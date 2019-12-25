Обозреватель: в Крым приехал первый поезд «оккупантов из России»

В Севастополь приехал первый поезд из Санкт-Петербурга. Как пишет «Обозреватель», поезд №7 «Таврия» проехал 2742 км за 43,5 часа и добрался с материковой части России в Крым по «незаконно построенному мосту».
Из Москвы в Крым утром приехал первый пассажирский поезд, путь которого лежал через Керченский пролив. Как пишет «Обозреватель», на рейс было куплено 973 билета.
По маршруту Санкт-Петербург — Севастополь поезд №7 «Таврия» проехал 2742 км за 43,5 часа. Как отмечает издание, утром 25 декабря «российские пропагандисты отчитались», что он прибыл на конечную станцию следования. Встречали поезд «подконтрольные Кремлю глава Крыма Сергей Аксёнов и временно исполняющий обязанности главы правительства Севастополя Михаил Развожаев».
Как напоминает издание, 23 декабря президент России Владимир Путин открыл движение поездов «по незаконно построенному Крымскому мосту на аннексированный* полуостров».
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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