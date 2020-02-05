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USA Today: после победы на первых кокусах открытый гей-кандидат дал волю эмоциям

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Выступая с речью перед избирателями, обычно невозмутимый кандидат в президенты от демократов Пит Буттиджич, победивший на первом по США предварительном голосовании в штате Айова, не смог сдержать эмоций, пишет USA Today. Будучи открытым геем, политик подчеркнул, как много его успех значит для всех представителей ЛГБТ-сообщества.
USA Today: после победы на первых кокусах открытый гей-кандидат дал волю эмоциям
Reuters

Кандидат в президенты от Демократической партии Пит Буттиджич славится своей невозмутимостью. Нередко его даже критикуют за безэмоциальность. Однако во вторник 4 февраля случилось нечто, из-за чего политик не смог держать себя в руках, сообщает USA Today.

Выступая перед избирателями в Нью-Гэмпшире, Буттиджич поделился результатами кокусов по штату Айова, предварительного голосования среди местных демократов по выдвижению кандидатов в президенты от партии. Как оказалось, в этом штате, первом в череде голосований и одном из ключевых для демократических кандидатов, Буттиджич лидирует.  

Упомянув о том, насколько важным это достижение может оказаться для представителей ЛГБТ-сообщества, которые нередко ощущают себя изгоями в жизни общества, политик не сумел сдержать слёз. «Это много значит для молодого человека или девушки в этом сообществе, который, которая или которые не понимают, есть ли им место в их собственной семье. Если вы верите в себя и свою страну, эту веру многое что может поддержать», — прокомментировал Буттиджич.

Как напоминает USA Today, сам политик открыто заявил миру о своей гомосексуальности только в 2015 году.  По словам Буттиджича, он долгое время считал, что может быть либо открытым геем, либо политиком, но сочетать это нельзя.

Хотя результаты айовских кокусов ещё не окончательные, лидер LGBTQ Victory Fund (Фонда победы ЛГБТ) Аннис Паркер считает лидерство Буттиджича «революцией в американской политике». По мнению активистки, этот кандидат может «доказать, что Америка готова выбрать первого президента-гея».

Однако, как обращает внимание USA Today, последние опросы показывают, что гомосексуальность кандидата в президенты устраивает далеко не всех избирателей. Так, для 32% американцев и для 23% демократов нетрадиционная ориентация делает человека менее подходящим кандидатом на пост президента. Даже на прошедшем голосовании на кокусах, узнав о том, что у Буттиджича есть муж, одна из избирательниц потребовала отозвать её голос.

В то же время для половины американцев и двух третьих демократов гомосексуальность политика значения не имеет. 

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USA TODAY США Северная Америка
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