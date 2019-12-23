Das Erste увидел «демонстрацию силы» в запуске первого поезда по Крымскому мосту

Российский президент Владимир Путин запустил первый состав по Крымскому мосту, сообщает Das Erste. Немецкий канал увидел в этом «символ притязаний Москвы на власть» в украинском конфликте и «демонстрацию силы». Корреспондент напоминает, что Украина, ЕС и США выступали против проекта.
Эта постройка — символ притязаний Москвы на власть в украинском конфликте. Мост от материковой России до аннексированного* полуострова Крым. Полтора года назад престижный проект был открыт для автомобильного движения. Теперь же после более четырёх лет строительства готово и железнодорожное соединение. Оно проходит параллельно с 19-километровым главным мостом через Керченский пролив между Чёрным и Азовским морями.
Это главная новость по российскому телевидению: открытие президентом России Владимиром Путиным железнодорожного моста, вызывавшего политические споры. Автосообщение функционирует уже с мая прошлого года. Это прямое соединение между Россией и полуостровом Крым в Чёрном море.
Этот мост — мегапостройка. Его длина составляет 19 километров. Его строительство длилось четыре года. Он стоил почти три миллиона** евро. Кадры тестового проезда в сентябре 2019 года. С послезавтрашнего дня ежедневно через мост будут проезжать 45 пассажирских поездов. Поначалу из Москвы и Санкт-Петербурга.
С начала ноября уже продано 40 тысяч билетов. Мост через Керченский пролив должен поспособствовать росту туризма. Но главным образом это демонстрация силы, ведь до сих пор до аннексированного в 2014 году Крыма можно было добраться только на пароме или самолёте.
Решение о строительстве моста было принято сразу после аннексии. Украина, которой Крым до сих пор принадлежит в соответствии с нормами международного права, как и ЕС с США, протестовали против этой инициативы.
Дата выхода в эфир 23 декабря 2019 года.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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