WP припомнила Блумбергу сравнение Крыма с Калифорнией

Хотя сегодня кандидат в президенты США Майкл Блумберг нечасто высказывается на тему внешней политики и демонстрирует умеренную позицию, в своих ранних заявлениях он проявлял симпатию к «авторитарным лидерам», напоминает The Washington Post. Так, в выступлении 2015 года потенциальный «лидер свободного мира» приравнял российское присоединение Крыма к аннексии Калифорнии Америкой в XIX веке.

Будучи кандидатом в президенты США от Демократической партии, миллиардер Майкл Блумберг очень осторожно делится своими взглядами на внешнюю политику страны, пишет The Washington Post.

На сайте предвыборной кампании бизнесмена эта тема едва раскрывается, и, судя по немногочисленным комментариям Блумберга, можно сделать вывод, что он демонстрирует центристский и умеренный подход к национальной безопасности, критикуя президента Дональда Трампа за слишком дружественное отношение к Владимиру Путину, ответственному за «вмешательство» в американские выборы и «представляющему опасную и дестабилизирующую силу по всему миру».

Тем не менее, как обращает внимание издание, прежде чем баллотироваться на пост президента, Блумберг нередко и довольно-таки охотно высказывался по внешнеполитическим вопросам. Более ранние заявления показывают «иную сторону» взглядов миллиардера и бывшего мэра Нью-Йорка — в том числе и симпатию к авторитарным лидерам и «их агрессивным действиям». Так, бизнесмену уже досталось за его слова о том, что китайский лидер Си Цзиньпин «не диктатор» и «учитывает» демократические желания своего народа.

Теперь же всплыло новое спорное интервью. Как выяснилось, во время выступления в Аспенском институте (Aspen Institute) в 2015 году Блумберг не только назвал «вторжение» Путина на Украину и «аннексию»* Крыма обоснованными действиями, но и сравнил их с политическими шагами, к которым прибегали сами США.

«Я недавно с кем-то говорил о России. Все считают, что российские силы не должны быть на украинской территории и пытаться захватить часть независимого суверенного государства. Но только если об этом задуматься, то что бы Америка делала, если бы у нас под боком была страна, где многие хотят быть американцами. Техас и Калифорния ни о чём не напоминают? Мы просто пошли и присоединили их. Я не говорю, что Путин поступает правильно или что такие действия позволительны. Но мы тоже так делали. Это было 200 лет назад, но мы тоже так себя вели», — цитирует The Washington Post.

Как подчёркивает газета, Блумбергу, по всей видимости, не пришло в голову, что между тем, как «Россия отправила «зелёных человечков» в Крым, чтобы украсть часть украинской демократии в 2014 году», и аннексией Калифорнии Америкой после войны с Мексикой 1846—1848 годов есть ряд существенных отличий. К примеру, экспансия США в XIX веке, «к несчастью, соответствовала международным нормам того времени». Российская же «атака» на Украину идёт вразрез с правилами международного порядка, установившегося после Второй мировой войны.

Но в своих сравнениях Блумберг пошёл ещё дальше и приравнял «захват» Крыма, где находится главная база Черноморского флота России, с приобретением Америкой базы Гуантанамо на Кубе.

«Хотите незамерзающий порт? Залив Гуантанамо ни о чём не говорит? Кое-где. Мы этот порт тоже оставили за собой», — заявил экс-мэр Нью-Йорка.

Однако, как напоминает The Washington Post, у США «есть много незамерзающих портов», а базу Гуантанамо Америка основала по условиям договора с кубинскими властями от 1903 года, а не по итогам «военного вторжения сил спецназа в форме без опознавательных знаков». Кроме того, американские базы за рубежом призваны служить гарантами стабильности, в то время как действия России на Украине говорят лишь о том, что последней никогда не стать стабильной прозападной демократией.

Кроме того, в том же выступлении Блумберг объяснил, что у Путина есть причины «проявлять агрессию по отношению к Западу» — расширение НАТО вплоть до российских границ. Жители России, на которую захватчики не раз нападали за её историю, такое не переносят уже на уровне менталитета. США, по словам миллиардера, ведут себя лицемерно, поскольку, хотя сами возглавляли продвижение альянса в сторону России, в 60-е активно протестовали против аналогичных попыток СССР укрепиться у их границ.

Блумберг подчеркнул, что не стоит упрощать отношения с Москвой, без которой ядерный кризис с Ираном разрешить не получится.

По мнению The Washington Post, миллиардер был прав в одном: внешняя политика — действительно вещь сложная, в особенности когда дело касается отношений с Россией. «Вот почему теперь, когда Блумберг претендует на пост лидера свободного мира, его непонимание истории, неправомерные сравнения и симпатия к Путину должны вызывать особые опасения», — заключает издание.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).