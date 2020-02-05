USA Today: после победы на первых кокусах открытый гей-кандидат дал волю эмоциям
Кандидат в президенты от Демократической партии Пит Буттиджич славится своей невозмутимостью. Нередко его даже критикуют за безэмоциальность. Однако во вторник 4 февраля случилось нечто, из-за чего политик не смог держать себя в руках, сообщает USA Today.
Выступая перед избирателями в Нью-Гэмпшире, Буттиджич поделился результатами кокусов по штату Айова, предварительного голосования среди местных демократов по выдвижению кандидатов в президенты от партии. Как оказалось, в этом штате, первом в череде голосований и одном из ключевых для демократических кандидатов, Буттиджич лидирует.
Упомянув о том, насколько важным это достижение может оказаться для представителей ЛГБТ-сообщества, которые нередко ощущают себя изгоями в жизни общества, политик не сумел сдержать слёз. «Это много значит для молодого человека или девушки в этом сообществе, который, которая или которые не понимают, есть ли им место в их собственной семье. Если вы верите в себя и свою страну, эту веру многое что может поддержать», — прокомментировал Буттиджич.
Как напоминает USA Today, сам политик открыто заявил миру о своей гомосексуальности только в 2015 году. По словам Буттиджича, он долгое время считал, что может быть либо открытым геем, либо политиком, но сочетать это нельзя.
— Matt Wilstein (@mattwilstein) February 4, 2020
Хотя результаты айовских кокусов ещё не окончательные, лидер LGBTQ Victory Fund (Фонда победы ЛГБТ) Аннис Паркер считает лидерство Буттиджича «революцией в американской политике». По мнению активистки, этот кандидат может «доказать, что Америка готова выбрать первого президента-гея».
Однако, как обращает внимание USA Today, последние опросы показывают, что гомосексуальность кандидата в президенты устраивает далеко не всех избирателей. Так, для 32% американцев и для 23% демократов нетрадиционная ориентация делает человека менее подходящим кандидатом на пост президента. Даже на прошедшем голосовании на кокусах, узнав о том, что у Буттиджича есть муж, одна из избирательниц потребовала отозвать её голос.
В то же время для половины американцев и двух третьих демократов гомосексуальность политика значения не имеет.
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