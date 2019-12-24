Лiга.net: Украина пожаловалась генсеку ООН на Крымский мост

Украина отправила генеральному секретарю ООН письмо, в котором проинформировала его о ситуации вокруг моста в Керченском проливе. Как передаёт «Лiга», в сообщении украинской миссии в ООН говорится, что ни поездки российских чиновников, ни строительство моста «не могут изменить статус Крыма, который является неотъемлемой частью территории Украины».
Временный поверенный в делах Украины в ООН Юрий Витренко отправил генеральному секретарю ООН письмо, в котором проинформировал его о ситуации вокруг моста в Керченском проливе. Как пишет «Лiга», об этом сообщается в Twitter украинской миссии в ООН.
«Ни поездки российских чиновников, ни строительство моста не могут изменить статус Крыма, который является неотъемлемой частью территории Украины», — говорится в сообщении.
Как напоминает издание, ранее в «представительстве президента Украины в Автономной республике Крым» заявили, что запуск Россией железнодорожного сообщения с Крымом незаконен, как и «несогласованный визит на украинскую территорию»* президента России Владимира Путина.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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