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УП: Украина и ЕС обсудили санкционную политику в отношении Крыма
Европейский союз и Украина в Брюсселе обсудили последствия «незаконной аннексии Крыма и Севастополя». Как сообщает «Украинская правда», стороны представили обновлённые справки о своей соответствующей политике в отношении Крыма и Севастополя, в частности об ограничительных мерах.
УП: Украина и ЕС обсудили санкционную политику в отношении Крыма
Reuters

10 декабря в Брюсселе Европейский союз и Украина обсудили последствия «незаконной аннексии Крыма и Севастополя».* Как пишет «Украинская правда», об этом говорится в сообщении Европейской службы внешних действий.

ЕС и Украина представили обновлённые справки о своей соответствующей политике в отношении Крыма и Севастополя, в частности об ограничительных мерах.

Стороны также обсудили безопасность и ситуацию с правами человека на полуострове. Участники также обратили внимание на сотрудничество на международных форумах и вопросы международного права.
 
«ЕС не признаёт и не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией. Он остаётся приверженным полностью реализовывать свою политику непризнания», — говорится в сообщении.
 
 
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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