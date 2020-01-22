Fox News: демократы на дух не переносят миллиардера Блумберга, но любят его деньги

Давайте поговорим ещё об одном кандидате, который намеревается потратить огромные деньги, правда не только в Айове, но в других местах. Майкл Блумберг уже тратит миллиарды… точнее, возможно, потратит миллиарды. При этом, израсходовав уже миллионы долларов, он, похоже, начал двигаться в правильном направлении, по крайней мере, в рамках президентской гонки 2020 года.

Нам предстоит увидеть, добьётся ли он успеха или нет. Эдвард Лоуренс ранее освещал уже эту тему. Он сейчас с нами на прямой связи из Вашингтона. Эдвард.

ЭДВАРД ЛОУРЕНС, корреспондент Fox News: Привет, Карл. Да, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, как вы уже и сказали, заявил о готовности изрядно потратиться, и он уже активно расходует средства, ведь чтобы ваше имя узнавали, вам нужна реклама. Если учесть, что в праймериз уже участвуют известные демократы, то ему приходиться нагонять своих конкурентов, и у него это получается.

Только посмотрите на это. Всего за 13 дней — с 30 декабря по 11 января — Блумберг, «достав свой бумажник», потратил 14 миллионов долларов на рекламу в интернете. Байден даже и не миллиона не потратил, сенатор Берни Сандерс израсходовал почти 2 миллионов долларов. И вот Блумберг теперь фигурирует в соцопросах. И, согласно опросам по штатам, его отставание от других лидеров праймериз Демократической партии не превышает и 10%.

Руководитель его избирательного штаба говорит, что Блумберг стремится донести своё послание до жителей всей страны.

КЕВИН ШИКИ, руководитель предвыборного штаба Майкла Блумберга: Думаю, в ходе любой предвыборной кампании — а мне удалось поучаствовать в трёх различных кампаниях с участием Майка — его позиция заключалась в следующем: я готов потратить столько, сколько нужно, чтобы занять пост и изменить текущее положение дел.

За три срока на посту мэра Нью-Йорка ему удалось добиться масштабных изменений. И нет такого человека, который бы стал возражать по поводу того, что именно он привёл в порядок город после терактов 11 сентября.

ЭДВАРД ЛОУРЕНС: Результат того, что он расходует столько, сколько нужно, можно теперь наблюдать в опросах, посвящённых личным противостояниям между кандидатами. Давайте для примера возьмём Мичиган. ДональдТрампв 2016 году удивил всех, одержав победу в этом штате.

Новый опрос, проведённый The Detroit News и WDIVTV показал, что Блумберг одержал бы победу над Трампом, набрав на 6% больше голосов. За Блумберга проголосовали бы 47% респондентов, а за президента Трампа — 41%.

Согласно другому опросу в Мичигане, Блумберг обошёл бы Трампа на 7%. А ведь в президентскую гонку он вступил совсем недавно. Демократы ещё не решили, кто станет их единым кандидатом. Тем не менее, чтобы наладить свои отношения с меньшинствами, Блумберг теперь заявляет, что проводившая им в Нью-Йорке политика, в рамках которой людей останавливали для личного досмотра, была ошибочной.

Он также отметил, что к концу своего пребывания на посту мэра Нью-Йорка он прекратил подобную практику. Между тем Блумберг за прошедшие восемь недель уже потратил на рекламу в целом около 250 миллионов долларов.

Он только разогревается. Эдвард, благодарю вас.

А теперь вернёмся к Мэтту Уэлчу. Кевин Шики, руководитель предвыборного штаба Блумберга и его помощник, был, как вы видели, на программе Билла Хеммера. Мы совсем недавно включали короткий отрывок этой передачи.

Он ответил историей «Чарли становиться победителем»*, из которой можно понять, что Блумберг может потратить два миллиарда. И, по сути, Шики заявил, что совершенно не важно, о какой гонке идёт речь и сколько нужно денег: сотни миллионов, а может миллиард или два. Он дал понять, что денег будет потрачено столько, сколько, цитирую, «необходимо».

И вот первый вопрос: как всё это отразится на его предвыборной кампании? Он действительно серьёзный претендент, который может стать, в конце концов, единым кандидатом от Демократической партии?

МЭТТ УЭЛЧ, обозреватель издания Reason: Наибольший эффект оказывается на местные телеканалы, которые по-настоящему счастливы, ведь подобный расклад повышает ставки для всех кандидатов.

Проблема Майкла Блумберга заключается в том, что у него, по сути, нет никакого надёжного способа стать единым кандидатом от демократов. Он нужен в качестве подстраховки для Джо Байдена. Если что-то…

А что, если Берни Сандерс одержит победу в ходе двух первых голосований — в Айове и Нью-Гэмпшире. Тогда у него (Блумберга. — ИноТВ) появится шанс.

МЭТТ УЭЛЧ: Нет никаких оснований полагать, что демократы предпочтут Майкла Блумберга Джо Байдену. В Майкле Блумберге нет ничего особенного, за исключением, пожалуй, того, что он сообразительный и до сих пор держится на ногах, ну и прочих подобных вещей. Однако демократы на дух его не переносят. У на праймериз сейчас настало такое время, когда многие люди говорят о том, что миллиардеры вообще не должны существовать. А он вроде как занимает седьмую строчку среди богатейших людей планеты.

Тем не менее им нравятся его деньги. И последний короткий момент — все эти деньги в целом, даже если он не станет единым кандидатом, могут оказать своё влияние. И он их собирается потратить в любом случае.

МЭТТ УЭЛЧ: Уверен, что людям бы понравилось, если бы он потратил их все на выбранного ими кандидата, а не на того, кого демократы считают неприемлемым по множеству аспектов.

Хорошо. Справедливое замечание. Мэтт, как всегда, рад был вас видеть. С нами был Мэтт Уэлч.

Дата выхода в эфир 20 января 2020 года.

* отсылка к циклу коротких интерактивных мультфильмов, главного героя которых зовут Чарли (прим. ИноТВ)