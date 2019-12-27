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Обозреватель: «Путин построил нам мост» — украинский депутат обрадовался «сближению с Кубанью»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что Крымский мост был построен для того, чтобы «приблизить Кубань к Украине». Как пишет «Обозреватель», в своём видеообращении политик также «высмеял вакханалию, которую оккупанты развели вокруг прибытия в Крым по мосту первых пассажирских поездов».
Обозреватель: «Путин построил нам мост» — украинский депутат обрадовался «сближению с Кубанью»
YouTube

Построив Крымский мост, президент России Владимир Путин приблизил Кубань к Украине. Как пишет «Обозреватель», об этом заявил депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своём видеообращении на YouTube.

Как отмечает издание, политик «высмеял вакханалию, которую оккупанты развели вокруг прибытия в Крым по мосту первых пассажирских поездов».

Позитивное в том, что Путин построил нам мост, по которому Кубань будет ближе, заявил депутат.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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