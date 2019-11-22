Кандидат в президенты США: самая страшная угроза для безопасности Америки — не Россия, а Трамп

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис и сенатор от штата Калифорния Камала Харрис назвала Дональда Трампа «величайшей угрозой для национальной безопасности» Америки, сообщает The Daily Caller. По мнению Харрис, многие шаги Трампа — включая отказ от «ядерной сделки» с Ираном и выход из Парижского климатического соглашения — принесли США большой вред.

Дональд Трамп является «величайшей угрозой для национальной безопасности США», заявила в среду в ходе теледебатов член сената США от штата Калифорния и возможный соперник Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах Камала Харрис. Об этом сообщает информационный сайт The Daily Caller.

Как уточняется в материале сайтаа, Харрис задали вопрос о том, пошла бы она на уступки в адрес Северной Кореи ради продолжения переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном, если бы стала президентом — ведь КНДР недавно пригрозила США прекратить любые встречи на высшем уровне, если американцы не пойдут на ряд послаблений в области ядерного оружия. Между тем, вместо ответа на вопрос Харрис «тут же набросилась на Трампа», заявив, что КНДР его «облапошила» и назвав его угрозой номер один для безопасности собственной страны.

«Шаги Дональда Трампа, начиная с выхода из Парижского соглашения и заканчивая отказом от ядерной сделки с Ираном и тем, что он раз за разом отворачивается от народов, которые выступали на нашей стороне в трудные времена — в том числе и курдов, которые стали лишь последним таким народом — показывают, что в данный момент величайшей угрозой для нашей страны является он сам», — цитирует кандидата The Daily Caller.





«Он с первого же дня на посту проводил внешнеполитический курс, построенный на крайне уязвимом самолюбии и непонимании того факта, что одной из его главнейших обязанностей как главнокомандующего является забота о безопасности нашей родины, — добавила Харрис. — И проявлять такую заботу нужно таким образом, чтобы учитывать, что часть силы нашей страны — а, следовательно, и нашей возможности сохранять собственную безопасность — заключается не только в том, что мы обладаем мощными вооружёнными силами, но и в том, что когда мы появляемся в любом зале по всему миру, нас уважают потому, что мы держим слово, проявляем последовательность, говорим правду и храним преданность».

Как отмечает обозреватель The Daily Caller, ведущий дебатов был затем вынужден повторить свой вопрос, поскольку Харрис так и не дала на него ответ. Кандидат заявила, что в настоящий момент не стала бы делать поблажек Пхеньяну.