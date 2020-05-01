Маас: нельзя делать пандемию «фиговым листком» для мирного процесса на востоке Украины

В последнее время в мирном процессе на востоке Украины присутствовало слишком много промедлений, причём в качестве оправдания для них использовался коронавирус, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. После видеоконференции в нормандском формате глава МИД Германии Хайко Маас подчеркнул, что пандемия не должна становиться «фиговым листком», препятствующим осуществлению мирных соглашений в регионе.

Мирный процесс на востоке Украины должен продолжаться, несмотря на промедления, связанные с пандемией коронавируса, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

Необходимо создавать новые пункты перехода через «контактную линию», разделяющую области, контролируемые ополченцами, от территории Украины, а также проводить усиленные мероприятия по разминированию и новые обмены пленными.

После видеоконференции в нормандском формате министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил, что согласованные на саммите в прошлом декабре шаги и намерения, к сожалению, до сих пор не были реализованы в полном объёме. При этом он подчеркнул, что угроза заражения коронавирусом не должна быть «фиговым листком», препятствующим осуществлению принятых решений. Также он обратил внимание на то, что «в последнее время было много промедлений».

По словам Мааса, он и его коллеги из Франции, России и Украины сошлись в том, что именно из-за угрозы коронавируса необходимо как можно скорее установить продолжительное и контролируемое перемирие. Также дипломаты согласились, что в нынешней ситуации нужно облегчить жизнь в кризисном регионе, в первую очередь, для пожилых людей — например, обеспечить выплату пенсий и пособий и, кроме того, гарантировать повсеместный доступ для гуманитарных организаций, таких, как международные отделения «Красного креста».

Дипломаты подтвердили необходимость создания новых пунктов перехода на протяжении контактной линии. Помимо этого, в грядущие тёплые месяцы должны быть продолжены работы по разминированию территории. Маас сказал, что Украина по этому пункту проделала уже большую подготовительную работу.

Министр иностранных дел Германии предостерёг ополченцев в Донецке и Луганске от ограничения доступа для международных наблюдателей ОБСЕ по «надуманным» объяснениям о якобы необходимых защитных мерах в связи с эпидемией коронавируса. Миссия ОБСЕ, которая, среди прочего, фиксирует нарушения режима прекращения огня, должна иметь возможность работать без ограничений и на территории «сепаратистов», заявил глава внешнеполитического ведомства Германии.

Также Маас выступил с критикой по поводу того, что при реализации последних согласованных шагов в мирном процессе было «слишком много отговорок для промедления». Нельзя упустить результаты, которые уже были достигнуты. Только после того как на востоке Украины установится стабильное и продолжительное перемирие, можно будет обсуждать следующие принятые по Минским соглашениям шаги, то есть, проведение выборов в обоих регионах.

Кроме того, следует чаще проводить встречи министров иностранных дел стран, участвующих в нормандском формате, чтобы ускорить реализацию договорённостей. По словам Мааса, новое обсуждение ситуации состоится примерно через месяц с целью «проверки прогресса» и согласования дальнейших действий, заключает Frankfurter Allgemeine.