до последнего сражавшихся в Берлине. Таким образом, война за немецкую столицу была завершена, пишет издание.

В 75-ю годовщину Мюллер хотел отдать дань памяти этому историческому событию вместе с тремя дипломатами стран, ранее входивших в состав Советского Союза. «На переднем плане мероприятия стоит чествование, прежде всего, российских, украинских и белорусских бойцов Красной Армии, взявших Берлин», — заявила пресс-секретарь мэра германской столицы.

Однако при планировании мероприятия от внимания властей города, очевидно, ускользнула вероятность, что приглашение может вызвать неудовольствие у тех, кто его получит, отмечает Der Tagesspiegel. Украинский посол Андрей Мельник отказался участвовать в памятных торжествах. В беседе с журналистами издания он пояснил, что ценит приглашение мэра Берлина: «Тем самым признаётся неоспоримый вклад украинского народа в освобождение Европы от нацистской тирании».

В рядах Красной Армии сражались 6 млн украинцев, каждый второй из них не дожил до конца войны. Полностью оккупированная Украина стала одним из основных мест, где развернулась националистическая война на уничтожение. Более 5 млн мирных жителей Украины были убиты немцами. Однако в общественных дискуссиях Германии советские жертвы часто приравниваются к российским.

Почтить память жертв опустошительной войны для него — моральный долг, подчеркнул украинский посол. Однако он счёл необходимым воздержаться от посещения памятных торжеств 2 мая. «Даже в худшем кошмаре я не могу себе представить, что возлагаю венки на стороне представителей страны, которая более шести лет цинично ведёт на востоке Украины кровавую войну, — заявил Мельник. — На сегодняшний день свыше 14 тыс. украинцев были убиты в ходе всё ещё продолжающейся российской агрессии. Каждый день и каждую ночь моих соотечественников ранят и убивают».

Поэтому посол Украины написал мэру Берлина письмо, в котором просил проявить понимание относительно того, что он не может принять приглашение.

Как напоминает издание, из-за войны в Донбассе в Берлине уже пять лет не проводятся памятные торжества, в которых бы одновременно участвовали послы России и Украины. Россия отмечает День Победы 9 мая, в Берлине торжества традиционно проходят у советского монумента в парке Трептов. В свою очередь, украинское посольство с 2015 года приглашает представителей государства и гражданского общества возложить венки к советскому монументу в Тиргартене 8 мая. В этот день об окончании войны вспоминают европейцы и американцы, поясняет немецкая газета.

По словам украинского посла, «Россия аннексировала * полуостров Крым в нарушение международных прав и оккупировала значительные части Донбасса». «Агрессивная политика» Кремля привела к небывалому отчуждению между украинцами и россиянами, «поэтому совместное почтение памяти немыслимо». Также Мельник выразил сожаление по поводу того, что мэр Берлина, «по-видимому, не принял во внимание эти возмутительные факты». «Мы, украинцы, желали бы видеть больше чувства такта и эмпатии», — подчеркнул украинский посол.

Через 75 лет после окончания Второй мировой войны дипломат нашёл «белые пятна» в немецкой культуре памяти, в особенности в том, что касается уничтожительной войны Гитлера на Украине. С его точки зрения, «постыдно», что в Берлине до сих пор нет памятника украинским жертвам нацизма. Знание об этих жертвах в немецкой общественности также распространено слишком мало. «Поэтому я призываю бундестаг и сенат Берлина возвести монумент украинским жертвам нацизма на видном месте в центре столицы, а также создать соответствующее информационное бюро», — потребовал Мельник.

В прошлом году германо-украинская историческая комиссия приветствовала инициативу создания в Берлине памятника польским жертвам нацизма и высказалась за то, чтобы включить в «этот проект монумента также Украину и Белоруссию». Историки задумались над тем, что информационный центр, возможно, мог бы в большей степени способствовать просвещению в этом вопросе, чем памятник, а также позволил бы почтить память и других групп жертв нацизма в Центральной и Восточной Европе, заключает Der Tagesspiegel.





* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



