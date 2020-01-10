24 канал: украинский МИД отреагировал на визит Путина в Крым нотой протеста

03:00 Экс-чемпион UFC Леснар заявил, что не считает Нурмагомедова лучшим в мире бойцом Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), известный рестлер Брок Леснар рассказал, кого считает лучшим бойцом мира.

03:00 В Москве более 1,4 тысячи пар планируют заключить брак в «красивые даты» февраля В столичные ЗАГСы поступило более 1,4 тысячи заявлений на регистрацию брака на красивые даты февраля 2020 года, сообщает сайт «Москва 24».

03:00 Путин заявил о плачевном состоянии здравоохранения в Крыму Президент России Владимир Путин заявил, что сфера здравоохранения в Крыму находится в плачевном состоянии, поскольку не хватает специалистов, а здания и оборудование медицинских учреждений изношены.

03:00 Американский боец ММА Ритч: в США очень многие симпатизируют Путину Американский боец смешанных единоборств Шеннон Ритч заявил, что хотел бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

03:00 В Мурманской области завели дело после проведения семичасовой операции по ампутации ноги В Мурманской области завели уголовное дело после проведения семичасовой операции по ампутации ноги, сообщает телеканал «360».

03:00 МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым МИД России вернул Киеву ноту протеста в связи с визитом российского лидера Владимира Путина в Крым без рассмотрения.

03:00 Полиция задержала сообщившего о «минировании» ТЦ в Тольятти В Тольятти полиция задержала мужчину, который 28 декабря по телефону сообщил о несуществующей бомбе в торговом центре на улице Юбилейной, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Самарской области.

03:00 Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин рассказал про обряд посвящения для новичка НХЛ Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал о своей адаптации за океаном.

03:00 Путин назвал дату начала движения грузовых поездов по Крымскому мосту Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя сообщил, что грузовые железнодорожные перевозки по Крымскому мосту начнутся с 1 июля 2020 года.

03:00 Латыпов: порядок на стадионах зависит не от продажи пива, а от уровня организации соревнований Президент клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов, комментируя RT поправки в законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения спортивных соревнований, отметил, что уровень агрессии, которой опасаются многие зрители на футбольных матчах, никак не связан с употреблением пива во время встреч.

03:00 Генерал ВС Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к трём годам колонии условно отстранённого от должности замначальника Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил генерал-лейтенанта Сергея Чваркова по делу о мошенничестве.

03:00 Путин поручил работать над проблемами водоснабжения Крыма Президент России Владимир Путин заявил о необходимости работать над проблемами водоснабжения и водоотведения в Крыму, а также над решением экологических вопросов полуострова.

03:00 Никитина победила на этапе КМ по скелетону во Франции Российская скелетонистка Елена Никитина победила на этапе Кубка мира по скелетону, который проходит во французском Ла-Плане.

03:00 МВД Абхазии будет круглосуточно охранять правительственные здания Министр внутренних дел Абхазии Раули Смыр поручил взять под круглосуточную охрану комплекс правительственных зданий. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии.

03:00 Медведев призвал запретить никотиносодержащие смеси на территории ЕАЭС Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с инициативой полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает Интерфакс.

03:00 Рублёв обыграл Эрбера и вышел в полуфинал турнира ATP в Дохе Россиянин Андрей Рублёв победил француза Пьера-Юга Эрбера в четвертьфинале турнира ATP Qatar ExxonMobil Open в Дохе.

03:00 Ирак намерен обсудить с США вывод американских войск Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдуль Махди в ходе разговора с госсекретарём США Майком Помпео потребовал прислать представителей США для разработки механизмов вывода иностранных войск с территории Ирака.

03:00 Вильфанд назвал возможную причину тёплой зимы в России И. о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о возможной причине тёплой зимы в России.

03:00 Президент ACA ожидает большого спроса на билеты на бой Александра Емельяненко с Исмаиловым Президент Лиги по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat Алексей Яценко назвал дату начала продажи билетов на бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.

03:00 МАК заявил о готовности помочь в расследовании авиакатастрофы в Иране Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в случае обращения Ирана готов оказать помощь в расследовании крушения украинского Boeing 737. Об этом сообщает пресс-служба МАК.

03:00 Источник: в Москве незаконно признаны инвалидами 238 человек Следователи столичного Главного следственного управления СК России возбудили уголовное дело по фактам незаконного признания инвалидами свыше 230 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

03:00 В Пермском крае в ДТП с автобусом пострадали девять человек В Пермском крае в результате столкновения автобуса с другими автомобилями пострадали девять человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона.

03:00 Курц заявил о непредсказуемости США на международной арене Канцлер Австрии Себастьян Курц указал на рост непредсказуемости Соединённых Штатов на международной арене.

03:00 Участники иностранных делегаций ПМЭФ-2020 смогут въехать в Россию по электронным визам Иностранные гости и участники Петербургского международного экономического форума из 53 стран смогут оформить электронные визы для въезда в Россию, сообщает «Российская газета».

03:00 СМИ: «Рубин» интересуется Комличенко Форвард чешского клуба «Млада-Болеслав» Николай Комличенко может продолжить карьеру в казанском «Рубине».

03:00 США передали Украине данные по авиакатастрофе в Иране Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что представители США передали Киеву важные данные относительно крушения украинского Boeing в Тегеране. Об этом он написал в своём Twitter.

03:00 СМИ предположили, что Нурмагомедов завершит карьеру в 2020 году Зарубежные СМИ предполагают, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов проведёт два поединка в 2020 году, после чего завершит профессиональную карьеру.

03:00 МИД России подтвердил планируемый визит глав Минобороны и МИД Турции Визит глав МИД и Минобороны Турции в Москву ожидается 13 января. Об этом РИА Новости сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

03:00 «Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму «Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

03:00 Глазырина выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU в Словакии Российская биатлонистка Екатерина Глазырина стала первой в индивидуальной гонке на 12,5 км, которая проходила на этапе Кубка IBU в словацком Осрблье.

03:00 ФРГ предложила Киеву помощь в расследовании авиакатастрофы в Иране Германия заявила, что у неё нет собственных данных о причинах крушения украинского Boeing в Тегеране, при этом Берлин готов оказать Украине помощь в расследовании.

03:00 Очевидец рассказал о последствиях пожаров в Австралии Проживающий в Австралии Владимир Балашов в беседе с «Российской газетой» рассказал о пожарах, охвативших большую часть континента.

03:00 Темами «Русского дома» в Давосе станут кибербезопасность и экология Темами «Русского дома», который будет открыт в швейцарском Давосе с 20 по 24 января 2020 года, станут кибербезопасность, криптоэкономика, экология, социальная сфера и корпоративное управление.

03:00 В Госдуме предлагают продавать пиво на всех спортивных соревнованиях, кроме детских Принята поправка к закону о снятии запрета на продажу пива на спортивных мероприятиях, которая касается детско-юношеских соревнований.

03:00 В Совбезе Абхазии заявили о наличии оружия у протестующих Секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба заявил, что участники протестов в Сухуме завладели оружием, после того как ворвались в здание президента республики.

03:00 В Совфеде оценили сообщения о возможных новых санкциях Британии Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT сообщения СМИ о том, что Великобритания готовится к введению собственного, независимого от Евросоюза санкционного режима в отношении иностранцев, в том числе россиян, якобы причастных к нарушениям прав человека.

03:00 СМИ: Главы МИД и Минобороны Турции посетят Россию Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар посетят Россию с рабочим визитом. Об этом сообщает газета Milliyet.

03:00 В Удмуртии в 2020 году выделят 247,9 млн рублей на поддержку семей Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в 2020 году на заключение социальных контрактов и улучшение материального положения семей в регионе будет выделено 247,9 млн рублей.

03:00 За сутки в Сирию вернулись более тысячи беженцев Более тысячи человек вернулись в Сирию за минувшие сутки из Ливана и Иордании, сообщает ФАН со ссылкой на информационный бюллетень Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

03:00 Праздничные ярмарки Московской области посетили 600 тысяч человек В Подмосковье с середины декабря по 8 января было проведено более 100 праздничных ярмарок и фестивалей, которые посетили порядка 600 тыс. человек.

03:00 Грета Тунберг присоединилась к акции против сотрудничества Федерера со швейцарским банком Известная экологическая активистка Грета Тунберг присоединилась к акции, которая направлена против сотрудничества швейцарского теннисиста Роджера Федерера с банком Credit Suisse.

03:00 Полиция Тюмени задержала директора турфирмы, сбежавшую с деньгами клиентов Тюменская полиция задержала директора турфирмы «Любава» Светлану Плясунову, которая летом 2019 года сбежала с деньгами туристов, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД по Тюменской области.

03:00 Врач оценил ситуацию с распространением вирусов в связи с аномальной погодой Аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев в беседе с URA.RU заявил о возможности распространения вирусов в связи с аномально тёплой погодой в январе.

03:00 Авиакомпания BEK AIR после катастрофы в Алма-Ате приостановила полёты Авиакомпания BEK AIR после катастрофы в Алма-Ате приостановила полёты на неопределённый срок. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

03:00 В Совбезе Абхазии сообщили о пострадавших из-за беспорядков в Сухуме Секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба заявил, что в результате беспорядков в здании администрации президента республики пострадали несколько человек.

03:00 Медведева проведёт серию мастер-классов в Мексике Российская фигуристка Евгения Медведева в феврале и марте 2020 года проведёт серию мастер-классов и семинаров в Мексике.

03:00 В Адыгее направят 555,3 млн рублей на господдержку аграриев В Адыгее в 2020 году планируют направить 555,3 млн рублей на господдержку агросектора, сообщает «Юга.ру».

03:00 Шойгу заявил о необходимости отслеживать развёртывание США РСМД России необходимо в 2020 году отслеживать развёртывание США ракет средней и меньшей дальности и вести глубокий анализ потенциальных военных угроз, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

03:00 В Иран направилась делегация из Канады для расследования авиакатастрофы Делегация, состоящая из 10 канадских специалистов, направилась в Тегеран, чтобы расследовать обстоятельства катастрофы с самолётом «Международных авиалиний Украины».