УП: Украина и ЕС обсудили санкционную политику в отношении Крыма

Европейский союз и Украина в Брюсселе обсудили последствия «незаконной аннексии Крыма и Севастополя». Как сообщает «Украинская правда», стороны представили обновлённые справки о своей соответствующей политике в отношении Крыма и Севастополя, в частности об ограничительных мерах.

10 декабря в Брюсселе Европейский союз и Украина обсудили последствия «незаконной аннексии Крыма и Севастополя».* Как пишет «Украинская правда», об этом говорится в сообщении Европейской службы внешних действий.

ЕС и Украина представили обновлённые справки о своей соответствующей политике в отношении Крыма и Севастополя, в частности об ограничительных мерах.

Стороны также обсудили безопасность и ситуацию с правами человека на полуострове. Участники также обратили внимание на сотрудничество на международных форумах и вопросы международного права.

«ЕС не признаёт и не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией. Он остаётся приверженным полностью реализовывать свою политику непризнания», — говорится в сообщении.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



