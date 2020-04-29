Euractiv: «всё или ничего» не работает — Европе стоит подумать о «гибких» антироссийских санкциях

ЕС следует пересмотреть свой жёсткий подход к антироссийским санкциям, введённым из-за «аннексии» Крыма и войны в Донбассе, пишет Euractiv со ссылкой на доклад Международной антикризисной группы. Авторы документа предлагают смягчить ряд финансовых санкций против Москвы в том случае, если они будет более активно стремиться к миру на Украине.

ЕС стоит пересмотреть свой подход в духе «всё или ничего» к антироссийским санкциям, введённым против Москвы за её роль в конфликте на востоке Украины, а также за «аннексию»* Крыма, пишет Euractiv со ссылкой на новый доклад Международной антикризисной группы. Данная организация предлагает смягчить некоторые санкции, если Москва сделает шаг навстречу миру на Украине.

«Жёсткие санкции с меньшей долей вероятности могут изменить поведение, — считает директор программы Европы и Центральной Азии Ольга Оликер. — По этой причине мы призываем подумать о подходе, который позволит снять некоторые санкции в обмен на некий прогресс; при этом ЕС должен чётко указать на то, что откатит такой шаг в том случае, если прогресс также откатится назад».

«Речь не идёт о смягчении санкций до прогресса, здесь должна быть зеркальность, и сначала должен наметиться именно прогресс. Речь также не идёт о полном снятии санкций при наличии небольшого прогресса», — добавила она.

Нынешняя позиция Европы по войне в Донбассе такова, что санкции, имеющие отношение к конфликту, могут быть сняты только после полной реализации перемирия, подписанного в Минске в 2015 году.

«Есть единственный и недвусмысленный способ поставить на повестку дня снятие санкций — если Россия положит конец своей интервенции и агрессии на Украине», — подчеркнул литовский евродепутат Андрюс Кубилюс.

«Москва считает, что она сделала всё возможное для реализации Минских соглашений и всё теперь зависит от Украины, — отметила Оликер. — Следовательно, Москва полагает, что санкции не снимут никогда».

Авторы доклада предлагают дать Москве допуск на некоторые рынки капитала или возможность покупать ряд технологий в нефтяном секторе в том случае, если Россия заставит своих ставленников в Донбассе соблюдать перемирие и дать доступ наблюдателям.

Подобный шаг, как говорится в документе, может стать хорошим мотиватором и сигналом того, что ослабление санкционного режима всё же возможно.

С того момента, как в отношении России были введены санкции, члены ЕС единогласно и неуклонно продлевали эти карательные меры каждые шесть месяцев. Однако существуют опасения, что в случае снятия санкций Европе может не хватить единства для возврата к ним в том случае, если Россия не сдержит своего слова.

«Проблема в том, что поддержание единства в плане политики, которая не работает, можно назвать лишь ограниченной победой, — считает Оликер. — Единство, разумеется, очень важно, но нужна также и эффективная политика».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).