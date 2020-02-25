УП: МИД Украины вызвал посла Сербии на ковёр из-за стенда из Крыма

В МИД Украины вызвали сербского посла из-за размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде стенда из Крыма. Как пишет «Украинская правда», украинское ведомство было возмущено «недопустимостью попыток легализации Россией оккупации Крыма».

Министерство иностранных дел Украины пригласило на разговор посла Сербии в связи с «недопустимостью попыток легализации Россией оккупации Крыма»*. Как пишет «Украинская правда», об этом заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Причина вызова посла — размещение на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде «названия и символики так называемой Республики Крым». В связи с этим во время разговора послу Аце Йовановичу была высказана глубокая обеспокоенность.

«Внимание посла Сербии было привлечено к недопустимости попыток легализации Российской Федерацией на международной арене оккупации Автономной Республики Крым, а также передано требование, чтобы подобные факты не повторялись в будущем», — сообщили в министерстве.

Как утверждает МИД, посол Сербии «признал указанный досадный факт, а также подтвердил неизменность поддержки территориальной целостности и государственного суверенитета со стороны Сербии».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).