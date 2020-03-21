RP: польский политик назвал предложение России отменить санкции неуместным политическим ходом

Идея главы международного комитета Госдумы РФ Константина Косачёва об одновременном и полном отказе от всех экономических санкций не пришлась по душе бывшему замглавы министра иностранных дел Польши Павлу Ковалю. Политик не увидел в этом предложении со стороны России протянутой руки, а лишь желание искусственно объединить тему эпидемии коронавируса с санкциями ЕС, говорится в публикации Rzeczpospolita.

Перед лицом пандемии коронавируса Москва предлагает глобальным игрокам перезагрузку отношений и отмену всех санкций. В среду глава международного комитета Госдумы РФ Константин Косачёв напророчил миру затяжную экономическую рецессию, пишет Rzeczpospolita. «..грядёт масштабный экономический кризис, который не пощадит ни одну страну», — написал он на своей странице в Facebook.

Неожиданно политик выступил с идеей, которую, безусловно, можно рассматривать как предложение новой мировой системы, отмечает польское издание. В частности, Косачёв заявил, что пришло время для глобальной договорённости об одновременном и полном отказе от всех экономических санкций. «Интересно, что он решил предложить это именно в шестую годовщину незаконной аннексии Россией украинского Крыма*», — комментирует Rzeczpospolita.

По словам Косачёва, группа стран БРИКС могла бы стать инициатором отмены любых экономических санкций. Затем её могли бы поддержать страны «Двадцатки» и Совет Безопасности ООН.

«В условиях мирового кризиса это очень мудрое и правильное предложение. Россия протягивает руку, теперь пусть Запад что-то скажет. Если Европа продолжит ковырять в носу и проводить политику санкций, европейская экономика рухнет», — цитирует Rzeczpospolita московского политолога Алексей Мухина.

«Не хотите быть нашими друзьями и не надо — китайские товары не будут поставлены к вам через территорию России и не только. У нас очень хорошее геополитическое положение, и оно позволяет нам быть посредником между китайскими производителями и европейскими рынками. Пока никто не вводит никаких ограничений, но мы прагматичны, и мы позаботимся о наших собственных интересах», — ответил политолог на вопрос Rzeczpospolita в связи с шестой годовщиной аннексии Крыма, которая в 2014 году послужила введению первых западных санкций в отношении России.

«Неправильно связывать эти вопросы. С одной стороны, должна быть полная открытость и сотрудничество с Россией в плане гуманитарной поддержки и координации действий в борьбе с коронавирусом. Санкции не имеют к этому никакого отношения. Причиной их введения стало незаконное действие России на международной арене», — говорит изданию бывший замминистра иностранных дел Польши Павел Коваль.

«Нет санкций, которые помешали бы отправлять, например, маски. Россия искусственным образом пытается объединить эти две темы. Это неуместный политический ход в этой ситуации», — добавляет он.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).