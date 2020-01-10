24 канал: украинский МИД отреагировал на визит Путина в Крым нотой протеста

МИД Украины направил России ноту протеста из-за визита Владимира Путина в Крым. Как передаёт «Телеканал новин 24», посещение полуострова российским президентом в украинском ведомстве назвали «грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».
Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста. Как пишет «Телеканал новин 24», причиной такого шага стал незаконный визит президента России Владимира Путина «во временно оккупированный Крым»*.
«В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина в Крым российской стороне передана нота протеста», — написала пресс-секретарь министерства Екатерина Зеленко.
В ведомстве добавили, что визит Путина в Крым является «грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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