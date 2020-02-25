УП: МИД Украины вызвал посла Сербии на ковёр из-за стенда из Крыма

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Эксперт оценил ситуацию на фондовых рынках
Начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Церих Кэпитал Менеджмент» Николай Подлевских оценил ситуацию на фондовых рынках.
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Пожар на складе с деревянными поддонами в Подмосковье ликвидирован
Открытое горение на складе с деревянными поддонами в Раменском районе Московской области было полностью ликвидировано.
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В РЭО прокомментировали реформу расширенной ответственности производителя
В Российском экологическом операторе прокомментировали реформу расширенной ответственности производителя.
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Цена на нефть Brent опустилась ниже $55 впервые с 13 февраля
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 55$ за баррель впервые с 13 февраля.
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Российский боец UFC Ян отреагировал на оскорбление со стороны американца Сехудо
Боец UFC легчайшего веса Пётр Ян прокомментировал оскорбление в свой адрес от чемпиона в этом дивизионе Генри Сехудо.
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Рябков рассказал о повестке встречи по ядерной сделке с Ираном
Замглавы российского МИД Сергей Рябков рассказал, что повестка предстоящей встречи по ядерной сделке с Ираном является технической.
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Эксперт оценил решение ЦБ отменить комиссию для банков за переводы в СБП
Доцент кафедры государственной политики факультета политологии МГУ имени Ломоносова, кандидат экономических наук Юрий Юденков оценил сообщение о том, что Центробанк планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами.
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В Совфеде оценили идею о запрете шума в жилых домах в определённые часы
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова прокомментировала инициативу по введению запрета на шум в дневное время.
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США вводят санкции против России, Ирана, Турции и Китая
Соединённые Штаты вводят санкции против граждан и компаний из России, Ирана, Турции и Китая в соответствии с законом о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии.
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МЧС предупредило о штормовом ветре на юге России
В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредили о штормовом ветре и опасности схода лавин.
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В МЧС предупредили о смерчах в районе Сочи
В МЧС России по Краснодарскому краю предупредили, что на Черноморском побережье Сочи 25 февраля ожидаются смерчи.
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Эксперт оценил вероятность роста цен из-за новых нормативов утилизации отходов
Член комитета Торгово-промышленной палаты по природопользованию и экологии Александр Багин прокомментировал вероятность повышения цен на непродовольственные товары в связи с введением новых нормативов утилизации.
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Кабальеро будет защищать ворота «Челси» от форварда «Баварии» Левандовски в игре 1/8 финала ЛЧ
«Челси» и «Бавария» объявили составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу.
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МЧС предупредило о гололедице в Петербурге
Специалисты МЧС предупредили об опасности гололедицы в Санкт-Петербурге.
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Эксперт оценил прогноз о росте цен на товары из-за коронавируса
Эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов прокомментировал прогноз о повышении цен на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, в России.
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В Минобороны рассказали о проекте «Дорога памяти» к юбилею Победы
Замначальника управления Министерства обороны России по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов рассказал о проекте «Дорога памяти», посвящённом 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
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В Крыму рассказали об устранении последствий урагана
Ураганный ветер повалил деревья на дороги в ряде муниципалитетов Крыма.
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В Тюмени прошли соревнования «Битва на Туре — 2020»
Более 100 спортсменов приняли участие в соревнованиях «Битва на Туре — 2020», которые прошли 22 февраля.
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Гризманн и Месси сыграют за «Барсу» с первых минут в матче 1/8 финала ЛЧ с «Наполи»
«Наполи» и «Барселона» назвали составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу.
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В Подмосковье пройдёт фестиваль «Солнечная Масленица»
Фестиваль «Зима в Подмосковье» завершится фестивалем «Солнечная Масленица», который пройдёт 29 февраля и 1 марта в музее-усадьбе «Архангельское».
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Политолог оценил слова Зеркаль о «другой эре» отношений с Россией
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал RT слова бывшего заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, которая заявила, что в отношениях с Россией наступила «другая эра».
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«Торпедо» стало последним участником розыгрыша Кубка Гагарина в сезоне-2019/20
Нижегородское «Торпедо» завоевало последнюю путёвку в плей-офф КХЛ.
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Эксперт оценила снижение рейтинга Зеленского на Украине
Украинский социолог Виталина Буткалюк прокомментировала снижение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского.
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Синоптики предупредили об усилении ветра до 22 м/с в Оренбургской области
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Оренбургской области в ближайшие сутки.
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«Спартак» одержал волевую победу над «Витязем» в матче КХЛ
Московский «Спартак» победил в гостях «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:2).
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Россия и Южная Корея проводят консультации по визиту Путина
Москва и Сеул продолжают проводить консультации по срокам визита российского лидера Владимира Путина в Южную Корею и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина в Россию.
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СКА забросил четыре шайбы в ворота ЦСКА в Москве в матче КХЛ
Петербургский СКА обыграл ЦСКА в Москве в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:1).
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Экс-замглавы МИД Украины заявила о «другой эре отношений» с Россией
Бывшая заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль рассказала, что наступила «другая эра отношений» с Россией.
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Российские стрелки завоевали две золотые и две серебряные медали на ЧЕ во Вроцлаве
На чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия состоялся розыгрыш комплектов наград в стрельбе по движущейся мишени с 10 метров.
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Минск и Ижевск заключили соглашение о сотрудничестве
Минск и Ижевск заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
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В закрытом на карантин отеле на Тенерифе находится пара из России
На острове Тенерифе в одном из отелей, закрытом на карантин в связи с обнаружением возможного источника коронавирусной инфекции, находится супружеская пара из России. Об этом сообщили в российском посольстве в Испании.
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Объём экспорта крымской сельхозпродукции превысил $2 млн с начала года
Объём экспорта сельскохозяйственной продукции из Крыма превысил $2 млн с начала года.
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В Калининградской области открылся Балтийский культурный форум
В Светлогорске открылся Балтийский культурный форум. В церемонии приняли участие министр культуры России Ольга Любимова и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
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Специалисты готовятся к восстановлению газопровода в Пермском крае
Газоснабжение потребителей в Пермском крае не нарушено после аварии на магистральном газопроводе. Об этом сообщили в «Газпром трансгаз Чайковский».
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Ласицкене и Сидорова победили на чемпионате России по лёгкой атлетике в Москве
Мария Ласицкене выиграла соревнования по прыжкам в высоту на зимнем чемпионате России по лёгкой атлетике.
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Лавров обсудил санкции с главой МИД Венесуэлы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу со своим венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой, в ходе которой они обсудили односторонние санкции против Венесуэлы.
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Ученица Тутберидзе выиграла первенство Москвы по фигурному катанию
Фигуристки из группы Этери Тутберидзе заняли первое и второе места на первенстве Москвы среди юношей и девушек (старший возраст).
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Группа Paris Combo выступит в Москве 6 марта
Французская группа Paris Combo выступит в Москве 6 марта в рамках мирового турне.
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Мишустин проведёт встречу с премьер-министром Словакии
Премьер-министр России Михаил Мишустин проведёт встречу со своим словацким коллегой Петером Пеллегрини в среду, 26 февраля.
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В Ставропольском крае направят более 1,5 млрд рублей на благоустройство территорий
В Ставропольском крае планируют направить 1,5 млрд рублей на благоустройство территорий.
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Эксперт оценил стоимость элитного вина в России
Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз оценил стоимость элитного вина в России.
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Теннисистка Кудерметова завершила выступление на турнире WTA в Дохе
Российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила швейцарке Белинде Бенчич в матче второго круга турнира серии WTA в Дохе.
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Подполковник МВД рассказал о 22 квартирах своей семьи
Подполковник МВД Игорь Качкин, являющийся замглавы ГИБДД по Воронежской области, заявил, что имеет в собственном владении только комнату в общежитии и одну квартиру, в то время как остальная недвижимость принадлежит его родителям.
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Лев Лещенко оценил конкурс «Евровидение»
Певец Лев Лещенко оценил музыкальный конкурс «Евровидение».
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Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля к евро и доллару
Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС, кандидат экономических наук Павел Грибов оценил ситуацию с курсом рубля к евро и доллару.
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Овечкин обнялся с Ковальчуком и высказался о его переходе в «Вашингтон»
Хоккеист Александр Овечкин прокомментировал переход своего соотечественника Ильи Ковальчука в «Вашингтон Кэпиталз».
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Стартовал первый этап молодёжного форума «Я — гражданин Подмосковья»
Стартовал первый межмуниципальный этап молодёжного форума «Я — гражданин Подмосковья» — «Гражданская активность».
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В Совфеде оценили предложение ужесточить наказание за насилие против учителя
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов прокомментировал предложение Общероссийского профсоюза образования ужесточить наказание за насилие в отношении учителя.
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В Молдавии могут начать наказывать за подорожание лекарств из-за COVID-19
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что власти страны могут начать наказывать за подорожание медикаментов и медицинских масок на фоне паники вокруг коронавирусной инфекции COVID-19.
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Детский омбудсмен прокомментировал сообщения о попытке подростка убить ребёнка в Мурманской области
Детский омбудсмен Мурманской области Борис Коган прокомментировал сообщения о попытке 15-летнего подростка из Кандалакши убить 11-летнего мальчика.