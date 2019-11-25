Против оружия и табака, за экологию и здоровье — CNBC рассказал, на чём Блумберг будет строить избирательную кампанию

Хотя Майкл Блумберг, выдвинувший свою кандидатуру на пост президента США от Демократической партии, не продемонстрировал пока все пункты своей программы, судя по его деятельности на посту мэра Нью-Йорка и благотворительной работе, можно сделать выводы, пишет CNBC. Канал считает, что новый кандидат будет упирать на ужесточение оружейного законодательства, борьбу с вэйпингом и внедрение возобновляемых источников энергии.

Американский предприниматель и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг в воскресенье 24 ноября официально вступил в президентскую гонку как кандидат от Демократической партии. Пока бизнесмен не предоставил детальной программы, однако, как полагает CNBC, определённые выводы можно сделать из опыта Блумберга на посту главы Нью-Йорка, который он занимал 12 лет, а также из филантропской деятельности кандидата.

Так, вспоминая о своей работе в качестве мэра, Блумберг напомнил в Twitter, что именно при нём в городе учителя получили самую большую прибавку по всей стране, доля учащихся, закончивших школы, выросла на 42%, было запрещено курение в ресторанах и барах, выбросы парниковых газов сократились на 14%, число убийств снизилось вдвое, а также были введены новые программы по борьбе с бедностью.

Кроме того, бизнесмен упомянул, что с момента ухода с поста мэра Нью-Йорка он основал «крупнейшую в истории группу, выступающую за ужесточение законов о хранении и распространении оружия», развернул кампанию против больших предприятий, загрязняющих окружающую среду, а также ведёт борьбу с табачной индустрией «и её подлыми попытками подсадить молодёжь на электронные сигареты».

— Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) 24 ноября 2019 г.

Действительно, отмечает CNBC, организация Блумберга Everytown for Gun Safety («Каждый город за контроль над распространением оружия»), основанная в 2014 году, стала влиятельным игроком в деле ужесточения оружейного законодательства. Предприниматель обещал потратить как минимум $50 млн на организацию, благодаря существенным финансовым вливаниям которой в Вирджинии демократы впервые с 1994-го получили контроль и над сенатом, и над палатой представителей штата. Кроме того, Everytown for Gun Safety довольно успешно работает с крупнейшими торговыми сетями с целью ужесточить правила продажи оружия, включая процесс проверки данных покупателя.

Также благотворительный фонд Блумберга Bloomberg Philanthropies с 2007 года потратил порядка $1 млрд на борьбу с потреблением табака по всему миру, а в сентябре организация объявила войну и вэйпингу. На фоне падающих продаж обычных сигарет крупные табачные компании всё больше вкладываются в сигареты электронные, поэтому тема вэйпинга и его вреда активно обсуждается в американском обществе.

Помимо оружия и табака, Блумберга, по всей видимости, будет интересовать вопрос энергетики. По данным канала, в этом году предприниматель создал группу Beyond Carbon («Не углеродом единым»), выступающую за реформу в сфере энергетики, электрические автомобили и повсеместное внедрение возобновляемых ресурсов, таких как ветряная и солнечная энергия. Beyond Carbon утверждает, что хочет сделать из Америки «экономику, работающую исключительно на экологически чистой энергии».

Наконец, ещё одной важной темой, которую ранее затрагивал своей деятельностью Блумберг, было здоровье и здравоохранение. Как обращает внимание CNBC, больше всего предприниматель запомнился своей кампанией против сладких газированных напитков в нью-йоркских ресторанах, которая должна была помочь бороться с ожирением среди населения. Несмотря на то что предложения не было принято, Блумберг остался сторонником налога на сахар, который, очевидно, далеко не по нраву крупным производителям вроде Coca-Cola и PepsiCo.

Как указано на сайте, посвящённом предвыборной кампании Блумберга, кандидат считает, что медицинская помощь должна быть доступной каждому американцу, поэтому он поддерживает расширения реформы здравоохранения Барака Обамы, а также программы медицинского страхования для людей старшего возраста.