DW: президент Казахстана не считает присоединение Крыма «аннексией» и не боится России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в беседе с корреспондентом Deutsche Welle, что его правительство не испытывает никакого страха в отношении России и поддерживает с ней доверительные добрососедские отношения. Он также подчеркнул, что не стал бы называть события в Крыму «аннексией», и выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине путём переговоров.

Накануне предстоящего визита в Германию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал в интервью Deutsche Welle об отношениях со своим предшественником Нурсултаном Назарбаевым, а также о развитии сотрудничества с Россией и странами Европы. Токаев стал гостем программы Жанны Немцовой, которая выходит в эфире Deutsche Welle, поясняется в статье.



Отвечая на вопрос о преемственности власти в Казахстане, Токаев подчеркнул, что в стране сейчас нет никакого «двоевластия» или политического «тандема», поскольку он является законно избранным президентом и верховным главнокомандующим. В то время как его предшественник Нурсултан Назарбаев, который ушёл в Совет безопасности, считается «отцом-основателем» республики Казахстан и заслуженно пользуется в стране большим уважением и авторитетом. В то же время у всех граждан Казахстана есть право свободно выражать своё мнение, включая критику в адрес бывшего или действующего президента, и это невозможно остановить, как и научно-технический прогресс, отметил Токаев в интервью Deutsche Welle.



Президент Казахстана также пояснил, что его страна не пытается копировать европейскую или российскую модель развития политической и экономической системы, а стремится найти собственный путь для развития демократии. По его словам, в Казахстане на сегодняшний день существует более трёх с половиной тысяч неправительственных организаций, которые правительство поддерживает. Национальный совет общественного доверия, куда вошли известные журналисты, общественные деятели, блогеры и экономисты страны, также периодически проводит встречи и консультации с участием президента. Кроме того, рыночная экономика Казахстана продолжает успешно развиваться, а по индексу Всемирного банка, отражающего качество условий для ведения бизнеса, страна занимает 25-е место в мире, опережая Россию, отметил политик.



Комментируя конфликт на Украине, Токаев призвал не называть то, что произошло в Крыму, «аннексией»*, поскольку этот термин, по его мнению, является «слишком тяжёлым» применительно к Крыму. Он также подчеркнул, что Казахстан исторически поддерживает «абсолютно доверительные, добрососедские» отношения с Российской Федерацией и верит в «мудрость и порядочность» российского руководства, поэтому правительство его страны никогда не испытывало никакого страха в отношении событий на Украине.



Президент Казахстана также отметил, что переговоры в Минске, по сути, были начаты по инициативе его предшественника Нурсултана Назарбаева, который предложил начать мирный процесс в Астане, однако для удобства логистики было принято решение проводить все встречи в Белоруссии, поближе к Европе. На сегодняшний день Минские соглашения являются «единственным правовым документом», который может в итоге привести к урегулированию конфликта на Украине, подчеркнул Токаев в интервью Deutsche Welle.



Что касается развития отношений с Германией, то Казахстан считает её своим ключевым европейским партнёром, пояснил политик. В частности, по его словам, 86% торговли Германии с Центральной Азией приходится именно на Казахстан. Германия также является мировым лидером в области машиностроения, обработки ресурсных материалов и так далее, поэтому Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества и готов предоставить специальные условия для немецких инвесторов, рассказал Токаев: «Во время этого визита, я надеюсь, будет подписан пакет соглашений и меморандум по приблизительным оценкам на сумму около двух миллиардов долларов».



Он также подчеркнул, что отношение Казахстана к Европейскому союзу в целом «исключительно положительное». Не случайно в 2018 году объём торговли Казахстана с Евросоюзом превысил $37 млрд. Это составляет половину всего внешнеторгового оборота Казахстана, пояснил Токаев. При этом более 80% германских инвестиций в экономику страны приходится на несырьевой сектор, что тоже крайне важно для дальнейшего экономического развития, заявил политик в интервью Deutsche Welle.



Токаев осудил нагнетание в СМИ ситуации с этническими казахами, проживающими на китайской территории, и подчеркнул, что многие сообщения о якобы существующих в Китае «лагерях политического перевоспитания», которые распространяются различными международными правозащитными организациями, не соответствуют действительности. «Мы понимаем, что это часть геополитики, поскольку Китай и США столкнулись друг с другом в торговой войне. Как закончатся переговоры, будут ли сняты санкции против Китая, покажет время. Но Казахстан не должен стать территорией так называемого глобального антикитайского фронта», — заключил Токаев в интервью Deutsche Welle.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).