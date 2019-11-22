Кандидат в президенты США: самая страшная угроза для безопасности Америки — не Россия, а Трамп
Дональд Трамп является «величайшей угрозой для национальной безопасности США», заявила в среду в ходе теледебатов член сената США от штата Калифорния и возможный соперник Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах Камала Харрис. Об этом сообщает информационный сайт The Daily Caller.
Как уточняется в материале сайтаа, Харрис задали вопрос о том, пошла бы она на уступки в адрес Северной Кореи ради продолжения переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном, если бы стала президентом — ведь КНДР недавно пригрозила США прекратить любые встречи на высшем уровне, если американцы не пойдут на ряд послаблений в области ядерного оружия. Между тем, вместо ответа на вопрос Харрис «тут же набросилась на Трампа», заявив, что КНДР его «облапошила» и назвав его угрозой номер один для безопасности собственной страны.
«Шаги Дональда Трампа, начиная с выхода из Парижского соглашения и заканчивая отказом от ядерной сделки с Ираном и тем, что он раз за разом отворачивается от народов, которые выступали на нашей стороне в трудные времена — в том числе и курдов, которые стали лишь последним таким народом — показывают, что в данный момент величайшей угрозой для нашей страны является он сам», — цитирует кандидата The Daily Caller.
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