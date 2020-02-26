112: на Украине появится «День сопротивления оккупации Крыма»

Владимир Зеленский подпишет указ об учреждении «Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь». Как пишет «112 Украина», данная памятная дата будет ежегодно отмечаться 26 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский подпишет указ об учреждении «Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым* и города Севастополь» 26 февраля, который будет отмечаться ежегодно. Как передаёт «112 Украина», об этом он заявил во время выступления на форуме «Время Крыма».

Зеленский добавил, что отмечать этот день необходимо именно 26 февраля, потому что «ровно шесть лет назад в Севастополе произошло крупнейшее собрание в поддержку целостности и единства Украины».

«Чествуя мужество и героизм всех участников митинга, сегодня мною будет подписан указ о Дне сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь. Этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля», — сказал Владимир Зеленский.

Украинский президент назвал возвращение Крыма «залогом безопасности на планете и восстановлением веры в международное право и справедливость».

«Мы отмечаем этот день, обязательно отметим его возле памятника Леси Украинки в Ялте и Исмаила Гаспринского в Симферополе», — сказал Владимир Зеленский.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

