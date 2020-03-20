TVP Info: хоть Запад и смирился с «российской судьбой» Крыма, Польша продолжает бить тревогу

Если бы не Польша, страны ЕС давно бы простили России присоединение Крыма к своей территории и отменили введённые в отношении неё санкции, утверждает журналист Петар Петрович. В статье для портала TVP Info по случаю 6-й годовщины «крымского референдума» он объясняет, что единственной мировой державой, которая на настоящий момент в состоянии гарантировать Украине и странам региона безопасность и защитить от России, выступают США.

«Шестая годовщина аннексии Россией украинского Крыма* в целом осталась незамеченной. Одна из причин, конечно, объясняется эпидемией коронавируса. Другая — политикой Москвы, которая явно даёт понять, что она не намерена вступать в какие-либо переговоры о возвращении этой территории. Тем временем Запад, похоже, уже смирился с нынешним положением дел, и если уж он заводит разговор, то исключительно о ситуации в Донбассе» — пишет на портале TVP Info журналист Петар Петрович.

При этом автор обращает внимание на то, что в сложившейся ситуации Польша не уступает и продолжает во весь голос на международной арене требовать усилить давление на Кремль. Цель её действий заключается в том, чтобы вернуть ситуацию к прежнему состоянию дел, так как военизированный россиянами Крымский полуостров представляет собой угрозу всему региону.

В своей статье Петар Петрович также отмечает, что не случайно и то, что шестая годовщина присоединения Крыма к России совпала с масштабными военными учениями, которые начались на этой неделе. «Проведение учений в этом регионе является чем-то естественным. С тех пор как «зелёные человечки» заняли эту часть украинской территории, Россия военизирует её и вводит «дисциплину» в отношении всех, кому не нравится власть в Москве», — подчёркивает он.

«Даже на ранних стадиях этого процесса протесты Запада оказывались бесполезными, а теперь эта тема и вообще умерла. Никто в Брюсселе, Берлине или Париже не критикует Кремль за преследование местного населения», — добавляет он. Время от времени слышны лишь голоса членов Европарламента из стран Центральной и Восточной Европы о репрессиях крымских татар, но они чаще всего встречаются с равнодушием своих западных коллег. По мнению журналиста, это большая ошибка, потому что это свидетельствует о принятии агрессивной политики Кремля, которая угрожает суверенитету не только Украины, но и всего региона. Похоже, что уже давно Россия рассматривает Черноморский бассейн как свою сферу влияния. Задержав украинских моряков, она в очередной раз подтвердила это.

«Панический страх Кремля в плане возможного присоединения к НАТО Балкан, Украины или Грузии приводит к тому, что Москва активизирует своё влияние на Западе, чтобы противостоять этим тенденциям», — уверяет журналист. Кремль аналогичным образом реагирует также в отношении укрепления восточного фланга Североатлантического альянса или увеличения числа американских солдат на польской территории, добавляет он.

Однако об этой ситуации не забывают власти в Варшаве, которые явно поддерживают попытки Киева и Тбилиси восстановить полный контроль над всей своей территорией. Они также призывают выделять больше средств для НАТО и побуждают Вашингтон более активно принимать участие в европейских делах, рассказывает автор.

В шестую годовщину крымского референдума Министерство иностранных дел Польши опубликовало заявление, в котором оно оценило, что «нынешняя ситуация в этих регионах является серьёзным вызовом для международной безопасности», а также для «правопорядка, стоящего на страже территориальной целостности и суверенитета всех государств».

«Мы решительным образом выступаем против незаконных действий, предпринимаемых Российской Федерацией для закрепления осуществлённой аннексии. Военизация Крымского полуострова и города Севастополя негативно сказывается на безопасности в Черноморском регионе, а ограничение прохода через Керченский пролив является нарушением международного права», — заявило Министерство иностранных дел Польши.

«Нет» Польши в отношении действий России на Украине оказывает влияние на подход к этому вопросу среди всех стран ЕС. Также благодаря позиции Польши удаётся сохранить дипломатические и экономические санкции, введённые в отношении России, даже несмотря на то, что слышны голоса о том, что они неэффективны и следует от них отказаться. Приверженцами такого подхода выступают Германия и Франция, поэтому, несмотря на санкции, ЕС, Берлин и Париж лишь продолжают укреплять экономическое сотрудничество с Москвой. Наиболее ярким примером лоббирования Кремля Западом может послужить строительство газопровода «Северный поток — 2».

Однако недавнее сближение Вашингтона с Киевом, которое вылилось в поддержку США в политической, военной и, возможно, в ближайшем будущем энергетической области, повышает шансы Украины защитить себя от своего восточного соседа — России, резюмирует на портале TVP Info журналист Петар Петрович.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).