112: на Украине появится «День сопротивления оккупации Крыма»

Популярное
-
CNN: перегнули палку — у США нет доказательств «вмешательства» России на стороне Трампа CNN
-
Svenska Dagbladet: Путин в восторге от успехов Сандерса — они раскалывают США Svenska Dagbladet
-
Daily Sabah: избежать нового миграционного кризиса в Турции можно через «расчленение» Сирии Daily Sabah
-
Welt: «Защитник Европы» выдвинулся к границе с Россией в «неподходящий момент» Welt (TV)
-
Atlantic Sentinel: Макрону стоит сменить идеализм на прагматичное отношение к России Atlantic Sentinel
-
Le Monde: в отношении к ЛГБТ Восточная Европа берёт пример с Москвы, а не с Запада Le Monde
-
Defense One: Пентагон провёл учения на случай ядерной войны с Россией Defense One
-
Сандерс — России: держитесь подальше от американских выборов CNN
INFOX.SG
-
В Госдуме оценили идею «Дня сопротивления оккупации Крыма» на Украине
Депутат Госдумы Андрей Козенко прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского об учреждении «Дня сопротивления оккупации АР Крым и Севастополя», который будет отмечаться 26 февраля.
-
Эксперт рассказал о причинах агрессии у подростков
Ведущий научный сотрудник НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Лев Пережогин рассказал о причинах агрессии у подростков.
-
Эксперт оценил ситуацию с распространением коронавируса
Доцент педагогического факультета Российского медицинского университета имени Пирогова Михаил Розанов оценил ситуацию с распространением коронавируса.
-
Трёхкратная чемпионка ОИ заявила, что до сих пор ждёт раскаяния и извинений от Логинова
Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону немка Кати Вильхельм высказала мнение о допинговом прошлом россиянина Александра Логинова.
-
В МВД назвали число принятых в гражданство России в 2019 году
Гражданство России в 2019 году получили почти 500 тыс. человек, что в 2,5 раза превышает среднегодовой показатель за последние 10 лет, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
-
Эксперт оценила идею наказывать родителей за оскорбление детьми учителей
Представитель учительского профсоюза Ольга Мирясова прокомментировала инициативу Общероссийского профсоюза педагогов о введении наказаний для родителей школьников за оскорбление учителей.
-
В Омской области проверят больницы из-за смерти пациентки
В Омской области проверят центральные районные больницы Горьковского и Калачинского районов из-за смерти пациентки.
-
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о «возвращении Крыма»
Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко прокомментировал в беседе с RT слова украинского президента Владимира Зеленского, который заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.
-
«Укрпочта» возобновила доставку почтовых отправлений в Китай
«Укрпочта» возобновила приём посылок для доставки в Китай. Об этом информирует пресс-служба организации.
-
Умер профессор Московской консерватории Сергей Доренский
Заведующий кафедрой специального фортепиано Московской государственной консерватории имени Чайковского Сергей Доренский умер в возрасте 88 лет.
-
Школьники назвали тихоней напавшего на учителя в Ульяновской области
Ученики ульяновской школы №81 прокомментировали нападение своего сверстника на преподавателя.
-
CAS зарегистрировал апелляцию «Манчестер Сити» на решение УЕФА
Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию английского клуба «Манчестер Сити» на решение палаты Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю на два года отстранить клуб от еврокубков.
-
Beta Film приобрела права на международную дистрибуцию сериала о гибели тургруппы Дятлова
Компания Beta Film приобрела права на международную дистрибуцию российского сериала «Перевал Дятлова» производства Premier Studios. Соглашение было достигнуто на полях Берлинского международного кинофестиваля European film market.
-
Европейский форум AIBA в Италии отменён из-за коронавируса
Европейский форум Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), который должен был пройти в итальянском Ассизи, отменён из-за вспышки коронавируса.
-
Эрдоган заявил о намерении прорвать «блокаду наблюдателей» в Идлибе
Турция так или иначе намерена прорвать «блокаду наблюдателей» в сирийском Идлибе, подготовка к операции завершится до конца февраля. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
-
Эксперт оценила безопасность использования мобильных телефонов
Ведущий научный сотрудник НИИ медицины труда имени Николая Измерова Лариса Походзей заявила, что пользователи мобильных телефонов рискуют здоровьем из-за отсутствия систематического контроля за безопасностью гаджетов на российском рынке.
-
Россияне назвали причины отказа от предложений работодателей
Россияне рассказали о причинах отказа от предложений работодателей.
-
ISU надеется, что китайские фигуристы выступят на ЧМ в Канаде
Международный союз конькобежцев (ISU) надеется, что спортсмены из Китая примут участие в чемпионате мира по фигурному катанию 2020 года в Канаде, несмотря на вспышку коронавирусной инфекции.
-
Число случаев заражения COVID-2019 в мире превысило 80 тысяч
В 33 странах мира зафиксировано более 80 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019. Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
-
Власти Татарстана прокомментировали инцидент с участием бригады скорой помощи
В Минздраве Татарстана прокомментировали инцидент с участием бригады скорой помощи, не успевшей приехать к пожилому мужчине в магазин.
-
Песков оценил идею Зеленского о «Дне сопротивления оккупации Крыма»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского о праздновании «Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя».
-
Горсовет Харькова вновь переименовал проспект в честь маршала Жукова
Харьковский городской совет вновь проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова. Об этом сообщили в пресс-службе совета.
-
Эксперты оценили стоимость приготовления блинов в России
Аналитики сервиса «Едадил» выяснили, что на приготовление 30 блинов россияне в среднем тратят 101 рубль.
-
В Подмосковье рассказали о конкурсе сочинений к 75-летию Победы
Министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала о конкурсе сочинений среди школьников 5—11-х классов «Путь моего героя (личная история)».
-
IIHF следит за ситуацией с коронавирусом в Швейцарии, которая примет ЧМ-2020
Международная федерация хоккея (IIHF) наблюдает за ситуацией в Швейцарии, которая является страной — хозяйкой чемпионата мира 2020 года, в связи с выявлением первого случая заражения коронавирусом.
-
Эрдоган назвал дату и место переговоров по Идлибу
Дата и место встречи по сирийскому Идлибу согласованы, переговоры пройдут 5 марта в Стамбуле. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
-
Эксперт оценил санкционную политику США в отношении России
Политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков прокомментировал решение американского лидера Дональда Трампа продлить на год санкции в отношении России, введённые в 2014 году в связи с ситуацией на Украине.
-
Названы самые популярные у россиян услуги
Стали известны самые популярные у россиян услуги. В 2019 году аренда автомобиля сместила с первого места коммерческие перевозки.
-
Из школы-интерната в Свердловской области эвакуировали более 30 человек из-за пожара
Из школы-интерната в селе Бутка эвакуировали более 30 человек из-за пожара, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
-
Лавров оценил вероятность проведения нормандского саммита в апреле
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал возможность встречи лидеров России, Украины, Германии и Франции Владимира Путина, Владимира Зеленского, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона в апреле.
-
Совет World Athletics в марте обсудит вопрос восстановления ВФЛА
Совет World Athletics на мартовском заседании обсудит вопрос восстановления членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
-
Глава Ульяновской области назвал вопиющим факт нападения на учителя
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов прокомментировал нападение школьника на учительницу математики.
-
В Екатеринбурге назвали хедлайнера фестиваля Ural Music Night
Хедлайнером фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге станет певица Ёлка.
-
Кремлёв предложил перенести Олимпиаду-2020 в Россию из-за коронавируса
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв после заявления Международного олимпийского комитета о возможной отмене Олимпиады в Токио из-за коронавируса отметил, что Россия сможет принять соревнования.
-
Пристайко призвал последовательно усиливать санкции против России
Глава МИД Украины Вадим Пристайко призвал мировое сообщество последовательно усиливать политические и экономические санкции против России.
-
В Томской области заявили о росте числа краж с банковских карт в регионе
Врио начальника управления уголовного розыска Томской области Владимир Костюченко рассказал об увеличении количества краж с банковских карт жителей региона.
-
ВКС России получили первый комплекс С-350 «Витязь»
Первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» поступил в состав Воздушно-космических сил (ВКС) России, сообщает Министерство обороны.
-
Эксперт оценил идею установить минимальную цену на пиво
Бизнесмен Михаил Пихур прокомментировал инициативу Союза пивоваров ввести ограничительные меры по стоимости пива в России.
-
Путин поручил «перекрыть доступ» к сайтам с пропагандой наркотиков
МВД и Роскомнадзор должны «перекрыть доступ» к сайтам и страницам в социальных сетях, которые пропагандируют наркотики. Об этом на заседании коллегии Министерства внутренних дел заявил президент России Владимир Путин.
-
В Кремле заявили, что политика по отношению к Украине не изменилась
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что политика Москвы в отношении Киева с уходом экс-президента Украины Петра Порошенко не изменилась.
-
Нурмагомедов о реванше с Макгрегором: не хочу драться с липовыми претендентами
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов объяснил, по какой причине ему не хочется выходить на бой-реванш с ирландцем Конором Макгрегором.
-
ЧМ по шорт-треку не состоится в Сеуле из-за коронавируса
В Международном союзе конькобежцев (ISU) сообщили, что чемпионат мира по шорт-треку 2020 года, который должен был пройти в южнокорейском Сеуле, не состоится из-за эпидемии коронавируса.
-
Путин призвал МВД реагировать на факты произвола предельно жёстко
Президент России Владимир Путин потребовал от МВД предельно жёстко реагировать на факты произвола, которые допускают сотрудники правоохранительных органов.
-
Представитель Голунова поддержал в суде домашний арест для Коновалова
Представитель журналиста Ивана Голунова поддержал ходатайство СК о переводе из СИЗО под домашний арест бывшего сотрудника полиции Дениса Коновалова, который признался, что подбросил наркотики журналисту. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.
-
В Оренбурге пройдёт ежегодный праздник «День охотника»
В Оренбурге 29 февраля состоится ежегодный праздник «День охотника».
-
Прокуратура начала проверку после исчезновения детей в море в Сочи
Прокуратура Краснодарского края организовала проверку для выяснения обстоятельств исчезновения двух подростков в море в Сочи.
-
Экс-тренер «Арсенала» Венгер предложил отменить правило выездного гола в еврокубках
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, который на данный момент работает руководителем отдела Междунардной федерации футбола (ФИФА) предложил отменить правило выездного гола в еврокубках.
-
В Крыму ответили на слова Зеленского о национальной идее Украины
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал RT заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.
-
МЧС предупредило о ветре и гололёде в Петербурге
Специалисты Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредили о сильном ветре и гололёде.
-
В Ульяновске школьник напал на учительницу математики
В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту нападения школьника на учительницу математики.